Estas son las mejores universidades para estudiantes conservadores: el auge de la Universidad de Florida, la caída de las Ivy League

Publicado por Santiago Ospital 21 de diciembre, 2025

¿Fomenta esta universidad las políticas DEI? ¿Fue escenario, aquella otra, de manifestaciones violentas?, ¿fueron toleradas por las autoridades educativas? ¿Tiene organizaciones estudiantiles enfocadas en la fe?

Para los futuros estudiantes que barajan aquellas preguntas al buscar casa de estudios, la única fuente de respuestas suele encontrarse diseminada en medios y redes sociales, pero nunca en un ranking definitivo. Ni en QS, ni en Times Higher Education, ni en America’s Top Colleges. En ninguno. Hasta ahora.

El Ranking de Universidades 2025 del City Journal promete brindar una orientación de las mejores universidades del país a partir de aquellas y otras preguntas, proveyendo "la información más relevante para elegir la universidad adecuada".

El ranking evalúa 100 universidades bien posicionadas en otras clasificaciones, de amplio conocimiento o con importancia regional. Analiza tanto información pública como variables propias -por ejemplo, las donaciones partidistas del profesorado-, y tanto la vida dentro como fuera del campus.

Con toda aquella información, la gran vencedora es la Universidad de Florida (UF), con 71.78 puntos sobre 100. "A diferencia de muchas universidades grandes —y de muchas pequeñas—, la UF está dando pasos importantes para devolver la búsqueda de la verdad y la libertad de investigación a un lugar central en su labor", asegura City Journal.

Ubicada en Gainesville, Florida, la universidad pública salió rankeada primera en libertad de expresión para sus estudiantes y en compromiso con la meritocracia. Además, ocupó segundo lugar en recuperación de la inversión en educación.

City Journal destaca “desarrollos relativamente nuevos” en una institución cuyos orígenes se remontan hace casi dos siglos. En los últimos años, ha puesto “mayor énfasis en los Grandes Libros y la educación cívica”.

Los autores de la clasificación también destacan su respuesta a las protestas estudiantiles del año pasado:

“Cuando los manifestantes antiisraelíes llegaron al campus, los administradores les recordaron las normas de la universidad que regulaban la hora, el lugar y la forma de las manifestaciones, incluyendo las restricciones a los campamentos. Cuando se violaron estas normas, la universidad actuó con rapidez, enviando a la policía del campus para poner fin a las protestas".

La acompañan en el top 10:

Universidad de Florida Universidad de Texas en Austin Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill Universidad de Texas A&M Universidad de Notre Dame Instituto Tecnológico de Georgia Universidad Estatal de Florida Universidad de Purdue-Campus Principal Universidad de Georgia Universidad de Clemson

Las Ivy League pierden el podio



Acostumbradas a ocupar año sí y año también los primeros puestos de las clasificaciones nacionales e internacionales, varias universidades de renombre quedan relegadas de los primeros puestos.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) aparece recién en el puesto 13. La posición contrasta con su ubicación habitual: primera en el QS World University Rankings, primera en el America’s Top Colleges y segunda en el Times Higher Education.

El MIT sale airoso en valor añadido a la carrera profesional y en recuperación de la inversión en educación. Ocupa su acostumbrado primer puesto para ambas métricas. Pero de ahí en adelante, tiene poco para celebrar.

“El MIT se ubica en el 20% inferior en cuanto a pluralismo ideológico del profesorado”, afirman desde el City Journal. Además, los analistas aseguran que demostró un “escaso” apoyo a la libertad de expresión, que su currículum tiene “deficiencias”.

Para los autores, la peor deficiencia de la institución es su respuesta al antisemitismo en el campus. Además de asegurar que se han registrado “más de 150 incidentes antisemitas por cada 1.000 estudiantes judíos”, recuerdan que el Congreso lanzó una investigación sobre sus esfuerzos para proteger al alumnado judío y que las autoridades universitarias tardaron 19 días en desmontar un campamento de protesta.

La nueva posición de Harvard también ilustra la reubicación de varias universidades usualmente líderes. Quinta en QS y en Times Higher Education, y sexta en America’s Top Colleges, para City Journal merece recién el puesto número 37.

“Para muchos, la Universidad de Harvard es sinónimo de la cúspide de la educación superior estadounidense. No estamos de acuerdo”, señalan los autores. “Si bien la escuela tiene sus puntos fuertes, estos se ven cada vez más eclipsados por el activismo radical generalizado entre sus administradores, profesorado y estudiantes”.

“Harvard ha emitido reconocimientos territoriales, fomenta el uso de pronombres preferidos y ha asumido compromisos ambientales; todo lo cual contribuye poco al avance de su misión educativa fundamental”, aseguran antes de enumerar varias otras pegas:

“No es un refugio para la libertad de expresión”, “sus estudiantes han ganado la reputación de querer silenciar las opiniones contrarias”, “la administración tampoco ha abordado el creciente antisemitismo en el campus” y “el currículum vitae tiene un rendimiento muy bajo en nuestras métricas”.

Al igual que con Harvard, lo mismo ocurre con sus compañeras en el selecto grupo del Ivy League: todas caen varios peldaños con respecto a su desempeño habitual. El ejemplo más dramático es la Universidad de Brown, si se toma como punto de comparación el America's Top Colleges, de Forbes: del puesto 18 queda relegado al 73.

El ranking completo del 'City Journal'

A continuación, la clasificación completa de las mejores 100 universidades para el City Journal (puede consultar el ranking completo, con detalles en el siguiente enlace).