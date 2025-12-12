El auge del socialismo y antisemitismo disfrazados de antisionismo

12 de diciembre, 2025

Ciudad de Nueva York, 19 de noviembre. Sinagoga de Park East. Una turba de musulmanes e izquierdistas bloquean la entrada y terrorizan a los judíos con gritos de "globalicen la intifada" y "fuera otro colono". La protesta tiene lugar dos semanas después de que un autodeclarado socialista, Zohran Mamdani, ganara las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. Su portavoz dijo que "desalentaba el lenguaje" utilizado por los manifestantes, pero, añadió, incorrectamente, que "los espacios sagrados no deben utilizarse para promover actividades que violen el derecho internacional". Se refería a un acto en la sinagoga organizado por Nefesh b'Nefesh (Alma a Alma), un grupo judío que facilita la inmigración a Israel.

El alcalde electo parece pensar que no se debe ayudar a los judíos que se enfrentan a la hostilidad y la violencia a buscar refugio en su patria. También parece pensar que ayudarles viola algún derecho internacional inexistente y difícil de definir.

En cuanto a las políticas, Mamdani no sólo será el primer alcalde explícitamente socialista de la ciudad, sino que será el primero en adoptar una retórica comunista, como la de "apoderarse de los medios de producción". Por eso resulta un tanto inquietante que vaya a gobernar la ciudad que ha sido durante décadas la capital mundial de las finanzas.

Mamdani, que será el primer alcalde musulmán de Nueva York, es también el primero en asociarse alegremente con islamistas antiamericanos. Durante su campaña electoral, en la mezquita Masjid At-Taqwa de Brooklyn, posó para una fotografía con Siraj Wahhaj, un imán nombrado por los fiscales federales como co-conspirador no acusado en el atentado contra el World Trade Center de 1993. Wahhaj es citado por haber dicho:

"Con el tiempo, esta supuesta democracia se desmoronará y no quedará nada. Lo único que permanecerá será el Islam" (Vía Wall Street Journal).

"Si los musulmanes fueran inteligentes políticamente, podrían apoderarse de Estados Unidos y sustituir su Gobierno constitucional por un califato" (Vía Frontpage Magazine).

"Te metes en política porque la política es un arma a utilizar en la causa del Islam" (Vía el Proyecto de Investigación sobre el Terrorismo).

Mamdani elogió a Wahhaj ante una multitud extasiada que gritaba "Allahu Akbar", por lo que también resulta un tanto inquietante que vaya a gobernar una ciudad tan recientemente victimizada por los atentados terroristas islámicos del 11-S.

Lamentablemente, algunas de las organizaciones con las que se asocia Mamdani parecen tan imbuidas de antagonismo hacia Israel que muchos observadores piensan que sus declaraciones están impregnadas de antisemitismo. Que la ciudad con la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel haya elegido a semejante alcalde es desconcertante, como lo es que un tercio de los votantes judíos neoyorquinos votaran por él.

Es necesario, por desgracia, señalar que estas tendencias presentes en Nueva York también pueden encontrarse, por ejemplo, en Michigan, Minnesota, Massachusetts y Texas.

El socialismo gana terreno mientras Israel pierde adeptos

Mamdani es miembro del grupo Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), organización que era simplemente socialista en el momento de su fundación y que se ha desplazado cada vez más a la izquierda. Hace veinte años, el DSA tenía poca influencia, pero desde entonces ha ganado terreno. En la actualidad cuenta entre sus miembros con más de 200 cargos electos, incluidos tres representantes de la Cámara de Representantes (entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, cuya influencia parece estar creciendo entre la izquierda estadounidense).

Muchas de las propuestas del DSA son claramente comunistas: la plataforma del partido pide explícitamente la "abolición del capitalismo." La DSA también es radicalmente anti-Israel, apoya desfinanciar a la policía, y defiende la abolición de las cárceles.

El socialismo ha ido ganando terreno en Estados Unidos. Una encuesta de Gallup de septiembre de 2025 mostró que el 39% de los estadounidenses tiene una opinión positiva del socialismo y un 66% lo ve de forma más positiva que el capitalismo 42%. Los desastres ocurridos allí donde se impuso el socialismo parecen haber sido completamente olvidados por una proporción cada vez mayor de estadounidenses, o nunca se les han enseñado. El apoyo al socialismo parece especialmente fuerte entre los jóvenes estadounidenses. Una encuesta realizada en marzo de 2025 por el Cato Institute y YouGov mostraba que el número de estadounidenses de entre 18 y 29 años que tienen una opinión positiva del socialismo alcanza ahora el 62%, y el número de ellos que tiene una opinión positiva del comunismo llega al 34%.

Los musulmanes siguen siendo una pequeña minoría en Estados Unidos (entre el 1% y el 1,3% de la población estadounidense). Hace dos décadas, el islamismo estaba prácticamente ausente del panorama político estadounidense. Desde entonces, los candidatos musulmanes con opiniones islamistas han sido elegidos cada vez más. El representante Ilhan Omar fue elegido por primera vez representante de EEUU por Minnesota en noviembre de 2018. A pesar de tener estrechos vínculos con el Council on American-Islamic Relations (CAIR), que el gobernador de Texas recientemente designada como organización terrorista, Omar sirvió desde enero de 2019 hasta febrero de 2023 en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La representante Rashida Tlaib, elegida por primera vez en noviembre de 2018 como representante estadounidense por Michigan, presuntamente tiene amplias vinculaciones con partidarios de Hamás.

Dado que el voto musulmán en Estados Unidos sigue siendo demasiado escaso para tener un impacto significativo a escala nacional, Omar y Tlaib, al igual que Mamdani, fueron elegidos gracias al voto "de izquierdas".

"Es desconcertante por qué tanta gente no puede ver lo duro pero también lo cuidadosamente que lucharon los israelíes para salvaguardar los valores de un Occidente que ni siquiera se atreve a dar las gracias".

Omar, a partir de 2019, ha publicado innumerables posts antisemitas en Twitter/X. Tlaib, otra emisora de comentarios antisemitas, tuvo el honor en 2024 de ser nombrada "Antisemita del Año" por la organización Stop Antisemitism. Ambos representantes han acusado falsamente a Israel de "genocidio", al parecer con el apoyo del Partido Demócrata. Una Resolución de la Cámara de 2019 para censurar el antisemitismo se diluyó para incluir la "islamofobia y otras formas de intolerancia." Los líderes del Partido Demócrata saben cuáles son estas políticas, pero a pesar de ello la mayoría apoya sus candidaturas. El senador Chuck Schumer se distanció discretamente de la campaña de Mamdani, pero la época en la que se presentaba como el "guardián de Israel" ha terminado claramente. El Partido Demócrata simplemente no es lo que era hace 30 años.

El apoyo a Israel en Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo fuerte y bipartidista. Ahora parece estar debilitándose y ya no es bipartidista. Una encuesta del Pew Research Center realizada en octubre de 2025 mostró que el 59% de los estadounidenses tiene una opinión negativa del gobierno israelí. Una encuesta reciente mostró que más votantes estadounidenses sienten una simpatía ligeramente mayor por los palestinos (41%) que por los israelíes (34%). Otra encuesta reciente mostraba que la mayoría de los demócratas (54%) simpatizan con los palestinos. Sólo el 13% de los demócratas simpatiza con los israelíes. El 46% de los republicanos siguen diciendo que simpatizan con los israelíes, pero el porcentaje es menor que hace tres años.

El apoyo a Israel en Estados Unidos se ha convertido recientemente en precario. Los horrores de la masacre del 7 de octubre de 2023 parecen haber sido en gran parte olvidados. La incesante propaganda acusando falsamente a Israel de "genocidio" bien puede haber tenido su pretendido efecto perjudicial, incluso entre los judíos estadounidenses. Una encuesta de septiembre de 2025 revelaba que el 48% de los judíos estadounidenses se mostraban hostiles a las acciones de Israel en Gaza, que el 61% de ellos afirmaba que Israel había cometido crímenes de guerra contra los palestinos, y alrededor del 40% llegaba a decir que Israel estaba perpetrando un "genocidio". Casi un tercio de ellos (32%) afirmó que Estados Unidos apoya demasiado a Israel.

En este contexto, quizá no sea sorprendente que tantos judíos de Nueva York votaran a un alcalde con posiciones y políticas antiisraelíes.

La derecha antiisraelí

Israel, desde octubre de 2023, ha estado luchando por su supervivencia, obligado a luchar no sólo contra Hamás, Hezbolá y la milicia Houthi, sino también contra Irán. Es desconcertante por qué tanta gente no puede ver lo duro pero también lo cuidadoso que fue el combate de los israelíes, cómo murieron, sufrieron heridas devastadoras y perdieron hogares y medios de vida para salvaguardar los valores de un Occidente que ni siquiera se atreve a dar las gracias.

Durante décadas, el antisemitismo en Estados Unidos había sido marginal. Parecía difícil imaginar que pudiera resurgir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí está, resurgiendo de nuevo.

El antisemitismo islámico ha ganado terreno en los últimos años, no sólo en Estados Unidos sino también en Europa. Parece alimentado no sólo por adversarios de Estados Unidos como Irán, sino también por organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales que parecen ocultar la identidad de donantes extranjeros.

Muchos manifestantes antiisraelíes afirman apoyar la causa palestina, pero curiosamente ninguno de ellos reclama nunca a sus propios dirigentes los derechos de los palestinos a libertad de expresión, derechos de las mujeres y derechos de los niños, o incluso para poner fin a la arraigada corruption, arbitrary arrests, torture, extrajudicial ejecuciones, y otros crímenes contra ellos.

Desde 1992, cuando William F. Buckley, el comentarista político y fundador de National Review, se posicionó en contra de la presencia de antisemitas dentro de la derecha política estadounidense y publicó en En busca del antisemitismo que los prejuicios se habían convertido en un fenómeno marginal entre la "derecha" de Estados Unidos Candace Owens fue considerada anteriormente como una "conservadora", trabajó para Turning Point USA, del fallecido Charlie Kirk, entre 2017 y 2019, y posteriormente estuvo afiliada a otros grupos conservadores como PragerU y el Daily Wire. Desde poco antes de que se cancelara su programa en el Daily Wire, ha venido haciendo regularmente comentarios antisemitas.

Tucker Carlson, también presuntamente "conservador" tenía un popular programa nocturno en Fox News, pero fue despedido en abril de 2023 por razones ajenas al antisemitismo y al racismo. Poco después de comenzar su podcast independiente, presentó, en el programa del 3 de septiembre de 2024, a Darryl Cooper, un apologista nazi y negador del Holocausto a quien Carlson llegó a describir como "el mejor y más honesto historiador popular de Estados Unidos." El 27 de octubre de 2025, Carlson presentó en su programa a Nick Fuentes, un neonazi orgullosamente racista que admira abiertamente y con entusiasmo tanto a Adolf Hitler como a Josef Stalin, para una entrevista amistosa y sin enfrentamientos.

Algunos destacados comentaristas conservadores, como Megyn Kelly y Matt Walsh, se negaron a desautorizar a Carlson tras su programa con Fuentes. El problema no fue, como algunos han intentado afirmar, simplemente que Carlson invitara a Fuentes, sino la reticencia de Carlson a cuestionar lo que decía. El veterano periodista Edward R. Murrow invitó al senador estadounidense Joseph R. McCarthy a una entrevista, pero sondeó sus declaraciones. Carlson no indicó ninguna desaprobación o cuestionamiento de los comentarios antisemitas de Fuentes y más tarde trató de explicar que la entrevista a Fuentes era un "esfuerzo por entender diferentes perspectivas" Lo que hizo Carlson fue simplemente dar a Fuentes una plataforma para expandir su influencia, sin ser cuestionado. La entrevista ha sido vista en Internet más de 20 millones de veces.

Recientemente, Carlson dijo que los sionistas cristianos tienen un "virus cerebral" y que "me caen peor que nadie" Según el representante estadounidense Randy Fine (R-FL), Carlson es ahora el "antisemita más peligroso de Estados Unidos". Sin embargo, Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, el principal think tank conservador de Washington, DC, calificó a quienes criticaron la entrevista de Carlson con Fuentes de "venomous coalition." Inmediatamente se enfrentó a una enorme reacción negativa, y luego se disculpó por su "terrible elección de palabras", pero se negó a romper los lazos de su organización con Carlson. El jurista y profesor de Princeton Robert George renunció al consejo de la Heritage Foundation, al igual que varios miembros destacados del "grupo de trabajo sobre antisemitismo" de la organización.

Al parecer, algunos representantes republicanos también decidieron seguir el movimiento antiisraelí que está tomando forma: La representante estadounidense Marjorie Taylor-Greene utilizó la palabra "genocidio" para describir la guerra de Israel en Gaza. El representante estadounidense Thomas Massie fue el único republicano que votó en contra de una resolución que reafirmaba el derecho de Israel a existir.

Otros conservadores se mostraron más decididos. El presentador de Fox News y escritor Mark Levin denunció a Carlson, y el senador estadounidense Ted Cruz dijo que Carlson "difundió un veneno que es profundamente peligroso". "Todos nosotros", añadió Cruz, "tenemos la obligación de levantarnos y decir que está mal". La corriente antisemita dentro del movimiento conservador, que William Buckley parecía haber erradicado en 1992, aparentemente ha resurgido con venganza.

En la política, en el mundo académico y en los asuntos internacionales, los estadounidenses deben dar un paso adelante

La creciente difusión de ideas socialistas, comunistas e islamistas; el odio a Israel (es decir, a los judíos); el antisemitismo islámico y de "izquierdas"; la transformación del Partido Demócrata en un partido de izquierdas abierto al marxismo y al islamismo; y el distanciamiento de muchos judíos estadounidenses de Israel, todo ello parece ser el resultado de la transformación de muchas universidades estadounidenses en centros de brainwashing. Esta campaña ideológica hostil lleva décadas en marcha y, desde las masacres del 7 de octubre de 2023 de Hamás, ha dado lugar a numerosas manifestaciones de apoyo al grupo terrorista islamista, ocupaciones de campus, y el acoso y agresión a estudiantes y profesores judíos. Estos alumnos con el cerebro lavado que ahora inundan el mundo académico y los medios de comunicación dominantes simplemente siguen promoviendo las ideas perjudiciales que les inculcaron durante sus años de estudio.

El resultado amenaza los valores fundamentales sobre los que se ha asentado Estados Unidos durante 250 años desde su fundación: el libre mercado, la propiedad privada y la libertad de expresión, asociación y culto, sin vulnerar los derechos de los demás.

También parece existir un peligroso deseo de borrar el hecho de que los valores fundamentales de Estados Unidos son judeocristianos. La Declaración de Independencia afirma: "Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables", lo que significa que estos derechos fundamentales son otorgados por un poder superior. El cristianismo incluye el Antiguo Testamento -que es esencialmente la Biblia hebrea, o Tanakh - así como el Nuevo Testamento. El cristianismo descansa esencialmente sobre los cimientos del judaísmo. La lengua hebrea, en las primeras universidades americanas, era una asignatura obligatoria.

Esta nueva hostilidad hacia la civilización occidental también ha actuado como fuerza desestabilizadora en las principales alianzas de la política exterior de EE.UU. Israel, guste o no, es el principal y más fiable aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo. La cooperación de alto nivel en materia de inteligencia con esa pequeña nación, del tamaño de Nueva Jersey (unos 22.000 km2), ayuda a mantener a Estados Unidos a salvo en un mundo gravemente inestable. Como Israel es un líder mundial en tecnología, las inversiones estadounidenses allí renden mucho más de lo que cuestan. Los islamistas y otros enemigos de Estados Unidos esperan sin duda que si EE.UU. abandona a Israel, esto llevaría tanto a un debilitamiento sustancial de Estados Unidos y otras democracias, como a un fortalecimiento de las tiranías -en particular, las tiranías islamistas.

El auge de estas corrientes antisemitas, "antisionistas" y antiamericanas dentro del movimiento conservador ha sido denominado "un cáncer creciente" y debe ser combatido sin tregua. Los estadounidenses que atesoran los valores de las libertades individuales y los derechos humanos tendrán que asumir el papel de guardianes.

"Una sociedad que olvida sus bendiciones se convierte en presa fácil para quienes están decididos a desmantelarlas", escribió el columnista Mark Weisman. Estados Unidos no debe olvidar sus bendiciones y convertirse en presa de quienes están decididos a desmantelarlas.

El Dr. Guy Millière, profesor de la Universidad de París, es autor de 27 libros sobre Francia y Europa.



© Gatestone Institute