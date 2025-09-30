La NCAA debe entregar las pruebas en la demanda de Riley Gaines en virtud del Título IX, dictamina un juez nombrado por Biden

Publicado por Greg Piper 30 de septiembre, 2025

La NCAA tiene una "Gran Alianza" con el Departamento de Defensa para estudiar las conmociones cerebrales entre "más de 53.000 estudiantes atletas y cadetes de academias de servicio y guardiamarinas."

Esta relación podría obligar a la organización de atletismo estudiantil a llegar a un acuerdo de gran alcance con atletas femeninas que alegan que está obligada por el Título IX a través del Departamento de Defensa y que ha cometido discriminación sexual contra ellas al permitir que los hombres compitan en sus deportes basándose en su identidad de género.

Un juez federal se negó a desestimar totalmente la demanda contra la NCAA por parte de 19 deportistas universitarios actuales y antiguos, encabezados por la exnadadora de la Universidad de Kentucky y activista del deporte femenino Riley Gaines, complementando el uso que hace la Administración Trump de las obligaciones de financiación federal para imponer su agenda de educación superior sin el Congreso.

Un abogado del Departamento de Educación en la primera Administración Trump acreditó a la Administración Biden por dar al segundo mandato del presidente Trump mucho más margen regulatorio del que ha ejercido en sus primeros ocho meses, advirtiendo a las universidades de amenazas mucho mayores.

El nuevo "estado de supervisión de efectivo intensificado" de Harvard, que exige a la Ivy Leaguer a pagar la ayuda federal para estudiantes de su propio bolsillo antes de retirar fondos del gobierno, muestra que la elegibilidad federal para préstamos estudiantiles podría ser el próximo "zapato a caer", escribió el consultor Jonathan Helwink en Inside Higher Ed.

En su prisa por acabar con las universidades con ánimo de lucro, la Administración anterior permitió a su sucesora "arremeter contra las instituciones públicas y privadas tradicionales" utilizando la misma "extralimitación regulatoria", escribió. Pocas universidades pueden resistir una lucha costosa cuando los federales han cerrado con éxito universidades "basándose en versiones mucho más débiles de la normativa actual".

El Departamento de Salud y Servicios Humanos cumplió el lunes la profecía de Helwink al remitir a Harvard a un proceso de suspensión y exclusión, en virtud del cual podría perder la financiación federal en general, por su supuesta "indiferencia deliberada" hacia el antisemitismo desde los atentados terroristas de Hamás contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023.

En el caso liderado por Gaines, la jueza federal Tiffany Johnson ordenó a la NCAA que respondiera a las reclamaciones de los demandantes en virtud del Título IX antes del 9 de octubre, a lo que seguirían 90 días de "descubrimiento limitado" para determinar si la NCAA es "beneficiaria" de fondos federales en virtud del Título IX a través de la asociación con el Departamento de Defensa.

Las 19 atletas femeninas -entre ellas la cocapitana de voleibol femenino de la Universidad Estatal de San José Brooke Slusser, supuestamente apuntada por lesionarse por su compañera de equipo Blaire Fleming - "en realidad alegan una conexión más clara entre la NCAA y el dinero del DoD" que los precedentes en los que se basaron los demandantes, dijo el candidato del presidente Biden.

La Corte Suprema distinguió entre aerolíneas comerciales y operadores aeroportuarios como entidades que "se benefician indirectamente" frente a "reciben ayuda indirectamente", respectivamente, aislando a las primeras de las obligaciones federales por incapacidad.

Siguiendo esta lógica, el 3er Tribunal de Apelación del Circuito de EEUU dio luz verde a la demanda presentada contra la NCAA en virtud del Título IX por una estudiante de posgrado a la que se le prohibió competir, ya que alegó de manera suficiente que "controlaba efectivamente" dos organizaciones deportivas juveniles financiadas con fondos federales y compuestas por empleados y miembros de la NCAA, lo que la propia NCAA promocionaba como su "secreto mejor guardado".

El jefe médico de la NCAA calificó el dinero del DoD como un premio

El descubrimiento legal suele ir seguido de conversaciones para llegar a un acuerdo, y el abogado de las deportistas, William Bock -un peso pesado de la reglamentación que también las representa en el SCOTUS en apoyo de la prohibición de Idaho de que haya varones en las competiciones femeninas- dijo a Fox News que la NCAA tendría que aceptar una prohibición legalmente ejecutable de su política transgénero para evitar el juicio.

Aunque la NCAA insiste en que la demanda es discutible porque su política actual "se alinea" con la "orden" de Trump -en singular-, Bock dijo que la "única forma" que sus clientes llegarían a un acuerdo es a través de un decreto de consentimiento que impida a la NCAA resucitarlos en caso de que se rescindan las dos órdenes ejecutivas de Trump contra la identidad de género y los varones en deportes femeninos.

Incluso un decreto de consentimiento es la "prioridad," no necesariamente la única condición para el acuerdo, enfatizó Bock. Gaines y los demás también pretenden que se realicen pruebas de sexo obligatorias para impedir que se repitan casos de atletas varones que compiten contra mujeres desde el cambio de normas de la NCAA, como ocurrió en Swarthmore y Ithaca College.

La NCAA no argumentó en contra de la legitimación de las deportistas para reclamar "perjuicios retroactivos" que cubrieran los años 2022 a principios de 2025, cuando la política de la NCAA permitía explícitamente a los varones que se identificaran como mujeres competir contra mujeres, por lo que el juez Johnson analizó el fondo del asunto.

En virtud de la Gran Alianza, la NCAA facilita al DoD datos sobre las lesiones de los estudiantes deportistas y el DoD le da dinero para "educación e investigación" sobre las conmociones cerebrales en el deporte, supuestamente $85 millones hasta ahora. La NCAA identifica qué instituciones realizarán la investigación, ambas partes obtienen la investigación resultante y la NCAA la utiliza para revisar "materiales educativos, protocolos y reglas".

Johnson dijo que los demandantes no estaban obligados a alegar más específicamente cómo "la propia NCAA recibe los fondos o controla de otro modo los fondos" ni a alinear las alegaciones con las del caso de la NCAA sobre las dos organizaciones deportivas juveniles.

Si los clientes de Bock demuestran sus alegaciones, eso es suficiente para "poner a la NCAA bajo el ámbito del Título IX", dice la sentencia.

"Incluso si la Gran Alianza es una entidad legal separada de la NCAA", como la NCAA "sugiere" pero las demandantes no alegan, las deportistas sostienen que la NCAA utiliza dinero del Departamento de Defensa para sus investigaciones y "al menos una parte" de ese dinero fue designado por el jefe médico de la NCAA como un "premio" para mitigar los efectos a largo plazo de las conmociones cerebrales.

"Aunque no está claro si el dinero del Gobierno federal alguna vez descansó en las arcas de la NCAA, existe al menos una alegación plausible de que la investigación de la NCAA fue directa o indirectamente financiada por el DoD y que la NCAA, ya sea directa o indirectamente, desempeña un papel en la decisión de cómo se utilizan esos fondos", escribió Johnson.

¿Sólo una "desafortunada advertencia"?

El juez excluyó de la demanda a los demandados no pertenecientes a la NCAA: el Sistema Universitario de Georgia, dos campus y varios funcionarios, y la Georgia Tech Athletic Association, que aplicó las políticas de la NCAA al acoger en 2022 un campeonato femenino en el que el nadador masculino Lia Thomas se llevó un trofeo por el quinto puesto, para el que Thomas y Gaines empataron, y utilizó los vestuarios femeninos.

La posterior Ley Riley Gaines de Georgia prohíbe a las universidades del estado las competiciones atléticas femeninas que permitan atletas masculinos, y es poco probable que los acusados de Georgia ignoren o intenten eludir la ley, dictaminó Johnson. También se puso del lado de la NCAA en el sentido de que no es un actor estatal y, por tanto, no debía a las atletas el derecho a la "intimidad corporal".

La NCAA respondió a la sentencia de Johnson diciendo que ella y sus miembros "seguirán promoviendo el Título IX, realizando inversiones sin precedentes en el deporte femenino y garantizando una competición justa en los campeonatos de la NCAA".

El abogado Bock dijo a Fox News que apelará las demandas desestimadas.

Las fuentes de noticias LGBTQ destacaron que la mayoría de las demandas fueron desestimadas al tiempo que minimizaron la potencial mina terrestre colocada por Johnson que puede obligar a la NCAA a hacer concesiones sustanciales para desactivar el juicio.

El medio Ellos calificó las reclamaciones en curso sobre el Título IX como una "desafortunada salvedad" en la sentencia, mientras que The Advocate tachó a Gaines de atleta "fallida" a pesar de haber empatado con Thomas en el quinto puesto de la competición que impulsó a Gaines a convertirse en activista.

La publicación de negocios deportivos Sporttico analizó en detalle las demandas que Johnson desestimó al tiempo que daba por perdida la luz verde del Título IX porque el juez utilizó "lenguaje cautelar". No informó de que Johnson dijera que los demandantes alegaban una "conexión más clara" entre la NCAA y el dinero del Departamento de Defensa que en los precedentes que respaldaban el caso.

© Just The News