Lo que el Papa sabe y no sabe sobre Gaza

El nuevo Papa nacido en EEUU, Leo XIV, respondió recientemente a las preguntas de reporteros. Una de ellas fue: ¿Ve "esperanza... para un proceso de paz más rápido en Gaza en este momento?".

Su respuesta:

"La Santa Sede ... ha apoyado públicamente la propuesta de una solución de dos Estados. Todos sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esta solución, pero la vemos como la única solución que podría ofrecer -digamos- una solución al conflicto que viven continuamente.

También somos amigos de Israel, e intentamos con las dos partes ser una voz mediadora que pueda ayudar a acercarse a una solución con justicia para todos".

Así, el Papa afirma que "en este momento Israel sigue sin aceptar [una solución de dos Estados]". La implicación inevitable aquí es que la contraparte de Israel acepta, de hecho, la solución y, por lo tanto, la intransigencia israelí es el único obstáculo para esa solución.

¿Quién es la contraparte de Israel en una solución de dos Estados, la parte que supuestamente acepta la solución que Israel rechaza actualmente? Debe ser el pueblo palestino o, alternativamente, el Estado de Palestina. Consideremos estas posibilidades, empezando primero por el pueblo palestino.

Hay millones de palestinos; ¿acepta cada uno de ellos una solución de dos Estados? ¿Acepta incluso una mayoría de esos millones esa solución?

Sin duda sabemos que los miembros de pleno derecho de Hamás y otros grupos terroristas palestinos rechazan esa solución. Cualquiera que haya leído el pacto de Hamás sabe que, para Hamás, la erradicación violenta de un Estado no islámico -Israel- en una tierra que es un fideicomiso islámico eterno o waqf, es un deber religioso obligatorio.

Se dirá, en respuesta, que los miembros de Hamás son una pequeña minoría de palestinos, que sólo suman entre 20.000 y 30.000 personas. Por tanto, las opiniones de un puñado de fanáticos no prohibirían una solución de dos Estados. Aunque es cierto que sólo un pequeño número de palestinos son miembros de grupos terroristas, sin embargo, un porcentaje sustancial de todos los palestinos está a favor de la "resistencia" violenta perpetrada por los terroristas y rechaza la noción de una solución de dos Estados.

En un sondeo de opinión entre palestinos, realizado del 22 al 25 de octubre por el grupo demoscópico palestino People's Company for Polls and Survey Research ("PCPSR"), el 53% de los encuestados creía que Hamás actuó correctamente al lanzar su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 (P. 6 del informe de PCPSR). Además, entre los palestinos encuestados:

"El 45% apoya y el 53% se opone al concepto de una solución de dos Estados, que se presentó al público sin proporcionar detalles" (p. 18). Cuando se proporcionaron detalles, los resultados fueron aún más rotundamente negativos.

He aquí la conclusión del PCPSR:

Volvimos de nuevo a la misma cuestión de la solución de los dos Estados. Esta vez preguntamos al público si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase: "Apoyo un acuerdo político palestino que garantice el fin de la guerra, el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado palestino desmilitarizado y la normalización de las relaciones entre Israel y los Estados árabes vecinos": dos tercios expresaron su oposición y sólo el 31% su apoyo (p. 19).

Una mayoría de palestinos aprueba el terrorismo en el sur de Israel el 7 de octubre, y una mayoría mucho mayor rechaza una solución de dos Estados.

El pueblo palestino rechaza actualmente la solución de los dos Estados. ¿La acepta el Estado de Palestina? Plantear esa pregunta es asumir que existe un Estado de Palestina, y eso presenta la primera dificultad. Mahmoud Abbas, el "presidente" de la Autoridad Palestina y del llamado Estado de Palestina, se encuentra ahora en el 21º año de su mandato de cuatro años como líder. Y el 15 de noviembre cumplió 90 años.

Además, el Estado de Palestina es supuestamente soberano sobre tres pequeñísimas parcelas de territorio-la Franja de Gaza, Jerusalén oriental y lo que los palestinos denominan la Cisjordania ocupada-y el hecho es que Abbas no tiene autoridad alguna en dos de esas tres parcelas. Jerusalén unificada está controlada de facto en su totalidad por Israel, independientemente de que la comunidad internacional (aparte de Estados Unidos) reconozca o no a Jerusalén unificada como capital de iure de Israel.

Abbas no ha puesto un pie en Gaza desde 2007, cuando Hamás arrebató violentamente el control de la Franja a las fuerzas leales a la Autoridad Palestina.

En los últimos 18 años, Abbas se ha cuidado mucho de evitar Gaza porque sabe que Hamas lo asesinaría si tuviera la oportunidad.

Así pues, el Estado de Palestina es un "Estado" sin gobierno legítimo, con terroristas en pleno control de su territorio supuestamente soberano en Gaza (hasta que Israel expulsó a esos terroristas) y con Israel en pleno control de su supuesta "capital" en Jerusalén oriental. Esto es una infeliz caricatura de Estado, no uno auténtico.

Incluso si existiera un Estado de Palestina genuino y reconocible encabezado por Abbas, sería manifiestamente incapaz de participar en una solución de dos Estados. Abbas ha demostrado que él y su "Gobierno" carecen del poder y/o la voluntad para proporcionar la paz y la seguridad necesarias para una solución de dos Estados. Desde 2007, no ha querido o no ha podido (o ambas cosas) desalojar a Hamás de Gaza o ni siquiera ha intentado impedir que lanzara multitud de ataques contra Israel, que culminaron en la invasión del 7 de octubre. Esto demuestra que, como "socio" en una solución de dos Estados, cualquier Estado de Palestina estaría controlado y, de hecho, gobernado por terroristas.

El Papa ha dicho que "en este momento Israel todavía no acepta" una solución de dos Estados. Pero al parecer ignora que las encuestas muestran que la mayoría palestina rechaza esa solución y que la historia demuestra que el supuesto Estado de Palestina no puede o no quiere detener el terrorismo. Por lo tanto, Israel está bien aconsejado para no aceptar esa solución "en este momento", y aún así, el Papa aparentemente no comprende esta verdad obvia.

Se ha dicho: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". El Papa necesita tomarse a pecho ese dicho antes de ofrecer más opiniones sobre Israel y los palestinos.

