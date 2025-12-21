Resumen del año: un informe explosivo verifica las problemáticas actuaciones de la FEMA

Publicado por Just The New | sAlan Wooten | The Center Square 21 de diciembre, 2025

(The Center Square) - El segundo de al menos tres años consecutivos de importantes conversaciones de la FEMA en Carolina del Norte se vio salpicado en octubre por el explosivo informe que afirma que discriminó políticamente a los estadounidenses bajo el mandato del ex presidente Joe Biden.

La Asociación Federal para la Gestión de Emergencias, siempre blanco de críticas en tiempos de catástrofe mientras ayuda a los supervivientes a rehacer sus vidas, fue fundamental para los habitantes del oeste de Carolina del Norte cuando el huracán Helene se abatió sobre el estado el último fin de semana de septiembre de 2024. La respuesta, entonces y este año, la ha convertido en un tema candente.

Incluso para las elecciones de mitad de mandato de 2026. Ya está en el centro de las campañas publicitarias y los temas de conversación de los aspirantes al Senado de EE. UU. Roy Cooper y Michael Whatley: la campaña y el partido del primero arremeten contra el papel de Whatley relacionado con la recuperación de huracanes dentro de la administración Trump, y el segundo contra la asediada Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte creada por Cooper tras los huracanes Matthew (2016) y Florence (2018).

La investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que los informes de equipos de asistencia para desastres de la FEMA en 2024 que pasaron por alto casas que mostraban carteles de apoyo al entonces candidato presidencial Donald Trump eran ciertos y eran indicativos de un patrón que se remonta al huracán Ida en 2021. El análisis de 22 páginas hecho público el 21 de octubre dice que FEMA violó la Ley de Privacidad de 1974, trató injustamente a las personas en función de sus creencias políticas, y que estas acciones se derivaron de problemas sistémicos en las políticas, procesos y prácticas de FEMA.

Como ejemplo, en el mapa del informe de Seguridad Nacional, dos anotaciones para Carolina del Norte incluyen casos en octubre y noviembre del año pasado. La primera dice: "El superviviente tenía un cartel que decía... NRA, hacemos nuestra parte", y la segunda decía: "El superviviente declaró que las casas han sido dañadas, pero hay republicanos en el recinto con armas así que por favor tengan cuidado.".

Helene causó 108 muertos en Carolina del Norte, 237 en el Sur, y daños estimados entre 60.000 y 80.000 millones de dólares en el estado. La tormenta tocó tierra como huracán de categoría 4 en Dekle Beach, Florida, el 26 de septiembre de 2024.

La retirada de escombros asignada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos por parte de FEMA supera los 2.000 millones de dólares; la Asistencia Pública de FEMA ha eclipsado los 2.000 millones de dólares, dinero que se destina a la reconstrucción de infraestructuras públicas como carreteras, escuelas y servicios públicos; y la Asistencia Individual de FEMA ha superado los 555 millones de dólares. Este último es dinero vía solicitud que se destina a los supervivientes para vivienda y otras necesidades.

© Just The News