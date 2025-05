Trump asegura empleos, seguridad y el sueño americano para los hispanos

Letreros de Latinos for Trump en la RNC/ Voice of America Wikimedia Commons

30 de abril, 2025

En tan solo 13 semanas de regreso en el cargo, el presidente Donald J. Trump está demostrando que su agenda de America First también es una agenda de prosperidad para los hispanos — una construida y basada en oportunidades, seguridad y el compromiso inquebrantable con nuestras comunidades.

Durante décadas, los políticos le han hecho promesas a la comunidad hispana, solo para olvidarse de nosotros una vez pasadas las elecciones. Pero el presidente Trump es diferente. No solo habla; cumple. Como director nacional de enlace hispano en el America First Policy Institute y defensor del empoderamiento hispano, he visto de primera mano cómo las políticas del presidente Trump están cambiando vidas en todo el país. Los resultados hablan más que cualquier conferencia de prensa.

Las políticas pro-crecimiento del presidente Trump están creando una nueva era de oportunidades económicas para los hispanos. Solo en esta última semana, vimos una cascada de anuncios que generarán empleos y beneficiarán directamente a las familias trabajadoras en todo el país, incluidas las nuestras. Abbott Laboratories está invirtiendo 500 millones de dólares en sus instalaciones en Texas e Illinois, trayendo empleos de manufactura de alta calidad a comunidades con grandes poblaciones hispanas. NVIDIA, una de las empresas más innovadoras en tecnología, se comprometió a fabricar sus supercomputadoras de inteligencia artificial completamente en los Estados Unidos como parte de una estrategia de inversión nacional de 500 mil millones de dólares.

Estos no son solo titulares corporativos — son oportunidades reales para familias hispanas que buscan estabilidad financiera y crecimiento. Antes de la pandemia de COVID y los años de estancamiento económico bajo Joe Biden, el presidente Trump llevó al país a la tasa de desempleo hispano más baja jamás registrada: solo 3.9% en 2019. Ahora, está enfocado con precisión en repetir y superar ese éxito.

Mientras tanto, la decisión de Honda de trasladar la producción de su auto Civic de Japón a los Estados Unidos — con planes de aumentar la producción nacional hasta en un 30% — es otro paso hacia el regreso de la manufactura al país y la creación de empleos dignos y bien remunerados para nuestras comunidades.

El presidente Trump sabe que no puede haber prosperidad sin seguridad. Por eso está restaurando la ley y el orden, y protegiendo nuestras comunidades de la amenaza de la inmigración ilegal y el crimen violento. En marzo, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos registró el menor número de cruces ilegales en la frontera suroeste de la historia, una disminución del 94% en comparación con el año anterior.

Esto no es solo una estadística — es el resultado directo de la búsqueda incansable del presidente Trump por la seguridad fronteriza. Nuestras familias — especialmente en estados fronterizos como Texas, Arizona y California — conocen demasiado bien el peligro que conllevan las fronteras abiertas. A menudo, son los primeros en sufrir las consecuencias de la violencia de pandillas, el narcotráfico y la actividad criminal que se facilita con una aplicación débil de la ley.

Gracias al presidente Trump, individuos peligrosos están siendo retirados de nuestras calles. Tan solo la semana pasada, ICE arrestó a un violador condenado en Brooklyn, un asesino en Los Ángeles y un incendiario en Virginia — todos inmigrantes ilegales que representaban una amenaza para nuestras familias. Y eso es solo el comienzo.

Los hispanos, muchos de los cuales trabajan en múltiples empleos y hacen rendir cada dólar, están viendo alivio bajo el liderazgo del presidente Trump. Sus últimas órdenes ejecutivas están reduciendo los precios de los medicamentos con receta, particularmente para los adultos mayores de bajos ingresos y los estadounidenses sin seguro. Eso significa insulina más barata, medicamentos que salvan vidas y más dinero en los bolsillos de nuestras abuelitas y abuelitos.

El presidente Trump también está defendiendo a los pescadores y agricultores estadounidenses — muchos de los cuales son hispanos — eliminando la burocracia, revocando regulaciones agobiantes y combatiendo prácticas comerciales extranjeras injustas que dañan nuestras industrias. La reapertura del Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico a la pesca comercial es un gran impulso para la economía de las islas del Pacífico, incluidas las comunidades hispanas que dependen de las exportaciones de productos del mar.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos viendo un cambio cultural. Las instituciones están desmantelando los programas tóxicos de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI) que nos dividían en lugar de unirnos. La comunidad hispana no quiere cuotas ni condescendencia — queremos oportunidades basadas en el mérito, familias fuertes y una oportunidad justa para alcanzar el sueño americano.

En la Universidad James Madison, Ball State e incluso en escuelas públicas de Michigan, las burocracias DEI están siendo reemplazadas por programas que promueven la excelencia, no la división. El presidente Trump está liderando esta transformación, restaurando el sentido común y la meritocracia en todo el país.

Desde la creación de empleos hasta la seguridad pública, desde el empoderamiento económico hasta la reforma del sistema de salud, el presidente Trump está construyendo un futuro donde todos los estadounidenses — especialmente los hispanos — pueden prosperar. Sus logros en la semana 13 no son solo victorias en papel — son la prueba de un presidente que obtiene resultados y pone a nuestra gente en primer lugar.

A medida que avanzamos, recordemos: el presidente Trump no hace promesas vacías — construye legados. Y para la comunidad hispana, ese legado es uno de fortaleza, oportunidad y esperanza sin límites.

Jorge Martínez es asesor principal y director nacional de enlace hispano para America First Works. Anteriormente se desempeñó como secretario de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.