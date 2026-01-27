No hay que llorar el Holocausto mientras se apoya el genocidio de los judíos vivos

27 de enero, 2026

¿Qué dice esto de un país en el que un conocimiento rudimentario del Holocausto es moneda corriente, pero en el que las analogías engañosas al respecto son un hecho rutinario en el discurso público?.

Se puede hacer la misma pregunta sobre el uso del término más importante que surgió de la Shoah.

La palabra "genocidio" se acuñó después de la Shoah para describir la masacre sistemática destinada a exterminar a un solo pueblo. Pero en un país en el que seestima que alrededor de tres cuartas partes de los estudiantes estadounidenses de primaria y secundaria reciben lecciones sobre el asesinato de 6 millones de judíos a manos de los nazis alemanes y sus colaboradores, se suele aplicar erróneamente a los esfuerzos de los descendientes de los supervivientes del Holocausto para defenderse de un intento de genocidio.

¿Qué se ha enseñado?



Mientras el mundo conmemora esta semana, el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, la pregunta más importante que debe plantearse el debate público no es tanto cómo ampliar los programas educativos dedicados al tema. Más bien, es si a los estadounidenses se les está enseñando algo que les ayude a comprender el tema o lo que significa hoy en día. Más aún, puede que sea necesario reconocer que mucho de lo que se enseña en las escuelas o se dice en las ceremonias que marcarán este día puede que en realidad esté haciendo más mal que bien.

En consecuencia, la reacción de la comunidad judía ante el alboroto causado por la fecha no debería ser de gratitud por los indudables esfuerzos de muchos educadores y funcionarios públicos por mantener vivo el recuerdo de los Seis Millones. Más bien, debería ser dudar no sólo del valor de estos esfuerzos, sino decirles a muchos de ellos que agradeceríamos que simplemente dejaran de hablar de ello.

La cuestión es: Si se promueve la conmemoración de la Shoah y al mismo tiempo se deshonra la memoria de los héroes y mártires del Holocausto apropiándose de su destino para promover alguna causa totalmente no relacionada o para expresar un disgusto particular con alguien o con enemigos políticos, la respuesta del mundo judío debería ser decirles que paren.

Aún más importante, aquellos que lloran lágrimas de cocodrilo por el sufrimiento de los judíos muertos que fueron masacrados por sus perseguidores hace más de 80 años, mientras difaman a los judíos vivos con falsas acusaciones de genocidio, han perdido su derecho a hablar sobre el tema.

Desgraciadamente, esa es la respuesta adecuada este año a demasiado de lo que se dirá en innumerables conmemoraciones del Holocausto.El tema se ha convertido en un arma con fines políticos o incluso para apuntalar la oleada de antisemitismo que se ha extendido por todo el mundo desde los ataques árabes palestinos dirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Un hecho que debe tenerse en cuenta es que el pueblo judío aún no se ha recuperado demográficamente del desastre del Holocausto, durante el cual fue asesinado aproximadamente un tercio de todos los judíos vivos en 1939. Hoy en día, la población judía mundial sigue siendo mucho menor, por un factor de unos 3 millones de personas, de lo que era en 1939, con la mitad de los judíos vivos hoy en día viviendo en Israel.

Sin embargo, muchos de los que se darán golpes de pecho públicamente el 27 de enero en señal de dolor por los Seis Millones son efectivamente neutrales o incluso apoyan la guerra que los palestinos -respaldados por gran parte del mundo árabe y musulmán, y por la opinión de moda en otros lugares- están librando contra los judíos.

En lugar de unirse a ellos junto a líderes políticos, periodistas, académicos y famosos que han formado parte de un esfuerzo cada vez mayor por demonizar al único Estado judío del planeta, la respuesta de la comunidad a tales actos debería ser un alto y rotundo, "¡No, gracias!". Honrar la memoria del Holocausto es una obligación sagrada. Sin embargo, no puede hacerse con eficacia ni tener ningún significado real en un contexto divorciado de la lucha actual por la supervivencia judía contra una creciente ola de intolerancia, odio y violencia.

Negación y falsas analogías



Es totalmente cierto que los negacionistas del Holocausto no sólo siguen entre nosotros, sino que su visibilidad y capacidad para llegar a los ignorantes y siempre crédulos consumidores de teorías conspirativas es mayor que nunca. Por ello, hay que agradecer a Internet la forma en que ha permitido que figuras marginales antes confinadas a los pantanos febriles del discurso público sean visibles para grandes audiencias. La disposición de los podcasters, como el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, a dar cabida a figuras odiosas como el falso historiador Daryl Cooper y el neonazi Nick Fuentes tiene mucho que ver en ello.

Pero por mucho que la promoción de las mentiras sobre el pasado de estos incitadores al odio siga siendo problemática, hay demasiado discurso distorsionado entre los que no creen en esas falsedades, aunque decidan utilizar el lenguaje y las referencias al Holocausto.

Cuando el gobernador de Minnesota, Tim Walz, comparó los esfuerzos de los funcionarios federales por hacer cumplir las leyes vigentes contra los inmigrantes ilegales, especialmente los que han cometido delitos, con los esfuerzos de los nazis por capturar a judíos como la diarista del Holocausto Ana Frank, el problema no es sólo la cínica apropiación de su memoria para perseguir una agenda política. Walz no es ni mucho menos el primero que se comporta de esta manera. Algunos en la derecha política han hecho lo mismo cuando se trata de la oposición al aborto. Pero en los últimos años, quienes se oponen al presidente Donald Trump han hecho falsas comparaciones de él con Adolf Hitler o han afirmado que es un nazi o un fascista. Se ha convertido en algo tan omnipresente que casi no merece la pena señalar a ninguno de los infractores.

El problema no es que Walz desconozca el Holocausto. Sabemos que no es así. Es como muchas personas que han alcanzado la mayoría de edad en una época en la que la mayoría de los estadounidenses poseen al menos un conocimiento rudimentario de los hechos básicos de lo que ocurrió bajo el Tercer Reich. Y, sin embargo, él y muchos otros que invocan el nombre de Frank o utilizan epítetos relacionados con el Holocausto cuando atacan a engañados políticos aparentemente no lo entienden en absoluto.

Demasiado de lo que pasa por educación sobre el Holocausto se basa en un intento de universalizarlo, de hacerlo no sólo más comprensible para el público contemporáneo, sino de separarlo de su contexto y de la historia del antisemitismo. De este modo, algunos educadores bienintencionados han intentado utilizarlo para enseñar a todo el mundo a ser más amable con los demás y evitar caer en prejuicios raciales o religiosos. Pero como ha enseñado la académica Ruth Wisse , el antisemitismo no es una forma corriente de odio o intolerancia. Y no es simplemente el odio más antiguo. Más bien, se utiliza específicamente como arma política más allá de la forma en que los seres humanos imperfectos son propensos a caer en comportamientos poco amables o incluso mezquinos.

El coste de la universalización



La universalización del Holocausto y el modo en que se enseña a los alumnos un resumen reducido de este capítulo de la historia -en breves lecciones que se hacinan en el curso escolar- ha tenido consecuencias imprevistas. Ha conducido a algo que los supervivientes, cuyo número es cada vez menor cada año, nunca imaginaron cuando iniciaron la campaña para difundir el conocimiento de sus experiencias.

El Holocausto se ha convertido en una metáfora de cualquier cosa que disguste a la gente.La predilección por tratar a cualquier persona con la que discrepamos fuertemente como si fuera Hitler no es solo producto del tono hiperpartidista de la política del siglo XXI o de la polarización extrema de la era de Donald Trump. También es el resultado de la forma en que se ha universalizado hasta el punto de que muchas personas corrientes, si no la mayoría, piensan que fue algo malo que ocurrió hace mucho tiempo, no el resultado específico de milenios de odio a los judíos y de la impotencia de casi todo un pueblo.

Igualmente desafortunada es la forma en que gran parte del sistema educativo ha adoptado ideas izquierdistas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos. Las llamadas enseñanzas "progresistas" han capturado en gran medida la educación primaria, secundaria y superior hasta el punto de que una generación de estadounidenses ha sido adoctrinada para creer no sólo en conceptos que exacerban las divisiones raciales, sino en otros que promueven la idea de que los judíos y los israelíes son opresores "blancos".

Este movimiento produjo las turbas universitarias pro-Hamas que han atacado a estudiantes judíos con intimidación, discriminación y violencia desde el 7 de octubre en universidades de todo el mundo. Los participantes son escandalosamente ignorantes de la historia de Oriente Próximo, incluso mientras corean consignas que respaldan el genocidio judío ("Del río al mar") y el terrorismo contra los judíos en todas partes ("Globalizar la intifada"). Lo que también han hecho es apropiarse de la palabra genocidio, que el superviviente del Holocausto y abogado Raphael Lemkin coincidió para describir el esfuerzo nazi por exterminar al pueblo judío.

Su afirmación de que la guerra justa de Israel en defensa propia contra los terroristas de Hamás es un "genocidio" es una mentira flagrante. Si se aplicara a cualquier otro conflicto, significaría que todas las guerras que se han librado, incluida la que libraron los Aliados contra los nazis, se considerarían genocidio. Eso no sólo vacía la palabra de su significado real. Es, al igual que los difamatorios esfuerzos por calumniar a los judíos como nazis, un tropo clásico del antisemitismo.

Sin embargo, muchos en la izquierda política, que ha abrazado esta mentira sobre Israel, también están dispuestos a unirse al duelo por el Holocausto. Algunos, incluida esa pequeña minoría de judíos que, por razones distorsionadas propias, se unen a estas denuncias antisemitas de los israelíes y sus partidarios, incluso afirman que se inspiran en la historia de la Shoah para hablar en contra de Israel ahora. Algunos incluso apoyan los esfuerzos por erradicar el Estado judío, un resultado que sólo podría lograrse mediante el tipo de guerra genocida que Hamás y sus aliados están librando.

Nuestra respuesta a ellos y a otros que guardan silencio sobre la apropiación indebida del Holocausto o se unen a los libelos de sangre contra los judíos vivos mientras lamentan el destino de los judíos muertos debe ser inequívoca.

Priorizar la defensa de los judíos vivos



Debemos decir a quienes, como Walz, se apropian indebidamente de la memoria de los Seis Millones, o profieren tales falsedades sobre el genocidio, como el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y otros del ala izquierda interseccional del Partido Demócrata, que las conmemoraciones del Holocausto deberían estar vedadas para ellos.

Lo mismo se aplica a organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, que en 2005 votaron a favor de establecer el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en el aniversario de la liberación de Auschwitz el 27 de enero de 1945.Estos organismos que dicen hablar en nombre de los derechos humanos y la justicia para todos los países del mundo se han convertido en pozos negros de antisemitismo y motores de la guerra contra el Estado judío.

Durante demasiado tiempo, demasiados miembros de la comunidad judía han considerado la promoción de la educación sobre el Holocausto o las ceremonias de homenaje a los muertos como más importantes que los esfuerzos por defender a los vivos.

También es cierto que, por muy importante que sea enseñar a los jóvenes judíos sobre la Shoah, debe ir unido al aprendizaje de la importancia de Israel, así como de la naturaleza vital de su herencia y su fe.

Por encima de todo, debemos dejar de permitir que el recuerdo de lo que ocurrió hace 80 años en suelo europeo sea utilizado por quienes apoyan o son neutrales respecto a quienes pretenden continuar el proyecto nazi de genocidio judío. No poner fin a este mal uso de la historia judía sólo contribuirá a que se produzcan más tragedias.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale: @jonathans_tobin.





