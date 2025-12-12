El caso a favor del indulto para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

11 de diciembre, 2025

La semana pasada, el presidente Donald Trump hizo un anuncio que sacudió los cimientos de la política hondureña al declarar que emitiría un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). Fiel a su palabra, Hernández fue liberado el martes y hoy vuelve a ser un hombre libre tras cumplir poco más de un año en prisión.

Contrario a lo que afirman algunos medios tradicionales y ciertos troles en internet, no recibí ni un centavo por defender públicamente un indulto para el expresidente hondureño. Simplemente reenvié al presidente Trump una carta contundente que Hernández me hizo llegar, porque al revisar su caso llegué a la conclusión clara de que los cargos en su contra eran políticamente motivados y falsos. Hernández fue acusado y procesado con las mismas tácticas de lawfare que el fiscal especial Jack Smith utilizó contra el presidente Trump. En pocas palabras: Juan Orlando Hernández fue víctima de un montaje. El indulto otorgado por el presidente Trump es tanto un acto de justicia como de misericordia.

La carta del presidente Hernández me fue remitida originalmente por el periodista de investigación Shane Trejo, como expliqué en mi programa de radio sindicado en 77WABC, donde entrevisté a la ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, y a sus hijas Ana Daniela e Isabela, tras anunciarse el indulto.

El indulto llegó días antes de las elecciones nacionales, en las que el partido gobernante LIBRE esperaba conservar el poder. Inmediatamente después de que Hernández dejara el cargo en 2022, la presidenta del LIBRE, Xiomara Castro —esposa del expresidente Mel Zelaya— colaboró con el Departamento de Justicia de Biden y Harris para extraditarlo por supuestos cargos de narcotráfico. Una revisión seria de los hechos demuestra que se trató simplemente de un ataque político impulsado por la Administración Biden/Harris en su cacería de brujas contra el presidente Trump y sus aliados, tanto extranjeros como nacionales.

“Estamos deteniendo las drogas a un nivel nunca antes visto”

Durante su mandato, Hernández colaboró estrechamente con Estados Unidos en operaciones antidrogas y recibió elogios del presidente Trump por sus esfuerzos. Incluso firmó el tratado de extradición que permitió enviar criminales a EE. UU. para ser procesados, un acuerdo histórico en la lucha contra el narcotráfico.

En diciembre de 2019, Trump afirmó: “El presidente Hernández está trabajando muy de cerca con Estados Unidos… estamos deteniendo las drogas a un nivel que nunca había ocurrido.”

Pero sin que Trump lo supiera, agentes del llamado “Estado profundo” ya estaban construyendo un caso contra su aliado, utilizando el testimonio de criminales extraditados por Hernández y fabricando un expediente para presentarlo falsamente como narcotraficante. Durante el juicio, un funcionario policial dio un testimonio falso alegando que el tráfico de cocaína hacia EE. UU. había aumentado bajo Hernández, cuando en realidad había disminuido. Aun así, la jueza rechazó la solicitud de un nuevo juicio.

El caso contra Hernández se sostuvo en conjeturas y en el testimonio de capos asesinos con cuentas pendientes contra él y que, además, recibían incentivos de la DEA para incriminar al hombre que los había encarcelado. Entre ellos destacan Carlos “Negro” Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga.

Lobo fue extraditado en 2014 como parte de la ofensiva de JOH contra el narcotráfico. En ese momento, fiscales estadounidenses y agentes de la DEA lo consideraban “uno de los mayores transportistas de cocaína del mundo”. Sin embargo, todo cambió cuando la agenda política anti-Trump de la administración Biden/Harris tomó control del DOJ. Aunque Lobo fue condenado a 20 años, solo cumplió 10 tras negociaciones secretas con fiscales estadounidenses mientras JOH ya estaba bajo investigación.

El conflicto de interés es evidente: Lobo tenía incentivos para incriminar al hombre que lo encarceló y así reducir su propia sentencia. Hoy Lobo ha sido visto viviendo cómodamente en Miami, disfrutando de la playa y la vida nocturna, prácticamente impune gracias al gobierno federal.

El otro capo, Rivera Maradiaga, pertenecía al cártel de los Cachiros y admitió haber ordenado 78 asesinatos. Al ver que las políticas de JOH estaban desmantelando su organización, decidió entregarse a EE. UU. y manipular a agentes de la DEA para obtener beneficios judiciales, ofreciendo acusaciones no comprobadas contra Hernández.

En un video grabado por Maradiaga, un narcotraficante afirmó haber entregado 250.000 dólares a JOH, pero ese dinero jamás fue rastreado ni se presentó evidencia concreta en el juicio. Bajo el gobierno de JOH, la tasa de homicidios cayó y se depuró una policía profundamente corrupta, indicadores que contradicen completamente la narrativa de que él fuese un narcotraficante.

La información pública sobre la sentencia de Maradiaga es extremadamente limitada. Una acusación sellada de 2016 muestra que se declaró culpable de delitos que ameritaban cadena perpetua, pero el acuerdo aprobado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluía medidas de protección y hasta la posibilidad de entrar al Programa de Protección de Testigos con nueva identidad.

Cuando Stone Cold Truth solicitó información al DOJ mediante FOIA, la agencia se negó a proporcionarla alegando privacidad, y luego sostuvo que no estaba claro qué oficina tenía jurisdicción.

El abogado defensor de Hernández, Renato Stabile, lo resumió así: “Poner a asesinos y narcotraficantes en el estrado, quienes han hecho acuerdos y señalan a Hernández, no constituye prueba más allá de toda duda razonable".

Conexiones con la Administración Biden/Harris

Durante la campaña de represalia política de la administración Biden/Harris contra Trump y sus aliados, apuntaron a Hernández mientras cortejaban a su oposición: el partido LIBRE, de extrema izquierda. LIBRE está dirigido por Xiomara Castro, del clan Zelaya, con vínculos conocidos al dictador venezolano Nicolás Maduro. La administración Biden no mostró preocupación por esos lazos, pues su prioridad era neutralizar a un aliado conservador de Trump.

El DOJ presentó la acusación el 27 de enero, un día después de que Hernández dejara el cargo, mientras Kamala Harris asistía a la toma de posesión de Castro para brindarle respaldo personal. Harris calificó su victoria como “histórica” y prometió “combatir la corrupción”, ignorando el trasfondo ideológico y los vínculos con el narcotráfico.

Poco después, la corrupción y el caos del gobierno de Castro obligaron a Biden y Harris a distanciarse. Una cámara oculta captó a Lobo y Maradiaga —los mismos capos favorecidos tras incriminar a JOH— negociando sobornos con Carlos Zelaya, hermano de Mel Zelaya y secretario del Congreso. Se habló de 500.000 dólares que supuestamente recibió Mel Zelaya y otros 650 000 destinados a financiar al partido LIBRE, así como del uso de vehículos de los cárteles para actividades partidarias.

El escándalo obligó a Carlos Zelaya y a su hijo, el ministro de Defensa José Manuel Zelaya, a renunciar. Poco después, Xiomara Castro anunció la cancelación del tratado de extradición con EE. UU., alegando un supuesto “plan contra su gobierno”, cuando en realidad buscaba proteger a familiares y aliados comprometidos por el narcotráfico.

Funcionarios del gobierno de Castro han sido fotografiados con líderes del narco, incluyendo reuniones con Maduro y el narcogeneral venezolano Vladimir Padrino. La exembajadora de EE. UU. Laura Dogu expresó sorpresa ante dichas reuniones con “narcotraficantes”, pero el canciller hondureño Enrique Reina respondió denunciando el “intervencionismo estadounidense” y reiterando su intención de eliminar el acuerdo de extradición.

El indulto del presidente Trump restablece la justicia en Honduras

Tomé un interés particular en el caso de Hernández porque su experiencia reflejaba la mía. Cientos de agentes de la DEA, coordinados con la policía de Xiomara Castro, rodearon su casa y lo sacaron en una operación humillante frente a las cámaras, separándolo de su familia. Fue un espectáculo diseñado para demostrar el poder del nuevo régimen socialista.

Eso fue similar a cuando agentes federales rodearon mi casa armados mientras CNN transmitía en vivo, en un esfuerzo por mostrar que el presidente Trump estaba acabado y que el deep state seguía mandando. Las situaciones en EE. UU. y Honduras eran paralelas, como explicó Hernández en su elocuente carta al presidente Trump. Fuerzas oscuras trabajaron contra ambos hombres con fines políticos, fabricando evidencias para asegurar un resultado predeterminado.

Pero al igual que en EE. UU., en Honduras las cosas no salieron según lo planeado. El régimen de Castro fracasó estrepitosamente y su sucesora designada, Rixi Moncada, fue derrotada en las recientes elecciones. El candidato del Partido Nacional respaldado por Trump, Tito Asfura, se perfila ahora como ganador frente a Salvador Nasralla del Partido Liberal.

Honduras es un país que se apartó del borde del comunismo y demostró su anhelo de libertad y de una relación más estrecha con Estados Unidos. El indulto a Hernández forma parte de este renacimiento nacional, demostrando que la intromisión política sin precedentes en Honduras fue injusta. Hoy el país puede comenzar a sanar, y Hernández puede reunirse con su familia tras años de pesadilla. El verdadero narco-régimen —la familia Zelaya— está siendo desplazado, y Honduras tiene una oportunidad real de levantarse y construir un futuro de estabilidad, prosperidad y grandeza.