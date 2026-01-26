De Tiananmen a Teherán: cuando los regímenes tiránicos aplastan a los indefensos

Un manifestante rompe la bandera de la República Islámica de Irán. AFP.

26 de enero, 2026

Los acontecimientos están separados por 36 años, pero podrían ser el mismo momento.

En Pekín, en 1989, un hombre solo se plantó ante una columna de tanques después de que el Partido Comunista Chino masacrara a estudiantes desarmados que exigían libertad. En Teherán, en diciembre de 2025, los civiles se enfrentaron a las fuerzas de seguridad armadas después de que el régimen de Irán desplegara la fuerza contra su propio pueblo, exigiendo dignidad, alimentos y derechos básicos.

Distintas banderas. El mismo guión.

Entonces y ahora, los regímenes autoritarios se enfrentaron a la protesta pacífica no con reformas, sino con balas, porras y vehículos blindados.

El modelo de Tiananmen

En junio de 1989, el Partido Comunista de China declaró que los manifestantes estudiantiles eran una "amenaza para el orden social". Les siguieron las ametralladoras. Aunque se desconoce el número real de muertos, las estimaciones oscilan entre varios cientos y miles.

El mundo observó horrorizado. Luego siguió adelante.

Los gobiernos occidentales impusieron breves sanciones. Las empresas hicieron una pausa y luego volvieron. Las universidades guardaron silencio. Los negocios se reanudaron.

China aprendió bien la lección: aplastar con fuerza, ocultar información, durar más que la indignación. Ese libro de jugadas se ha perfeccionado desde entonces.

Teherán, 2026

A partir de diciembre de 2025 y hasta 2026, los ciudadanos iraníes se echaron a la calle mientras la inflación se disparaba, la escasez de alimentos empeoraba y la corrupción se hacía imposible de ignorar.

Los manifestantes no coreaban por la guerra, sino por la vida. El régimen respondió con munición real, arrestos masivos, cortes de internet y cifras de muertes emitidas por el Estado diseñadas para minimizar la carnicería. Testigos informaron que transeúntes fueron asesinados. Las familias fueron amenazadas hasta quedar en silencio.

Una vez más:

- Estado armado.

- Civiles desarmados.

- Control de la información.

- Vacilación extranjera.

Es Tiananmen, con turbantes en lugar de uniformes.

Silencio global

- En 1989, no había smartphones. En 2026, hay millones y, sin embargo, la respuesta moral es más débil.

- No hay campamentos universitarios por las víctimas iraníes.

- No hay marchas de famosos por los manifestantes asesinados.

- No hay peticiones del profesorado exigiendo sanciones a Teherán.

- Las universidades que se movilizan instantáneamente por Gaza guardan silencio por Irán.

¿Por qué?

Porque los manifestantes iraníes no encajan en la narrativa de moda. No son "anticoloniales" No atacan a judíos. No son útiles. Son inconvenientes.

El problema de las Naciones Unidas

Después de Tiananmen, las Naciones Unidas emitieron declaraciones. China mantuvo su puesto. Tras Teherán, las Naciones Unidas emitieron declaraciones. Irán mantiene su posición diplomática. Cuando los regímenes que masacran a civiles siguen siendo actores mundiales legítimos, "la represión se convierte en política, no en delito." La lección que los tiranos aprendieron de Tiananmen no fue la moderación.

Fue cómo sobrevivir a la condena.

La imagen que temen

¿Por qué la fotografía del "hombre tanque" sigue persiguiendo a Pekín?

Porque demuestra algo aterrador para los tiranos: Un ciudadano desarmado puede desenmascarar la mentira del Estado.

Por eso Irán cerró Internet. Por eso China borró Tiananmen de los libros de texto. Por eso las imágenes de Teherán desaparecen en tiempo real.

Las dictaduras temen una cosa más que a las multitudes: a los testigos.

Lo que cambió y lo que no

1989

- China masacra estudiantes.

- Occidente condena y luego negocia.

- Los campus protestan contra el apartheid, no contra Pekín.

2026

- Irán reprime a civiles.

- Occidente condena, luego negocia.

- Los campus protestan contra Israel, no contra Teherán.

Los nombres cambian. El patrón no.

Por qué esto importa al mundo judío

El régimen de Irán no sólo oprime a su propio pueblo. Exporta terror. Arma a Hezbolá. Financia Hamás. Amenaza abiertamente a Israel.

Cada civil iraní golpeado o silenciado en la calle debilita a la teocracia más peligrosa del mundo.

Su lucha no está separada de la nuestra. Está a contracorriente de la nuestra.

La elección que la historia sigue ofreciendo

Tiananmen puso al mundo a prueba.

El mundo eligió la estabilidad sobre la justicia.

Teherán presenta ahora la misma prueba.

¿Recompensamos a los regímenes que despliegan fuerzas blindadas contra su propio pueblo? ¿O admitimos por fin que el silencio es complicidad?

Aún estamos a tiempo de responder de otro modo.

Pero no mucho.

