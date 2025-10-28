La "tía" de Mamdani, sobre la que basó su discurso sobre la islamofobia, no era su tía después de todo
El discurso de Mamdani en el que presentaba a su familia y a otros musulmanes como víctimas de la era posterior al 11 de Septiembre fue objeto de una dura verificación.
El candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani se vio obligado a admitir que la "tía" de su reciente discurso sobre la islamofobia -de la que dijo que tenía demasiado miedo de llevar su hiyab en el metro después del 11 de Septiembre- era en realidad su prima hermana y ya no vive.
"Hablaba de mi tía. Hablaba de Zehra fuhi, prima de mi padre, que falleció hace unos años", declaró Mamdani a la prensa el lunes.
El término "fuhi" -también transliterado como phuuphii- significa tía paterna en la lengua del urdu.
Mamdani, candidato del Partido Demócrata, también devolvió el golpe a los críticos, diciendo: "Y que la cuestión de mi tía sea el tema de mi discurso de más de 10 minutos sobre la islamofobia en esta carrera y en esta ciudad lo dice todo sobre [el candidato a las elecciones generales] Andrew Cuomo y su incapacidad para hacer frente a una crisis que él mismo ha creado".
La declaración sobre la "tía" de Mamdani, un musulmán y socialista democrático, se produjo durante un largo discurso a las puertas de un centro cultural islámico La semana pasada, Mamdani trató de justificar las críticas a sus posturas antiisraelíes y a sus asociaciones y elogios a los musulmanes pro yihadistas como motivadas por el odio a su fe y la islamofobia.
"Quiero hablar en memoria de mi tía, que dejó de coger el metro después del 11 de Septiembre porque no se sentía segura con su hiyab", dijo Mamdani a una multitud el jueves pasado, mientras parecía luchar contra las lágrimas.
Mamdani también ha declarado que nunca ha apoyado la "yihad global", pero el autodenominado socialista democrático ha elogiado a radicales musulmanes que probablemente eran partidarios o defensores de la yihad.
El 11 de septiembre de 2001 se produjeron cuatro atentados terroristas suicidas islamistas coordinados por al-Qaeda contra Estados Unidos. Cerca de 3.000 personas en suelo estadounidense murieron como consecuencia del ataque.