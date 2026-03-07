Trump muestra en privado un “serio interés” en desplegar pequeños contingentes de tropas terrestres en Irán para misiones específicas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump ha expresado en conversaciones privadas un “serio interés” en la posibilidad de desplegar fuerzas estadounidenses en territorio iraní, aunque no en forma de invasión a gran escala sino mediante contingentes pequeños destinados a operaciones específicas, según un reporte de NBC News basado en cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones.

De acuerdo con el medio, Trump ha planteado la idea en conversaciones con asesores y con dirigentes republicanos fuera de la Casa Blanca mientras discute posibles escenarios para el futuro de Irán en caso de que el conflicto actual derive en cambios políticos en el país.

Las fuentes citadas por NBC News indicaron que el planteamiento no apunta a una campaña terrestre extensa ni al clásico despliegue de botas sobre el terreno, sino a misiones limitadas que podrían involucrar unidades reducidas para objetivos concretos.

El presidente, según esas mismas fuentes, no ha tomado decisiones ni emitido órdenes sobre un despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

La Casa Blanca cuestionó el informe. La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó en un comunicado que el artículo se basa en “suposiciones de fuentes anónimas” que, según dijo, no forman parte del equipo de seguridad nacional del mandatario ni se sientan en la mesa donde se toman las decisiones. Añadió que Trump mantiene abiertas todas las opciones respecto a la evolución del conflicto.

Hasta ahora, la confrontación militar con Irán ha estado dominada por operaciones aéreas. Sin embargo, el propio Trump ha evitado descartar públicamente el uso de fuerzas terrestres. En una entrevista con el New York Post el presidente dijo que “probablemente no serían necesarias” las tropas, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir a ellas si la situación lo demandara.

Expertos en política exterior citados por el medio señalaron que, en caso de emplearse, las tropas podrían participar en operaciones de fuerzas especiales dirigidas contra objetivos que no puedan ser neutralizados mediante bombardeos.

Joel Rayburn, exfuncionario de la administración Trump y actual investigador del Hudson Institute, mencionó como ejemplo incursiones breves destinadas a atacar instalaciones o realizar operaciones puntuales antes de retirarse, un tipo de misión que difiere de lo que normalmente se entiende por una intervención terrestre prolongada.

Otros analistas plantearon escenarios relacionados con un posible colapso del gobierno iraní. Behnam Ben Taleblu, especialista en Irán de la Foundation for Defense of Democracies, dijo que fuerzas estadounidenses podrían emplearse para asegurar instalaciones nucleares o supervisar reservas de uranio si se produjera un cambio de poder.

Asimismo, Nate Swanson, del Atlantic Council, señaló que la Casa Banca podría reconsiderar sus opciones militares si el conflicto se prolonga y deriva en una guerra de desgaste. En ese contexto, Estados Unidos también podría evaluar el apoyo a grupos opositores al gobierno iraní.