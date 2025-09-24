23 de septiembre, 2025

Como si de una broma de mal gusto se tratara, la llegada del presidente Donald Trump a la Asamblea General de Naciones Unidas estuvo marcada por unas escaleras eléctricas que se pararon cuando él y la primera dama estaban a mitad de camino, y un teleprompter que no funcionaba. De ambas cosas se quejó Trump en el discurso. Pero eso sería sólo el principio de una lista de quejas y denuncias que el presidente hizo sobre la ONU y sobre cómo se están gestionando a nivel global varios de los asuntos más importantes de la actualidad.

Con la confianza que le caracteriza, el presidente acudió al acto más importante de la ONU para decir a los dirigentes de este organismo, a la cara, que no están haciendo bien su trabajo y que, a veces, sus acciones incluso están empeorando las cosas. También aprovechó para cargar, desde el escenario, contra varios presidentes por decisiones que Trump considera negativas para el mundo. Una vez más, lo que hizo Trump fue exponer ante todo el mundo su visión sobre el presente y el futuro de Occidente.

Trump acusó a la ONU de dedicarse a publicar cartas pero no hacer nada efectivo para resolver conflictos. Mencionó algunas de las guerras en las que su administración ha intervenido y logrado la paz, y dijo que la ONU ni siquiera ayudó: "Ni siquiera lo intentaron". Afirmó que el organismo tiene mucho potencial pero está lejos de alcanzarlo, y que es "triste" que sea él quien intervenga en esos conflictos en lugar de la ONU.

El presidente también atacó duramente la influencia de la ONU en cuestiones de migración. Afirmó que la organización ha facilitado la entrada de "millones" de migrantes en Estados Unidos. Dijo que la ONU debería "detener las invasiones, no crearlas y financiarlas". También afirmó que "la ONU está apoyando a gente que está entrando ilegalmente en Estados Unidos, y tenemos que sacarlos de ahí."

En este tema, el republicano aprovechó para hacer un enérgico llamado a otros países, sobre todo europeos, para que copien su estrategia en materia de inmigración, presentando a Estados Unidos como el modelo a seguir. Les dijo que es hora de parar con el experimento fallido de las fronteras abiertas o sus países se irán al "infierno", también les dijo que están dejando entrar a gente con la que no tienen nada en común y que arruinarán naciones enteras.

De hecho, la ONU ha apoyado durante mucho tiempo, a través de varios de sus programas, a migrantes y refugiados de todo el mundo, por lo que el discurso de Trump, aunque es un tema del que ya se habla mucho en el mundo a raíz del problema de la migración sobre todo de culturas opuestas a Occidente, tiene un valor especial por el lugar en el que se produce.

Entre los reclamos que hizo a los líderes europeos estuvo también la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente señaló que es vergonzoso que la Unión Europea supuestamente defienda a Ucrania, pero al mismo tiempo continúe comprando energía a Vladimir Putin. Afirmó además que Estados Unidos tiene poco que ver con ese conflicto, y que hay un océano de por medio, y sin embargo parece estar haciendo más que la Unión Europea al respecto.

El presidente también aprovechó para enviar un claro mensaje al tirano de Venezuela, Nicolás Maduro. Diciendo de nuevo, ante el mundo entero, y ante varios amigos de Maduro presentes en la sala, que es el líder de un cártel de narcotraficantes. "Recientemente comenzamos a usar el poder supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. A cada matón terrorista que está contrabandeando drogas venenosas a Estados Unidos, les advierto: los aniquilaremos", dijo Trump, refiriéndose también a los barcos que han sido hundidos en el Caribe.

Este discurso de Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas pasará a la historia, y no sólo destaca porque dijo verdades, una tras otra, a los líderes de ese organismo y a los líderes del mundo, sino porque como ya ha demostrado, sus discursos no se quedan en el aire y es capaz de sacar adelante sus intenciones aunque la élite política mundial se escandalice.