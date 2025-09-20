Posible cierre del Gobierno a la vista: estas son las estrategias de los dos partidos

19 de septiembre, 2025

Cada vez están más cerca las elecciones de medio término y ninguno de los dos partidos quiere cargar con la responsabilidad de un cierre del Gobierno. Aunque los dos partidos se culpan entre ellos, la mirada panorámica nos muestra que mientras los demócratas han presentado una opción fuertemente cargada de política y que revertiría varios de los más importantes logros del presidente Donald Trump en el "Big Beautiful Bill", el partido republicano a puesto sobre la mesa una opción clara y simple: mantener las cosas como están, extendiendo el plazo por siete semanas sin inclinaciones políticas y solo aprobando presupuesto para evitar el cierre.

Hoy oficialmente ha sido puesta sobre la mesa la posibilidad de un cierre del Gobierno. Dos propuestas de financiamiento, una republicana y otra demócrata, fueron rechazadas al no alcanzar los 60 votos necesarios en el Senado. De no alcanzarse un acuerdo antes del 30 Septiembre, el 1 de Octubre empezaría el cierre y los dos partidos tendrían que lidiar con el enorme trabajo de comunicación intentando convencer a sus votantes de que la culpa no es de ellos, eso, además de las negociaciones para lograr el financiamiento.

La propuesta republicana

Lo clave para entender la propuesta de los republicanos es que su Resolución, que fue aprobada en la Cámara de Representantes en la mañana del viernes, es una Resolución Continua Limpia, es decir que mantiene las cosas como están durante siete semanas, no hay mayores cambios, solo el objetivo de evitar el cierre del Gobierno.

La votación en la Cámara fue de 217 a 212 votos demócratas. Un resultado que constituye una victoria para el speaker Mike Johnson, quien solo podía permitirse perder dos votos si todos los demócratas se mantenían unidos votando en oposición. Del partido republicano, los representantes Thomas Massie, de Kentucky, y Victoria Spartz, de Indiana, votaron en contra. Mientras que del partido demócrata, el representante Jared Golden, de Maine, decidió apoyar a los republicanos.

A pesar de que como hemos dicho la Resolución no incluye cláusulas adicionales con políticas partidistas, los demócratas en el Senado optaron por presentar su propia Resolución, agregando varias disposiciones que claramente iban a ser un "no" para los republicanos, en tanto que representan retrocesos importantes en la agenda del presidente Donald Trump.

La pelea en el Senado

Mientras que los republicanos no necesitan votos demócratas en la Cámara, y con una votación alineada pudieron sacar adelante la Resolución al tener mayoría simple, en el Senado sí van a necesitar votos demócratas para aprobar su plan. Tras la aprobación en la Cámara, el Senado pasó a su propia votación y al iniciar la tarde los demócratas pusieron a prueba su propuesta.

El plan que presentaron, y que fracasó con la firme oposición de los republicanos, habría mantenido el Gobierno abierto hasta el 31 de octubre, a cambio de extender permanentemente los subsidios a las primas de Obamacare, deshacer los recortes a Medicaid contemplados en el "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump y, además, buscaba recuperar la financiación para NPR y PBS que ya ha sido cancelada.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, criticó duramente la propuesta de los demócratas diciendo: "No es limpia, es sucia (...) Está repleta de políticas partidistas y medidas diseñadas para atraer a la base izquierdista de los demócratas".

Tras el rechazo de la propuesta demócrata, se procedió a la votación de la Resolución presentada por los republicanos. Los demócratas la rechazaron en una votación de 48 a 44 . Solamente un demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania, votó a favor de la Resolución continua limpia. Los demócratas tuvieron una rueda de prensa después de hundir el proyecto republicano, el líder, Chuck Schumer, dijo que era hora de que los republicanos acabaran con el "teatro" y se sentaran a dialogar.

Lo que viene

Los republicanos de la Cámara de Representantes no regresarían de su receso sino hasta después de que un eventual cierre del Gobierno ya estuviera en marcha. Esta es una forma de decirle a los demócratas que no hay otra opción, la única alternativa sobre la mesa es la Resolución que ya se aprobó en la Cámara. El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, lo dejó claro en rueda de prensa tras la votación, advirtiendo que si lo demócratas no aprueban la plan, el cierre del Gobierno será inminente y sobre ellos recaerá el peso de las consecuencias.

Aunque el líder de los demócratas, el senador Schumer ha asegurado que la única opción es que los republicanos se sienten a negociar, esa no parece ser una posibilidad para el partido republicano, menos cuando la propuesta demócrata es tan partidista. Es importante recordar que la última vez que se evitó un cierre del Gobierno, el pasado marzo, el senador Schumer terminó apoyando una medida republicana junto con varios senadores demócratas, permitiendo así que el Gobierno continuara abierto.

En marzo, esa decisión le costó a Schumer fuertes críticas por parte de los más extremos de su partido. Los demócratas enfrentan hoy una batalla interna entre extremistas como Alexandria Ocasio-Cortez, y moderados como el líder del Senado. No es claro que va a ocurrir, pero por ahora la pelota parece estar en el lado demócrata, la apuesta por parte de los republicanos parece cerrada y, para ser honestos, es una propuesta básica y que debería ser fácil de apoyar para cualquier moderado. Veremos si Schumer vuelve otra vez a sacar la cara por su partido y evitar los daños de un eventual cierre del Gobierno o si cede a las presiones de los más extremos.