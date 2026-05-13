Trump nombrará a David Venturella, un veterano de ICE, para liderar la agencia migratoria

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de mayo, 2026

La Administración Trump confirmó este martes que David Venturella será el próximo jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Venturella, funcionario de carrera con paso por la empresa de prisiones privadas GEO Group, regresó a la agencia el año pasado y reemplazará a Todd Lyons, que anunció su salida en abril y dejará el cargo el 31 de mayo.

El relevo llega en un momento delicado para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aún arrastra el desgaste de los operativos de Minneapolis, especialmente de los tiroteos en el que agentes federales dieron de baja a dos ciudadanos estadounidenses. La elección de Venturella encaja con la línea del secretario Markwayne Mullin, partidario de bajar el perfil mediático del organismo.

"Mi objetivo dentro de seis meses es que no seamos la noticia principal cada día", dijo Mullin en su audiencia de confirmación en marzo.

El ICE no tiene un director ratificado por el Senado desde enero de 2017. Venturella, que se fue de la agencia durante el gobierno del expresidente Barack Obama, vuelve con respaldo interno y aliados clave en la Casa Blanca, entre ellos Stephen Miller, subjefe de gabinete y referente del presidente en temas migratorios. La popularidad de la agencia cayó tanto en el último año que el propio Trump llegó a sugerir un cambio de nombre: ICE por NICE.

El nombramiento genera reservas entre quienes cuestionan la influencia de las empresas de prisiones privadas sobre el ICE, que depende de ellas para mantener detenidos a inmigrantes ilegales. En marzo, el New York Times reveló que Venturella había contactado a funcionarios del ICE en Miami para que sus agentes detuvieran a la exesposa de un aliado de Trump envuelta en una disputa por la custodia de sus hijos. El DHS sostuvo que la mujer fue arrestada por una imputación penal y rechazó cualquier interpretación política del caso.