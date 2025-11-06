Qatar está gastando $1 billón para implantar la ideología de los Hermanos Musulmanes en Occidente

Publicado por Carlos Dominguez 6 de noviembre, 2025

Charles Asher Small, destacado académico, experto en política global y director del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global (ISGAP), participó recientemente como invitado en el podcast del cineasta y presentador Ali Tabrizi.

Durante el episodio, titulado "The Strange Death of Europe" ("La extraña muerte de Europa"), Asher Small denunció la estrategia que tiene Qatar para invertir $1 billón con el objetivo de controlar la educación y promover la ideología de los Hermanos Musulmanes en Occidente.

"Nosotros estimamos que están invirtiendo más de $1 billón en instituciones occidentales para influenciar la sociedad occidental", dijo Asher Small, citando un informe de ISGAP.

En la entrevista, Small no sólo analizó las "rutas secretas del dinero" que vinculan a Qatar con influencias islamistas dentro del mundo académico, sino también dentro de los medios de comunicación y la política.

Qatar, un vínculo espiritual con los Hermanos Musulmanes

Asher Small sostiene que el régimen qatarí mantiene una bay'ah con los Hermanos Musulmanes; en el islam, bay'ah significa un juramento o vínculo espiritual, y que Yusef Qaradawi, quien fue durante mucho tiempo el líder religioso de esta organización, llegó a afirmar que el verdadero creyente, el verdadero musulmán, estaba "obligado a completar el trabajo de Hitler".

"Este personaje fue bien recibido por el establishment británico; contribuyó y fue el fundador de los Estudios Islámicos en la Universidad de Oxford", declaró Asher Small.

Según el académico, no hay que sorprenderse de que los departamentos de Estudios sobre Oriente Medio y Estudios Islámicos en esta universidad y en otras instituciones de importancia "se están convirtiendo en apologistas de los Hermanos Musulmanes, en apologistas de Hamás, en apologistas del régimen revolucionario iraní".

Qatar adoctrina a través de las universidades

Asher Small aseguró que el ISGAP ha localizado "más de $100.000 millones" que han sido donados por Qatar a las universidades americanas.

De acuerdo al académico, "$10.000 millones han sido donados a Cornell y $1.300 millones a la universidad de Texas A&M".

"En la Universidad de Brown encontramos $1.000 millones en un programa llamado 'The Choices Program' liderado por el profesor Bartov, Omer Bartov, quien alega que Israel está cometiendo un genocidio y que, de manera llamativa, lidera este proyecto con $1.000 millones de los qataríes".

"Y están creando planes de estudio para más de 8.000 escuelas en el país... inculcando a los niños de los Estados Unidos esta visión antisemita, anticristiana y antidemocrática a través de estos pénsums".

Tras años de batalla legal, el ISGAP pudo tener acceso a los contratos entre el régimen qatarí y la universidad de Texas A&M, lo que permitió a este organismo encontrar "504 proyectos financiados por los qataríes... de los cuales 58 tienen un uso dual con propósitos militares y 13 un uso dual para investigaciones nucleares a nivel militar".