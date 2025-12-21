Durant brilla y los Rockets se toman revancha

Publicado por Williams Perdomo 21 de diciembre, 2025

Kevin Durant lideró a los Houston Rockets en la venganza sobre Denver Nuggets a domicilio este sábado, en uno de los partidos más destacados de los diez disputados por la temporada regular de la NBA.

A continuación, las cuatro escenas más destacadas de este sábado en la liga norteamericana de baloncesto:

KD brilla y los Rockets se vengan de Denver

KD anotó 31 puntos y los Houston Rockets se recuperaron de una polémica derrota en la prórroga para vencer a los Denver Nuggets por 115-101 el sábado.

El entrenador de Houston, Ime Udoka, fue multado con 25.000 dólares por la NBA a principios de semana tras criticar duramente el arbitraje en la derrota de los Rockets por 128-125 ante Denver el lunes.

Pero los Rockets se vengaron este sábado en Denver en el segundo juego entre ambos equipos de la Conferencia Oeste.

Durant anotó cinco triples y fue apoyado por Reed Sheppard, que saliendo del banquillo sumó 28 puntos tras encestar seis de nueve intentos desde la línea de tres puntos.

KD, de 37 años, protagonizó un acalorado altercado con el jugador local Bruce Brown al final del tercer cuarto, que obligó a sus compañeros a separarlos.

Durant pareció impasible ante la discusión, aunque admitió haber adoptado una actitud provocadora durante el partido.

Houston mejoró a 17-8 con la victoria y sigue en el quinto puesto del Oeste, mientras que Denver ocupa el tercer lugar con un récord de 20-7.

Pritchard lidera a los Celtics en Toronto

Con 33 puntos de Payton Pritchard, los Boston Celtics derrotaron en Toronto a los Raptors por 112-96 pese a no contar con Jaylen Brown, baja por enfermedad.

Pritchard también capturó ocho rebotes y brindó 10 asistencias.

Otros cinco jugadores de Boston terminaron con anotaciones de dos dígitos, lo que elevó el récord de los Celtics a 17-11 para trepar al tercer lugar del Este.

Los Raptors, con récord de 17-12, bajan al quinto puesto en la misma conferencia.

El español Hugo González, de 19 años y ex Real Madrid, estableció nuevas marcas personales en puntos (10) y rebotes (10) en 28 minutos en la duela para Boston.

Flagg y Davis no pueden con los Sixers

En Filadelfia, el número uno del draft, Cooper Flagg, y Anthony Davis anotaron 24 puntos cada uno, pero no pudieron evitar la derrota de los Dallas Mavericks por 121-114 ante los locales 76ers, que tuvieron a Tyrese Maxey con una actuación estelar con 38 unidades conseguidas.

Maxey, de 25 años y con 10 partidos de por lo menos 35 tantos en la presente temporada, sumó 68 puntos en sus dos últimas presentaciones.

Los Sixers ascienden al cuarto lugar en el Este con 16-11, mientras que Dallas marcha en un incómodo duodécimo lugar en la Conferencia Oeste con 11 victorias y 18 derrotas.