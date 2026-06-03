La incógnita del congresista Tom Kean Jr.: promete revelar su estado de salud tras meses de ausencia

Publicado por Joaquín Núñez 2 de junio, 2026

Tom Kean Jr. afirmó que brindará más detalles sobre su estado de salud en los próximos días. El congresista republicano de Nueva Jersey se encuentra en el centro de la polémica tras casi tres meses de ausencia, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su condición. Kean ya ha reafirmado que se postulará a la reelección e incluso cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Según el secretario de la Cámara de Representantes, el último voto de Kean fue el 5 de marzo, hace ya casi tres meses.

En este contexto, el congresista emitió un comunicado en su cuenta de X, donde, sin dar detalles sobre su diagnóstico, prometió dar explicaciones cuando sea el momento y reafirmó sus intenciones de buscar la reelección.

"Me siento con más energía que nunca para seguir luchando por la gente del 7.º Distrito de Nueva Jersey. En estos momentos estoy centrado en mi recuperación y, siguiendo el consejo de los profesionales sanitarios, pasaré del trabajo virtual al trabajo presencial en cuestión de semanas", escribió Kean en la publicación.

"En ese momento seré completamente transparente en cuanto a la naturaleza de mi problema de salud. Una vez más, agradezco todas las oraciones y la paciencia de mis electores y colegas. Entiendo la necesidad de transparencia en este asunto y espero poder compartir mi experiencia con el público", sentenció.

Kean llegó a la Cámara de Representantes tras pasar veinte años en la política local como legislador y luego senador estatal. Tras derrotar al titular demócrata Tom Malinowski en 2022, ganó la reelección por seis puntos porcentuales en 2024. Se espera que su escaño sea uno de los más competitivos de este ciclo electoral.

Aun sin detalles públicos sobre su estado de salud, el presidente Trump respaldó recientemente a Kean para la reelección.

"Tom, un firme defensor de nuestra agenda America First, trabaja sin descanso para mantener nuestra frontera SEGURA, poner fin a la delincuencia de los migrantes, impulsar nuestra economía, reducir los impuestos y las regulaciones, apoyar a las pequeñas empresas y potenciar el DOMINIO energético de Estados Unidos. (...) Tom Kean cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección", señaló el presidente en su cuenta de Truth Social.