Las relaciones saudíes con los Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han sido aliados, socios y miembros destacados del Consejo de Cooperación del Golfo, fundado en 1981, esencialmente por EAU y Kuwait. El CCG reunía a seis Estados del Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y los EAU.

Arabia Saudí y los EAU son los Estados con mayor población. Se calcula que la población de Arabia Saudí oscila entre los 35 y los 38 millones de habitantes, mientras que la de los EAU ronda los 11 millones. En junio de 2017, Arabia Saudí, los EAU, Bahréin y Egipto impusieron un bloqueo a Qatar -rompiendo los lazos diplomáticos y aplicando restricciones por tierra, mar y aire- acusándolo de apoyar el terrorismo e interferir en los asuntos regionales, en particular respaldando a grupos como el Hermandad Musulmana y fomentar los vínculos con Irán.

Arabia Saudí y los EAU comparten intereses geopolíticos y cooperan militarmente. Ambos son miembros de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Tienen fuertes vínculos económicos y comités conjuntos que gestionan proyectos energéticos, financieros y de inversión. Hasta cierto punto, han compartido la cadena de noticias Al-Arabiya , que se lanzó en 2003 desde Dubai, en los EAU, para servir de competencia a la cadena qatarí de Al-Jazeera.

No obstante, el gobierno saudí posee una importante participación del 54% en el conglomerado denominado Middle East Broadcasting Center (MBC). Desde entonces, la cadena ha trasladado sus operaciones de Dubai a Riad.

Así, mientras que Arabia Saudí y los EAU han sido históricamente estrechos aliados basados en intereses compartidos y adversarios, en los últimos años han experimentado una creciente competencia estratégica. Esto ha sucedido con Yemen, Sudán, así como dentro de las esferas económicas, creando lo que se conoce como una dinámica de "enemigos" en la que la cooperación coexiste con la rivalidad por el dominio regional, las políticas exteriores y los modelos económicos, lo que conduce a un aumento de tensiones, a pesar de los intereses mutuos en proyectos de estabilidad y desarrollo.

Arabia Saudí y los EAU no siempre han estado de acuerdo, ni siquiera en asuntos relacionados con el CCG. Han discrepado sobre una moneda única del CCG, principalmente debido a una lucha de poder sobre la ubicación y la estructura del banco central regional propuesto. De hecho, los EAU se retiraron del proyecto de unión monetaria después de que el banco se ubicara en Riad y no en Abu Dhabi, lo que refleja una competencia económica más profunda y visiones opuestas sobre el dominio fiscal regional. Los EAU favorecían un sistema descentralizado, mientras que Arabia Saudí presionaba a favor de uno centralizado, lo que paralizó durante años el progreso de la moneda única (Khaleeji).

El gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí, está dirigido por el Consejo de Liderazgo Presidencial, presidido por Rashad al-Alimi, que tomó el relevo del presidente Abed Rabbo Mansour Hadi en 2022. Dirige un órgano de ocho miembros que representan a varias facciones anti-Houthi, aunque los últimos acontecimientos muestran desavenencias internas, especialmente con los separatistas del sur (STC).

Desde hace algún tiempo, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos colaboran para apoyar al gobierno yemení contra los Houthis del norte, apoyados por Irán. Pero los separatistas del sur, conocidos como el Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), comenzaron a atacar a las fuerzas gubernamentales yemeníes, con la esperanza de controlar la parte meridional del país con el objetivo de establecer de nuevo un Yemen del Sur independiente. El STC se hizo con el control de bases militares en Adén, donde el gobierno había establecido su capital después de que los rebeldes Houthi lo expulsaran del norte.

Los houthis siguen controlando territorios críticos del noroeste, incluida la capital, Saná. El gobierno apoyado por Arabia Saudí ha perdido más zonas estratégicas en el sur de Yemen a manos del STC, que ha recibido entrenamiento y apoyo de EAU.

Arabia Saudí y EAU apoyan a bandos distintos en la guerra civil de Sudán, lo que aviva el conflicto. Los saudíes respaldan a las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan, por considerarlas una autoridad estatal legítima, mientras que los EAU proporcionan apoyo militar y financiero a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con el objetivo de conseguir una influencia económica significativa, especialmente sobre las minas de oro.

Esto ha creado un conflicto regional por poderes. Riad reconoce a al-Burhan como la única autoridad legítima de Sudán. Informes de principios de 2026 indican que Arabia Saudí está negociando un paquete de 4.000 millones de dólares para aviones de combate JF-17 de Pakistán, potencialmente destinados a las SAF.

La implicación de los EAU obedece a un deseo de dominio económico regional. Dubai es uno de los principales centros mundiales de comercio y refinado de oro; para mantener este estatus se requiere una afluencia continua y masiva de oro en bruto. Al carecer de minas de oro nacionales importantes, los EAU deben importar grandes cantidades de oro, un gran porcentaje de las cuales procede de África, incluido Sudán.

Arabia Saudí y los EAU también difieren en su enfoque del conflicto palestino-israelí: los EAU son partidarios de mantener el compromiso y la normalización -en concreto, a través de los Acuerdos de Abraham de 2020-, mientras que Arabia Saudí vincula la normalización con el compromiso israelí de crear un Estado palestino.

Somalilandia es otra área de disputa entre los dos aliados del Golfo. Al parecer, Emiratos Árabes Unidos ha reconocido "discretamente" a Somalilandia aceptando sus pasaportes, al tiempo que prohíbe viajar con documentos somalíes. Este significativo cambio de política se produce después de que Israel se convirtiera en el primer Estado miembro de la ONU en reconocer oficialmente la región separatista.

Aunque Abu Dhabi no ha emitido una declaración oficial, un cambio en su sitio web sobre visados ha llamado la atención. La medida responde a sus profundos intereses estratégicos en el Cuerno de África. Un elemento central de la estrategia de EAU es el puerto de Berbera, gestionado por DP World, con sede en Dubai, que ofrece una alternativa vital a Yibuti en el golfo de Adén.

Al estrechar lazos con Somalilandia, los EAU pretenden asegurar su influencia marítima y contrarrestar a rivales regionales como Arabia Saudí, que sigue aliada con el gobierno federal de Somalia en Mogadiscio. Mientras que los EAU e Israel parecen estar en el mismo bando respecto a Somalilandia, la postura de Arabia Saudí se une a la de Qatar y Turquía, naciones que mantienen relaciones complicadas con Israel.

Estados Unidos pretende mantener estrechas relaciones con los dos Estados del Golfo. Los EAU, sin embargo, están mucho más alineados con los intereses estadounidenses e israelíes al promover que más países árabes y musulmanes se unan a los Acuerdos de Abraham, ampliando su círculo de negocios con el Estado judío.

