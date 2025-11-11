Los republicanos necesitan que JD Vance desmienta la difamación de "Irael Primero"

11 de noviembre, 2025

Algunos de los defensores y apologistas de Tucker Carlson han argumentado que la reacción contra el expresentador de Fox News convertido en presentador de televisión no tiene que ver realmente con el antisemitismo.

Dadas las acogedoras entrevistas que ha concedido al "groyper" neonazi Nick Fuentes y al "historiador" negador del Holocausto Daryl Cooper-y su disposición a invitar a cualquiera a su programa que promueva libelos de sangre contra Israel o lo difame de alguna otra manera-ese no es un argumento que nadie deba tomar en serio. No hay duda de que Carlson, como tantos otros en la izquierda, están decididos a mover la ventana de Overton del discurso aceptable para que sea aceptable participar en una amplia variedad de tropos antisemitas destinados a estigmatizar a los judíos y todo lo que tenga que ver con el Estado judío.

Pero también es cierto que existe un debate en curso sobre política exterior en el que los esfuerzos de Carlson por contribuir a la causa de deslegitimar al Estado judío y a sus partidarios desempeñan un papel importante. Como Carlson ha dejado claro, el objetivo último de sus ataques no son realmente los judíos ni siquiera el Estado de Israel. Está tanto o más interesado en derribar a los estadounidenses que lo apoyan, alterando así la política exterior estadounidense en Oriente Medio.

Un tropo antisemita



Si se le detiene, no será porque los conservadores que apoyan la alianza entre Estados Unidos e Israel como Sen. Ted Cruz (R-Texas) salgan en defensa de Israel y sus amigos. Más bien, será porque El vicepresidente JD Vance, que no sólo es amigo y aliado declarado de Carlson, sino también favorito para la nominación presidencial republicana, lo hace.

La frase que utiliza Carlson es "Israel primero", que es un intento de menospreciar a cualquiera que respalde la alianza entre Estados Unidos e Israel no sólo como antipatriótico, sino también de alguna manera en desacuerdo con la política exterior del presidente Donald Trump "América primero". La expresión es esencialmente un tropo antisemita sobre la doble lealtad, y está vinculada a otras sobre judíos que compran influencia. Por eso, en lugar de guardar silencio sobre el reciente apoyo y mimo de Carlson a un neonazi, el vicepresidente debe demostrar que está dispuesto a desafiar a los aliados de su derecha. Si no lo hace, no sólo perjudicará al país, sino también a las posibilidades del propio Vance de seguir a Trump al Despacho Oval.

La calumnia de "Israel primero" delinea la distinción entre la versión contemporánea de la derecha del odio a los judíos y la aún más potente de la izquierda.

Ambas se basan en mitos tóxicos.

Los izquierdistas se equivocan al considerar que el Estado judío es "blanco" o una manifestación de imperialismo, ya que los judíos son el pueblo autóctono de Israel. Pero los izquierdistas, como el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani, odian a Israel porque lo ven a través de la lente de su mentalidad en la que el mundo se divide entre dos grupos: la gente de color que siempre es víctima hagan lo que hagan, y los opresores "blancos" que siempre están equivocados.

Mitos progresistas



Los progresistas han logrado adoctrinar a una generación de jóvenes estadounidenses para que crean en la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos. Como resultado, su caracterización errónea de la causa genocida palestino-árabe de destruir Israel como resistencia justificada al racismo se ha convertido en algo cercano a la ortodoxia para la mayoría de los liberales.

A diferencia de la izquierda, la inmensa mayoría de los conservadores estadounidenses no odian a Israel. Tampoco son antisemitas.

Pero una minoría creciente y cada vez más ruidosa de la derecha, que es hostil a Israel, lo considera parte de una conspiración para socavar la soberanía estadounidense. Regurgitan las patrañas de Carlson sobre los partidarios de Israel -tanto judíos como cristianos evangélicos- que manipulan erróneamente a Estados Unidos en conflictos en los que no tiene nada que ver. Algunos de ellos también creen que esto es una amenaza para el cristianismo y la supremacía blanca. Su apoyo proviene de un grupo de jóvenes predominantemente masculinos que están influenciados por gente como Carlson, la podcaster Candace Owens y el vil Fuentes.

¿Qué facción representa la mayor amenaza para lo que queda de lo que una vez se calificó con optimismo como un consenso bipartidista pro-Israel? ¿Y cómo podemos llegar a los que odian a Israel, ya sean de izquierdas o de derechas, y convencerles de que están equivocados?

Es fácil ver a la izquierda como un problema mayor simplemente porque ahora domina el Partido Demócrata.

La base izquierdista interseccional de los demócratas es esclava de los ideólogos que falsamente analogan la guerra palestina contra el Estado judío como una repetición del movimiento de derechos civiles estadounidense. La fe en esa concepción distorsionada es tan profunda que nada de lo que hagan los oponentes de Israel -incluidas las atrocidades del 7 de octubre de 2023 y un siglo de rechazo a todo intento de compromiso, incluidas las ofertas de un Estado palestino- puede hacerles comprender que están apoyando una causa genocida arraigada en el odio a los judíos. Tampoco parece importarles que el bando en el que están sea el islamista reaccionario que se opone a todas sus demás creencias progresistas sobre la sociedad, incluyendo LGBTQ y los derechos de las mujeres.

Estas personas no sólo dominan el activismo del partido. También monopolizan virtualmente las filas del periodismo liberal, amplificando así su capacidad para controlar el debate en los principales medios de comunicación sobre Oriente Medio.

Demócratas pro-Israel, como el senador John Fetterman (D-Pa.), son una minoría cada vez más pequeña que no está en sintonía con el resto de su partido. También lo son los moderados, como el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, que, aunque profundamente críticos con el Estado judío, siguen apoyando la alianza. Pero, a pesar de las esperanzas de Shapiro y otros no izquierdistas que saltarán a la carrera en los próximos dos años, es cada vez más probable que el próximo presidente demócrata, ya sea en 2028 o en algún momento en el futuro, no sea simplemente un aliado a medias, como fue el caso de Joe Biden, o antipático a la manera de Barack Obama, sino un enemigo abierto y descarado de Israel de una forma que no tiene precedentes.

Peligro para la derecha



A pesar de lo terrible que es esta perspectiva para los partidarios de Israel, existe un fuerte argumento de que la amenaza de la derecha que odia a Israel es igual de peligrosa de cara al próximo ciclo de elecciones presidenciales.

Dado que Trump es el presidente más proisraelí desde la fundación del Estado judío moderno, y que la base del GOP es mayoritariamente evangélica y devota del bienestar de Israel, eso no tiene sentido. A diferencia de lo que ocurre con los demócratas, los grupos parlamentarios republicanos del GOP en la Cámara de Representantes y el Senado apoyan firmemente a Israel.

Pero sería un error subestimar el potencial de quienes animan a Carlson y a sus enemigos de Israel y antisemitas aún más extremos para influir en el discurso de la derecha.

De hecho, como la respuesta de Vance a una pregunta de un estudiante en un Turning Point USA en la Universidad de Mississippi, se vislumbraban verdaderos problemas. El estudiante preguntó por qué Estados Unidos apoya a Israel y le da "cientos de miles de millones de dólares". También cuestionó tanto el valor de la alianza como las repetidas calumnias sobre la "limpieza étnica" en Gaza (falsamente atribuidas al difunto Charlie Kirk), y afirmó que los israelíes no sólo practican una religión diferente sino que "apoyan abiertamente la persecución de la nuestra."

Vance podría haber desmentido las mentiras sobre la "limpieza étnica" y la persecución israelí de los cristianos, por no hablar de la exageración del alcance de la ayuda militar que recibe. Pero no lo hizo. En lugar de eso, imitó lo mejor que pudo a la exvicepresidente Kamala Harris cuando se doblegó ante las calumnias de los izquierdistas que odian a Israel durante la campaña del año pasado. Expresó su simpatía por el estudiante y afirmó que la administración Trump no se estaba dejando mangonear por Jerusalén.

¿Una "América post-Israel"?

Es ese tipo de respuesta de un político plenamente capaz y dispuesto a desafiar a críticos y cuestionadores cuando están equivocados lo que animó a la revista paleocon American Conservative a ponderar si Vance será quien "liderará una América post-Israel".

Puede que sea una ilusión. Después de todo, Vance presentó el año pasado un convincente caso de que el Estado judío era un aliado modelo para una Administración de "América primero", ya que está dispuesto a luchar por sí mismo y comparte intereses con Estados Unidos. Pero ahora mismo, parece más interesado en mantener su estrecha amistad con Carlson y en atraer a la audiencia que le ve a él y a otros podcasts de extrema derecha que en decir la verdad sobre los libelos antisemitas dirigidos contra Israel.

El ala conservadora nacional populista del Partido Republicano parece estar cada vez más preocupada porque sus jóvenes votantes estén bajo la influencia de los antisemitas.

Esto se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas cuando el think tank Heritage Foundation no ha conseguido desvincularse totalmente de Carlson. Otros en la derecha, como Megyn Kelly y Matt Walsh, que están más interesados en atacar a los que se preocupan por Israel y el antisemitismo que en criticar incluso al más loco de los que odian a los judíos como Owens, parecen estar de acuerdo en que un neonazi de la calaña de Fuentes representa las preocupaciones de muchos, si no de la mayoría, de los jóvenes conservadores. Apoyar el compromiso con Fuentes y sus seguidores, en lugar de condenarlos, es un preocupante abandono de principios.

Como señaló el pensador conservador Rod Dreher en su Substack, ahora está convencido de que "entre el 30 y el 40 %" de los Zoomers que trabajan en el Washington oficial republicano son fans de Nick Fuentes". Si el número real se acerca a esa cifra, no es simplemente chocante. Es algo que debería hacer saltar las alarmas entre quienes han asumido confiadamente que la derecha era inmune al antisemitismo, especialmente en comparación con la izquierda política.

Es difícil imaginar a alguien con muchos seguidores en la izquierda, como la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) u otros en el "Escuadrón" izquierdista del Congreso, contraatacando los mitos interseccionales sobre que Israel es un opresor "blanco" o afirmando que los judíos no son el pueblo indígena de Israel. Pero no debería ser descabellado imaginar a Vance, que tiene un temprano pero impresionante liderazgo en la carrera para suceder a Trump en 2028, desengañando a los jóvenes conservadores de los mitos que Carlson o Fuentes les han estado alimentando.

Podría señalar que, contrariamente a las afirmaciones de Carlson, Estados Unidos se beneficia enormemente de la cooperación en materia de seguridad, el desarrollo conjunto de armas y tecnología y el intercambio de inteligencia con Israel.

Podría dejar claro que casi todos los miles de millones de ayuda militar que recibe Israel se gastan en Estados Unidos, y que ayudar a los fabricantes de armas estadounidenses es tan crucial para Estados Unidos como para el Estado judío.

También podría argumentar que, lejos de perseguir a los cristianos -una mentira que Carlson soltó en una entrevista en su programa con la hermana que odia a Israel del ex empleado de la administración Clinton y presentador de ABC News George Stephanopoulos-, el Estado judío es el único país de Oriente Próximo donde los cristianos pueden vivir y practicar su culto libremente. Eso es algo inimaginable en prácticamente todos los países musulmanes y árabes, incluido Qatar, al que Carlson alaba falsamente como un verdadero aliado de Estados Unidos.

AIPAC contra Qatar



También podría señalar que las calumnias contra el lobby pro-israelí AIPAC que repiten con frecuencia los usuarios del término "Israel Firsters" son igualmente mendaces. Contrariamente a sus detractores y a algunos de sus partidarios, que también han exagerado su influencia, el AIPAC no sólo no es la fuerza dominante en Washington; sus esfuerzos se ven empequeñecidos por los de otros grupos de intereses especiales, ocupando el puesto 191 en lobby directo, el 18 en contribuciones directas a candidatos y el 21 en gasto externo.

Por el contrario, Qatar está llevando a cabo una vasta operación de influencia en Estados Unidos que abarca no sólo las contribuciones directas, sino también la propaganda islamista emitida en su red Al Jazeera. También implica comprar la lealtad de empresarios estadounidenses como el enviado de Trump Steve Witkoff y de periodistas como Carlson. Invierte mucho para subvertir la educación superior estadounidense, a la que es el mayor donante extranjero.

Esta invidiosa campaña no sólo pretende promover los intereses financieros y políticos del emirato, como el apoyo a sus clientes terroristas como Hamás. También trata de difundir entre los musulmanes estadounidenses y los estudiantes universitarios laicos creencias islamistas que son antitéticas a los valores de la civilización occidental en la que creen los conservadores y que desean defender contra el esfuerzo de los progresistas despertados por derribar.

Cualquiera que se preocupe por defender los valores bíblicos o anteponer los intereses estadounidenses debería hacer sonar la alarma sobre Qatar. Y esto significa todos aquellos que aprovechan el profundo apoyo religioso, ético y político a Israel, como hace el AIPAC, especialmente los cristianos conservadores.

Pero el vicepresidente parece estar haciendo un cálculo político de que no puede permitirse alienar a los seguidores de Carlson y Fuentes si quiere asegurarse el apoyo de la derecha en futuras contiendas.

Es una lástima, y no sólo porque en un momento de aumento sin precedentes del antisemitismo en Estados Unidos, el país necesita un liderazgo moral. Es potencialmente peligroso porque cuanto más tiempo se permita a Carlson y a aquellos de la derecha que comparten su obsesivo odio a Israel ampliar su posición en el discurso conservador dominante, más fuertes se harán.

Eso no sólo alimentará el tipo de odio a los judíos en la derecha que ahora damos por sentado en la izquierda interseccional. Sino que dará legitimidad a los demócratas antiisraelíes que tienen tanto en común con Carlson y desaprovechará una oportunidad del Partido Republicano de arrebatar el centro político a un partido que trata a extremistas como AOC y Mamdani como estrellas del rock y sus futuros líderes.

Repudiar a la extrema derecha no privará a Vance de los votos que necesita para obtener la nominación presidencial del GOP en 2028. Pero podría costarle las elecciones generales si comete el mismo error que Harris en 2024: dejarse capturar por aliados extremistas.

Jonathan S. Tobin es editor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS