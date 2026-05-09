El Manchester City sigue vivo en la lucha por la Premier y el Liverpool se frustra ante el Chelsea

Publicado por Víctor Mendoza 9 de mayo, 2026

(AFP) El Manchester City mantuvo la presión sobre el Arsenal en el liderato de la Premier League con una victoria por 3-0 ante el Brentford, mientras que el Liverpool fue abucheado tras empatar 1-1 ante el luchador Chelsea el sábado.

A falta de tres jornadas para el final de la temporada para ambos contendientes al título, el City se acercó a dos puntos de los Gunners, que el domingo afrontan una complicada visita al West Ham, amenazado por el descenso.

Los hombres de Pep Guardiola no podían permitirse otro tropiezo si querían mantener la esperanza de conquistar su séptimo título en nueve años.

El Brentford, que sigue aspirando a jugar en Europa la próxima temporada, resistió hasta la hora de juego, cuando el enrachado Jeremy Doku marcó un golazo por la escuadra.

Erling Haaland marcó de tacón el segundo gol y aventajó en cuatro goles a Igor Thiago, del Brentford, en la lucha por la Bota de Oro.

A continuación, Haaland asistió a Omar Marmoush para que marcara el que podría ser un tercer gol vital en el tiempo añadido.

"Ya veremos, no está en nuestras manos", dijo Guardiola. "Haremos nuestro trabajo y esperaremos".

El City recortó a uno la diferencia de goles con el Arsenal y ahora debe esperar que los Hammers den la campanada en un gran choque en ambos extremos de la tabla en el London Stadium.

El Arsenal se enfrenta al ya descendido Burnley y al Crystal Palace, días antes de jugar la final de la Conference League, en sus dos últimos partidos.

El City recibe al Palace el miércoles antes de un duro viaje al en forma Bournemouth y de recibir al Aston Villa en la última jornada de la campaña.

El Liverpool se acerca a la Liga de Campeones

El Liverpool se acercó a la clasificación para la Liga de Campeones, pero no pudo infligir una séptima derrota consecutiva en liga al Chelsea.

El golazo de Ryan Gravenberch dio a los Reds el comienzo perfecto en el minuto 6 en Anfield.

El Chelsea contraatacó con un lanzamiento de falta de Enzo Fernández en el minuto 35, que se escapó de todos y se coló por la escuadra.

Los abucheos al final del partido reflejaron el ambiente en Anfield, pero Arne Slot dijo que está convencido de que puede recuperar la fe de la afición del Liverpool la próxima temporada.

"Si podemos tener el verano que estamos planeando tener, entonces estoy cien por cien convencido de que seremos un equipo diferente la próxima temporada de lo que somos ahora".

La victoria del Bournemouth por 1-0 ante el Fulham recortó la ventaja del Liverpool sobre los Cherries, sextos, a cuatro puntos a falta de dos jornadas.

El Chelsea ya no puede acabar matemáticamente entre los cinco primeros y sigue noveno.

El Manchester United ya tiene asegurada la Liga de Campeones y la falta de peligro se dejó notar en el 0-0 de los Diablos Rojos en Sunderland.

El drama de las tarjetas rojas

El Bournemouth continuó su camino hacia su primera temporada en Europa, ya que ambos equipos se quedaron con 10 hombres en Craven Cottage.

Las dos expulsiones se produjeron al final de la primera parte, cuando Ryan Christie, del Bournemouth, y Joachim Andersen, del Fulham, vieron la tarjeta roja tras ser revisados por el VAR.

El joven brasileño Rayan ganó el partido para los visitantes en el minuto 53 con un buen remate desde fuera del área.

El Brighton ascendió a la séptima plaza, a sólo dos puntos del Bournemouth, con una victoria por 3-0 sobre el Wolves.

Jack Hinshelwood adelantó de cabeza a los Seagulls a los 37 segundos y Lewis Dunk, de cabeza, dobló su ventaja en el minuto cinco.

Yankuba Minteh completó la goleada en el minuto 86.

El sexto clasificado aún podría asegurarse un puesto en la Liga de Campeones si el Villa acaba quinto y gana la final de la Europa League contra el Friburgo a finales de este mes.