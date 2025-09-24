Sostener Cuba también es financiar una guerra contra Europa

24 de septiembre, 2025

"La corrección política está destruyendo Europa". Con estas contundentes palabras, Donald Trump se dirigió a sus aliados europeos presentes en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos habló sin rodeos, convencido de que la amistad verdadera exige franqueza: a los amigos, dijo, hay que decirles la verdad y decírsela de frente. Y lo hizo. Su mensaje, cargado de advertencias, terminó sin embargo con una nota de afecto: "Amo a Europa".

Con este marco el Presidente alertó sobre la política energética, los riesgos de las fronteras abiertas, el error de premiar a Hamás o el reconocimiento del Estado palestino. Pero tal vez el momento en el que Trump metió el dedo en la llaga fue cuando señaló la incoherente respuesta ante la invasión de Ucrania: "Los europeos siguen comprando energía a Rusia. Financian la guerra contra ellos mismos".

Trump tiene razón. Con una mano Europa ha sido capaz de mantener una durísima retórica contra el Kremlin, ha reafirmado su apoyo a Zelenski, ha incrementado las sanciones dirigidas a aislar a Putin y debilitar la economía rusa; pero con la otra mano simultáneamente ha aumentado las importaciones del gas natural licuado consolidando a Rusia como el segundo mayor proveedor de gas de Europa.

La exportación de energía sigue siendo crucial para la financiación estatal rusa –se estima que alrededor del 25% de sus presupuestos. Y gran parte de exportaciones acaban en los países que se supone están combatiendo a Rusia. El año pasado los países europeos importaron aproximadamente 17,8 millones de toneladas de gas procedente de Rusia y el volumen de gasto de estas importaciones se ha incrementado un 30% el primer trimestre de 2025. El Gobierno de España tan reticente a asumir las obligaciones de gasto en Defensa ha situado a el país en el segundo puesto del listado de importadores.

Trump tiene razón, Europa financia la guerra de Putin. Y en este punto hay que añadir también que Europa está financiando a quien se ha convertido en un aliado prioritario del Kremlin: Cuba.

Desde la invasión de Ucrania, la dictadura cubana se ha erigido en un socio principal de Putin a quien ha apoyado en el campo diplomático, propagandístico, de inteligencia y también en el terreno militar. Fuentes ucranianas estiman que desde la invasión alrededor de 20.000 cubanos habrían sido reclutados para luchar bajo bandera rusa. Treinta y nueve de ellos han fallecido. Y todo se ha hecho mientras Europa se empeña en mantener las ayudas y cooperación con la dictadura cubana.

En al menos tres ocasiones, el Parlamento Europeo ha reclamado la suspensión del denominado Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba que permite la canalización de centenares de millones de euros para proyectos en la Isla. La Comisión presidida por Von der Leyen ha hecho caso omiso. Y el régimen cubano, capaz de mantener a su propio pueblo en la miseria a pesar de los fondos líquidos acumulados –casi 18.000 millones de dólares—sigue gastando todos sus esfuerzos en batallar en toda guerra contra Occidente.

Los europeos siguen financiando a Cuba. Y con ello financian la guerra contra ellos mismos.