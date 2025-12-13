Tucker Carlson y los republicanos de Qatar First sabotean a Trump

13 de diciembre, 2025

Situado en el amplio contexto de la historia, el Foro de Doha celebrado a principios de este mes por el Emirato de Qatar no tiene mucha importancia. No es ni la primera ni la última vez que un régimen tiránico empeñado en exportar una ideología viciosa destinada a destruir la civilización occidental ofrece un espectáculo al mundo. Pero los qataríes tenían buenas razones para pensar que la semana pasada se habían anotado otro triunfo en el terreno de las relaciones públicas cuando el mundo acudió en masa al Estado del Golfo Pérsico para adularlos en un acto cuyo tema no era irónicamente titulado "Justicia en acción: Más allá de las promesas a la acción".

Que un perverso régimen autoritario con un largo historial de violaciones de los derechos humanos y apoyo financiero al terrorismo islamista tenga la desfachatez de organizar un acto sobre la consecución de la justicia internacional podría considerarse una broma de mal gusto. Pero, al igual que ocurre con gran parte de lo que se entiende por discurso de asuntos públicos en este tipo de eventos, la capacidad de los anfitriones para pretender ser actores legítimos de la diplomacia internacional e incluso de la defensa de los derechos humanos no es ninguna broma.

El aspecto más preocupante no fue sólo este último éxito de la enorme inversión de Qatar en una operación de información diseñada para lavar su reputación y reforzar un insidioso esfuerzo por subvertir la defensa de Occidente. Es la forma en que sus esfuerzos pueden estar inclinando la balanza hacia el apaciguamiento de los islamistas dentro de una administración Trump que se debate entre sancionar o no a la Hermandad Musulmana.

Una operación de influencia masiva

El Foro de Doha no es más que una pequeña parte de los esfuerzos del régimen qatarí por convencer a los estadounidenses de que les vean como valiosos aliados, en lugar de como el principal motor de la amenaza islamista contra Estados Unidos y sus aliados. Gasta millones para influir en políticos e incluso en personal del Congreso, así como para comprar programas universitarios de estudios sobre Oriente Medio. También fomenta la inversión estratégica diseñada para hacer amigos que se endeuden con ellos. Eso se hace tanto rescatando a gente como el enviado del presidente Donald Trump a Oriente Medio Steve Witkoff como vertiendo dinero en planes lanzados por personas cercanas al presidente, como su yerno, Jared Kushner, y su hijo, Donald Trump Jr.

Kushner, que es judío y uno de los principales artífices de los Acuerdos de Abraham de 2020, que propiciaron el reconocimiento diplomático de Israel por parte de cuatro naciones de mayoría musulmana, no estuvo entre los que la semana pasada tuvieron la alfombra roja desplegada para ellos en Doha. Pero había muchas otras personas influyentes.

Junto con líderes de Europa y Oriente Medio, estadounidenses como el hijo de Trump y su amigo, el famoso presentador de podcasts Tucker Carlson, fueron oradores destacados. A ellos se unieron personalidades como Jared Cohen, director del Goldman Sachs Global Institute, y la todavía prominente aunque políticamente irrelevante Hillary Clinton. La larga lista de personalidades políticas incluía al embajador de EE. UU en Turquía Thomas Barrack (que declaró en Doha que Israel sólo "pretendía" ser una democracia y respaldó la monarquía autoritaria como la mejor forma de gobierno para gran parte del mundo), Christiane Amanpour de la CNN, el financiero Omeed Malik (que es el socio comercial del más joven de los Trump y el principal financiador del actual podcast de Carlson en Internet) y el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, Thomas Barrack.La relatora especial de la ONU Francesca Albanese, que fue sancionada por la administración Trump por su campaña de propaganda antijudía y antiestadounidense.

Irónicamente, de las figuras occidentales que hablaron en Doha, la que tuvo más sentido o -al menos hizo lo mínimo para avergonzar a su país- fue Clinton. Bajo el hostil interrogatorio de Rami Agrawal, el editor jefe de la revista Foreign Policy, que ataca a Israel, se retractó de comentarios anteriores que había hecho en un acto de Israel Hayom, donde insistió en que la disposición de los jóvenes estadounidenses a creer la gran mentira de que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza era el resultado de la desinformación difundida en Internet.

Aparte de esa honesta evaluación de una deplorable situación, casi todo lo demás que salió del foro debe entenderse como parte de un sofisticado esfuerzo por fomentar el mismo diluvio de propaganda pro-Hamas que emana en gran medida de Qatar. Mientras que en el pasado el Estado del Golfo ha dependido en gran medida de la muy influyente red Al Jazeera, que domina las ondas en el mundo árabe y musulmán, ahora tiene un nuevo medio que hace su voluntad, dirigido directamente al público estadounidense y más específicamente a los votantes de Trump: la red de Tucker Carlson.

Tucker Carlson apoya a Doha

La entrevista de Carlson con el primer ministro de Qatar fue el fragmento más compartido del foro y, junto con otros comentarios que hizo allí, ilustró hasta qué punto el ex presentador de Fox News está dispuesto a ser un cómplice del emirato.

Podemos reírnos de este supuesto defensor tanto del nacionalismo cristiano como de la política exterior "America First" de Trump, presumiendo de haber comprado una casa en un país donde la libertad religiosa para los no musulmanes está muy restringida y los trabajadores extranjeros son tratados como siervos.

Pero también utilizó la entrevista para ayudar a difundir su falso argumento de que el apoyo financiero de Qatar a Hamás fue idea de Estados Unidos e Israel. Esa es una mentira descarada que ignora el hecho de que el emirato es tanto el anfitrión como el principal financiador de la Hermandad Musulmana, de la que emanó Hamás, y que ha proporcionado un refugio seguro a los líderes de los terroristas islamistas.

Carlson, que cada vez expresa más abiertamente su antisemitismo y su odio hacia los sionistas cristianos, e incluso hacia la idea de una herencia judeocristiana que es la base de la civilización occidental, no tiene vergüenza de ser el chivato de un régimen que dedica su riqueza petrolera a difundir el extremismo islamista entre las comunidades musulmanas de Estados Unidos y la educación superior. Aunque financieros vinculados a Qatar han ayudado a financiar su carrera posterior a Fox, él se jacta de no haber recibido dinero alguno del emirato.

Sus elogios a las sociedades que practican la sharia son repulsivos para cualquier estadounidense amante de la libertad. Pero encaja con su postura actual, en la que sirve de plataforma y concede entrevistas blandas a casi cualquier persona -sin importar su posición en el espectro político o internacional- que comparta su odio por Israel y los judíos. Esa lista incluye ahora a alguien como Albanese, que también se opone ferozmente a Estados Unidos.

Las preguntas que plantea el festival de amor islamista en Doha no son tanto sobre la integridad perdida de Carlson o los motivos de gente como el tocayo del presidente, sino sobre el éxito que están teniendo en impulsar la agenda pro-Qatar dentro de la administración Trump.

Qatar gana terreno dentro del Partido Republicano

Los titubeos dentro de la Casa Blanca sobre la designación de las mascotas qataríes de los Hermanos Musulmanes como terroristas ya están haciendo saltar las alarmas entre algunos republicanos, preocupados por la forma en que los partidarios de la administración están vacilando sobre el asunto.Sen. Ted Cruz (republicano de Texas), blanco frecuente de Carlson por su apoyo a Israel y su oposición a Irán, señaló que un proyecto de ley de la Cámara de Representantes patrocinado por republicanos destinado a consagrar en la ley la designación de la Hermandad fue destripado en comisión sin ninguna ayuda de los opositores izquierdistas a la Administración.

Igual de malo fue el anuncio de que el director del FBI Kash Patel había firmado un Memorando de Entendimiento con Qatar sobre la ampliación del intercambio de inteligencia, la formación conjunta y la cooperación en materia de seguridad. Dado el papel de Qatar en la misma actividad terrorista de la que se supone que el FBI debe proteger a los estadounidenses, esto no es sólo un ultraje. Es una traición que podría volverse contra Washington en el futuro.

Todo esto no es simplemente una cuestión de quién está ganando el debate sobre la Hermandad y el terror islamista. También plantea serias dudas sobre si la administración Trump está dispuesta a luchar contra la creciente hostilidad hacia Israel y el antisemitismo de la derecha política, o si va a formar parte de ella.

La semana pasada, el vicepresidente JD Vance negó que el odio a los judíos esté "explotando" en la derecha. No se equivocó al decir que el Partido Republicano y el movimiento conservador no son actualmente "extremadamente antisemitas". Sin embargo, dada su falta de voluntad para desautorizar los comentarios y acciones de su íntimo amigo y aliado Carlson, además de los extremistas a los que da plataforma, eso no es algo de lo que pueda atribuirse el mérito.

Mientras el Partido Demócrata parece haberse rendido a su base izquierdista, que ha abrazado los libelos de sangre sobre Israel cometiendo "genocidio" en Gaza, y a quienes difunden esas mentiras, como el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani, la mayoría de los cargos públicos republicanos y la base del GOP de cristianos evangélicos se oponen a ellos.

Socavar América primero

No obstante, la capacidad de Carlson para permanecer dentro del círculo íntimo de Trump resulta chocante pero nada sorprendente, dados sus estrechos vínculos tanto con Vance como con Donald Jr. Pero unido a la disposición de otros influyentes conservadores como Megyn Kelly y Matt Walsh a expresar neutralidad o respaldar aspectos de los desvaríos antisemitas del ex presentador de noticias por cable, e incluso figuras más extremas como Candace Owens y Nick Fuentes, es una señal preocupante sobre el futuro de los republicanos.

Aunque estas figuras afirman que son partidarias de la política exterior "America First" de Trump, debe entenderse ahora que hablan en nombre de una facción Qatar First en la derecha. Los que ahora entran en esta categoría solo están unidos por su voluntad de socavar Occidente, si también perjudica de alguna manera a Israel y a los judíos.

Una cosa es que Trump abrace una relación transaccional con Qatar si cree que están cumpliendo los deseos de Estados Unidos ayudándole a lograr un alto el fuego en Gaza o a disuadir de otro modo a Irán y a otros enemigos estadounidenses. Pero al permitir que su administración se vea comprometida por la operación de información de Qatar, está poniendo en duda si está dejando que el emirato socave sus objetivos de oponerse a Irán, erradicar a Hamás y ampliar los Acuerdos de Abraham, y librar así a la región de una amenaza tanto para Estados Unidos como para Israel.

Mientras que a Carlson y a los de su calaña les gusta levantar bulos de doble lealtad sobre los partidarios de Israel, son ellos los que están siendo comprados por influyentes extranjeros y los que están ayudando a sabotear la política exterior estadounidense para hacer avanzar la agenda de una nación hostil y de un movimiento islamista internacional. Los que quieren defender a Estados Unidos tienen que reconocer que la mejor manera de garantizar la seguridad de Estados Unidos es expulsar al ala Qatar First del Partido Republicano de cualquier posición de influencia en Washington. De lo contrario, la administración no sólo estará abandonando su obligación de luchar contra el antisemitismo, sino que estará entregando el interés nacional a fuerzas antioccidentales que torpedearán la agenda del segundo mandato de Trump.

