Huckabee y Hagee apoyan el sionismo cristiano

25 de enero, 2026

Felicitaciones a Mike Huckabee, embajador de EE.UU. en Israel: un genuino hombre de fe, un auténtico patriota, un verdadero amigo de Israel y, además, un mensch.

Cuando recientemente apareció una declaración, supuestamente redactada por patriarcas y jefes de iglesias de Jerusalén no identificados y que pretendían representar la unidad y las comunidades cristianas de Israel, en la que se menospreciaba el llamado sionismo cristiano, Huckabee cuestionó abiertamente el contenido de la declaración.

Huckabee comenzó señalando claramente que la declaración no había sido hecha por las iglesias evangélicas de Israel. Al fin y al cabo, como profesó en sus oraciones, ama a sus hermanos y hermanas cristianos de otras sectas religiosas, pero nunca afirmaría que habla en nombre de todos los cristianos del mundo ni asumiría que sólo existe un punto de vista respecto a la fe en la Tierra Santa de Israel.

Los evangélicos, como muchos otros cristianos, creen en la autoridad de las Escrituras y en que Dios cumple sus promesas. El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, y la Biblia y la ética judeocristiana son una parte fundamental de la civilización occidental y parte integrante de los principios fundacionales de Estados Unidos.

Como afirma elocuentemente Huckabee: "La idea de que Dios sea capaz de romper un pacto es un anatema para aquellos de nosotros que abrazamos las Sagradas Escrituras como la autoridad de la Iglesia. Si Dios puede o quiere romper su pacto con los judíos, ¿qué esperanza tendríamos los cristianos de que cumpla su pacto con nosotros?.

Es un argumento poderoso, y cristianos, judíos y musulmanes (que atesoran el Corán) también deberían tomar nota. Los teólogos políticos que utilizan la religión como arma al servicio de sus deseos han negado cruelmente estas verdades básicas de las Escrituras. En su lugar, fomentan doctrinas ideológicas que apoyan y validan su propia búsqueda de poder, todo ello como parte de una elaborada mascarada que pretende equiparar su marca personal a la religión.

Se abusa de las palabras y se las priva de todo significado. Considérese el uso del término "sionismo cristiano" como peyorativo para degradar a los cristianos que creen que el pueblo judío tiene derecho a su antigua patria bíblica de Israel. Francamente, como bien señala Huckabee, ¿cómo puede un cristiano creer lo contrario? En esencia, negaría la veracidad de la Biblia y, por tanto, socavaría todo el sistema de creencias cristiano.

La Biblia está repleta de garantías explícitas de que el pacto de Dios con el pueblo judío y su título de propiedad sobre la Tierra de Israel son eternos, incluso en los Cinco Libros de Moisés (Génesis 12:1-3, 13:14-17, 15:5-21, 17:7-8 y 19, 22:16-8, 48. Génesis 2:24; Éxodo 2:19; Éxodo 2:19; Éxodo 2:20; Éxodo 2:20; Éxodo 2:21):4; Éxodo 2:24, 6:2-8; Levítico 26:42-5; y Deuteronomio 4:3, 7:6-9, 9:4-6); Profetas (Isaías 49, 54:9-10, 55:3-13, 59:20-1; Jeremías 32:40-2, 33:19-26; Ezequiel 16:60, 36:22-38, 37:24-8 y Amós 9:14-5); y Escritos (I Crónicas 16:15-7; Salmos 105:8-11 y 111:9).

El Nuevo Testamento también confirma que el pacto de Dios con el pueblo judío no ha sido abrogado (Romanos 11; Lucas 1:68-73; Hechos 3:25; Gálatas 3:17; y Hebreos 6:13-18).

Por lo demás, el Corán (17:104, 5:21, 7:137, 26:59 y 10:93) también establece que el pueblo judío tiene derecho a la Tierra de Israel.

Es importante señalar que el Papa Pablo VI, como líder de la Iglesia Católica, emitió la famosa declaración, conocida como Nostra Aetate, el 28 de octubre de 1965, que fue aprobada por abrumadora mayoría por los obispos presentes en el Vaticano II. En ella se afirmaba que la antigua alianza que Dios había hecho con el pueblo judío no había sido revocada ni sustituida y seguía siendo válida e irrevocable, citando al apóstol Pablo en Romanos 11:28-29. Así comenzó el largo camino de respeto y entendimiento mutuos que desembocó, entre otras cosas, en el reconocimiento del Estado de Israel por parte del Vaticano y en la firma del Acuerdo Vaticano-Israel de 1993.

En un encuentro con el presidente del Congreso Judío Mundial Ronald S. Lauder y otros el 28 de octubre de 2015, marcando el 50 aniversario de Nostra Aetate, el Papa Francisco dijo: "Atacar a los judíos es antisemitismo, pero un ataque directo al Estado de Israel también es antisemitismo. Puede haber desacuerdos políticos entre gobiernos y sobre cuestiones políticas, pero el Estado de Israel tiene todo el derecho a existir con seguridad y prosperidad."

John Hagee, pastor evangélico estadounidense y fundador de Cristianos Unidos por Israel (CUFI), se encuentra entre la gran mayoría de evangélicos que creen que "los cristianos tienen el mandato bíblico de apoyar a Israel y al pueblo judío sin una agenda oculta". Esta postura está firmemente respaldada por las Escrituras expresamente en este punto, como se ha señalado anteriormente.

El tema del cumplimiento de las promesas de Dios es presentado de forma conmovedora por Rashi, un importante exégeta bíblico del siglo XI, en su exquisito comentario sobre Deuteronomio 34:4. El versículo relata cómo Dios dijo a Moisés: "Esta es la tierra de la que juré a Abraham, Isaac y Jacob, para decirla, la asignaré a tu descendencia, te he permitido verla con tus propios ojos... ."

Rashi señala magistralmente que Dios dejó que Moisés lo viera para que cuando falleciera, pudiera "decirlo" a los Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en el cielo que el juramento de Dios a ellos se había cumplido. Es una profunda lección sobre la fidelidad de Dios que también se presenta en el Talmud y el Midrash.

No permitamos que la teología política nos divida. Buenas personas de todos los credos, unámonos y hagamos realmente buenas obras. Como asegura Números 24:9, quien bendiga a Israel será bendecido.

