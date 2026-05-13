Trump publica un mapa de Venezuela como "estado 51" y reaviva la controversia sobre el rumbo de la transición y el futuro del país sudamericano

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump publicó este lunes en su cuenta de Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos y la leyenda "51st State", una imagen que la propia Casa Blanca amplificó desde su cuenta institucional en ‘X’ (antes Twitter) reavivando la discusión sobre el rumbo de la transición y el futuro de este país sudamericano.

La publicación llegó un día después de que el presidente Trump le dijera al copresentador de Fox News, John Roberts, que considera "seriamente" anexar Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos.

"Está considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", escribió Roberts en ‘X’ tras sostener una conversación vía telefónica con el mandatario.

Roberts citó dos razones que Trump habría dado para anexar Venezuela: 1. "Allí hay 40 billones de dólares en petróleo”; 2. Que los venezolanos "lo aman", una afirmación que las encuestas, por ahora, corroboran, pues el presidente es una figura popular en el país sudamericano. Sin embargo, en las últimas semanas, la imagen de Trump se ha deteriorado a medida que elogia a la dictadora interina, Delcy Rodríguez, sucesora del exdictador Maduro.

El régimen de Rodríguez responde

Desde La Haya, la propia Delcy Rodríguez rechazó la idea de que Venezuela se convierta en un territorio anexado estadounidense. "Eso no está previsto. Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia", dijo a una periodista.

Rodríguez habló tras las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el diferendo del Esequibo, un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Muchos notaron que el mapa publicado por Trump de Venezuela estaba incompleto, pues el Esequibo no aparecía dentro del territorio venezolano, ni siquiera con las rayas de reclamación, en línea con el reclamo de Guyana en la CIJ.

Una conversación que venía dándose

La idea del "estado 51" aplicada a Venezuela no es nueva en el discurso del presidente Trump ni de sus allegados. El mandatario, que ha jugado con esta propuesta en su segundo mandato aplicándola a Canadá y Groenlandia, también puso en el ojo a Venezuela tras la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, cuando una unidad de la Delta Force capturó al exdictador Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas antes de trasladarlos a una corte federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. De ahí en adelante, EEUU empezó un proceso de tutelaje contra la líder interina Rodríguez, quien tiene el respaldo transitorio de la Administración Trump para gobernar el país en el actual período de transición.

El primer mensaje del propio Trump usando el rótulo "estado 51" para Venezuela llegó el 17 de marzo, después de la victoria de la selección venezolana 4-2 sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. "¡Cosas buenas están pasando en Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿CONDICIÓN DE ESTADO, #51, alguien?", dijo en Truth Social. Un día más tarde, tras el triunfo venezolano frente a Estados Unidos en la final del campeonato, completó la idea publicando una sola palabra:"¡Estado!". A fines de marzo, durante una reunión de gabinete, Trump bromeó incluso con postularse a la presidencia venezolana "contra Delcy", arguyendo nuevamente que es muy popular en Venezuela.

Los presos políticos: la promesa de Trump y la realidad

Este martes 12 de mayo, antes de emprender un viaje oficial a China, Trump volvió a referirse al tema en una rueda de prensa frente a la Casa Blanca. Consultado por el corresponsal de ABC, David Alandete, sobre la situación de los presos políticos venezolanos, el mandatario prometió: "Vamos a sacarlos a todos".

Luego añadió: "Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos".

Las cifras, sin embargo, contradicen el optimismo mostrado por el presidente hasta ahora. Según el Foro Penal, en Venezuela permanecen 457 presos políticos: 414 hombres y 43 mujeres, 270 civiles y 187 militares. La ONG documenta además 19.092 detenciones políticas desde 2014 y más de 11.000 personas sujetas a medidas restrictivas de libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó la semana pasada que apenas 186 personas obtuvieron libertad plena bajo la ley de amnistía, mientras otras 554 salieron de prisión bajo medidas cautelares.

Una amnistía cuestionada

La ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y dada oficialmente por concluida por Rodríguez el pasado 24 de abril. Aunque el régimen interino asegura que más de 9.000 personas fueron beneficiadas, el Foro Penal denunció que la aplicación se convirtió en "un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".

La lentitud del proceso es uno de los puntos que el propio Departamento de Estado reconoce. En su comparecencia ante el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el encargado de la Oficina para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, admitió que Washington no confía en la buena fe del régimen interino sino en su capacidad de presión sobre Caracas. "No estamos confiando en ellos, sino confiando en nuestra capacidad de presión para lograrlo", dijo, en referencia al control estadounidense sobre los ingresos petroleros. La representante María Elvira Salazar (R-FL) fue la que interrogó a Kozak y expuso sus dudas sobre el actual proceso sin la participación activa de EEUU: "Solo están tratando de ganar tiempo. No quieren reconciliarse. Son maduristas. Así que depende de nosotros".

La situación de María Corina Machado

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, que escapó de Venezuela en diciembre de 2025 tras 16 meses en la clandestinidad, tiene todavía una deuda pendiente: su regreso. En su demostración de fuerza en Chile, durante la asunción de José Antonio Kast en marzo, Machado dijo que su regreso estaría en “armonía” con sus aliados. Esta semana, en una entrevista a El País, confirmó que, justamente, su retorno a Venezuela será en coordinación con Estados Unidos.

Esa coordinación, según confirmó Kozak ante el Congreso, es uno de los objetivos centrales de Washington: garantizar que Machado pueda volver y participar eventualmente en unas elecciones libres. Esto último es el proceso que la enorme mayoría de los venezolanos está esperando según las encuestas más recientes, donde Machado sigue siendo, junto a Rubio y Trump, la figura política más popular del país mientras el rol de EEUU en la transición está bien visto por los venezolanos.