La venta de F-35 a Turquía garantiza una nueva guerra contra Israel

16 de diciembre, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump puede creer que la venta de aviones de guerra furtivos F-35 a Turquía ayudará al país a estrechar lazos con Estados Unidos a expensas de Rusia. La realidad, sin embargo, es que al proporcionar tan sofisticados aviones de combate a un país que apoya a los terroristas de Hamas -y cuyo presidente recientemente dijo que "Israel no tendrá más remedio que arrodillarse ante Turquía"- Trump no hace sino avivar las llamas de una futura guerra destinada a destruir Israel.

La problemática relación de Trump con Ankara se remonta a su primer mandato en la Casa Blanca, cuando retiró a Turquía de la participación en el programa multinacional F-35 después de que comprara el supuesto sistema ruso de defensa antiaérea de última generación S-400, que fue diseñado con el propósito expreso de derribar aviones de guerra F-35.

En los últimos meses, sin embargo, Trump parece haber revisado su decisión anterior, entre otras cosas porque tiene la impresión de que Turquía desempeñó un papel clave para ayudar a persuadir a Hamás de que aceptara el plan de paz de 20 puntos de Washington para poner fin a la guerra en Gaza, y posiblemente su esperanza de que Turquía pueda unirse a sus Acuerdos de Abraham.

Trump fue efusivo en sus elogios al presidente turco Recep Tayyip Erdogan por su papel en la consecución del alto el fuego. "El Presidente Erdogan estuvo fantástico. Realmente ayudó mucho, porque es muy respetado", declaró Trump después de que Hamás aceptara finalmente firmar el alto el fuego.

Desde entonces, Erdogan ha trabajado duro para capitalizar su buena posición en Washington, tratando de promocionarse como un estrecho aliado de EEUU que puede utilizar sus fuertes lazos con Hamás en beneficio de la administración Trump.

Además de ser un firme partidario de la dirección terrorista de Hamás, Erdogan también ha declarado que una futura guerra entre Turquía e Israel es una clara posibilidad.

A principios de diciembre, los dirigentes turcos organizaron una conferencia, "Compromiso con Jerusalén", a la que asistieron "varias organizaciones árabes e islámicas". "Según Quds Press:

"La conferencia... emitirá además una fatwa erudita que establece el deber religioso de defender Jerusalén, resistirse a la normalización y oponerse al alineamiento [entre Israel y los países árabes e islámicos]."

Sólo unas semanas antes, Erdogan, sus altos funcionarios y los medios de comunicación controlados por el Estado estaban hablando de atacar a Israel. El 29 de septiembre de 2025, Erdogan declaró:

"Es hora de que Israel se convierta en polvo... Una región que cabe en la palma de la mano podría convertirse en polvo en tres días... Expulsadlos de vuestras ciudades. Ha llegado el momento de que cientos de miles de personas se acumulen en las fronteras de Israel y entren en oleadas en las ciudades."

El 6 de octubre de 2025, dijo:

"Nadie puede salvarlo [a Israel] ahora..... Hay que disciplinarlo con la guerra.... La guerra y el poder deben hacer que Israel se arrodille... Por muy 'extremo' que parezca, una guerra Turquía-Israel ocurrirá absolutamente... Israel no tendrá más remedio que arrodillarse ante Turquía. Es la única manera de que viva. De lo contrario, en el segundo cuarto del siglo XXI, no existirá Israel".

Una conferencia similar, organizada por Turquía en agosto, recomendaba:

"Un rechazo total a cualquier llamamiento a desarmar a la resistencia y un firme énfasis en el derecho legítimo del pueblo palestino a librar todo tipo de resistencia -incluida la resistencia armada- contra la ocupación sionista y [un llamamiento a] movilizar a la nación islámica para librar la yihad por el bien de Alá, en todas sus formas."

Su declaración final anota:

"Esta declaración es el principio del fin del proyecto de ocupación sionista...".

El descarado juego de poder de Erdogan, no obstante, ha causado claramente una fuerte impresión en Trump, quien ahora se dice que está considerando seriamente la posibilidad de relajar la prohibición que impuso durante su primer mandato en la Casa Blanca sobre la participación de Ankara en el programa F-35.

Funcionarios estadounidenses han dado fuertes indicios de que Trump está dispuesto a vender F-35 a Turquía a cambio de que Ankara se deshaga de sus sistemas de misiles de defensa antiaérea S-400 de fabricación rusa.

La voluntad de Turquía de deshacerse de los S-400 habrá aumentado tras el pésimo rendimiento de los sistemas de defensa antiaérea rusos durante el reciente conflicto militar entre Israel e Irán, cuando los aviones de guerra israelíes destruyeron fácilmente los sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa de Irán, lo que les permitió atacar objetivos iraníes a voluntad.

Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y estrecho colaborador de Trump, declaró a principios de este mes que creía que Turquía estaba más cerca de retirar el sistema ruso S-400 que ha creado tensiones con los aliados de la OTAN y se ha convertido en un obstáculo para el intento de Turquía de obtener el caza furtivo estadounidense de quinta generación, según Bloomberg.

En respuesta a una pregunta sobre si Turquía va a deshacerse de los S-400, formulada en una conferencia en Abu Dhabi el 5 de diciembre, Barrack dijo: "Mi creencia es que esas cuestiones se resolverán en los próximos cuatro a seis meses."

Barrack, sin embargo, ha sido señalado por "tergiversar las hostiles y amenazadoras de guerra declaraciones del presidente Erdogan contra Israel".

La perspectiva de que Turquía, junto con otros países árabes como Arabia Saudí, sea equipada con los aviones furtivos F-35 ha provocado graves preocupaciones en Israel por la posibilidad de que los jets -que también han sido desplegados con gran efecto por la Fuerza Aérea de Israel- puedan ser utilizados contra el Estado judío en un futuro conflicto una vez que el mandato de Trump haya terminado.

A los israelíes les preocupa especialmente que Turquía reciba los aviones de guerra mientras Erdogan siga en el poder.

Los funcionarios de seguridad israelíes están advirtiendo que Turquía está trabajando en silencio en un plan para rodear a Israel, extendiendo su influencia en países como Siria, en previsión de un futuro conflicto.

Adquirir cazas furtivos F-35 aumentaría significativamente sus capacidades de lucha bélica en caso de que Ankara se viera involucrada en hostilidades directas con Israel después de que Trump deje el cargo.

En plena guerra de Gaza, Erdogan, que encabezó las condenas de las operaciones militares de Israel contra Hamás, planteó la posibilidad de que las fuerzas turcas invadieran Israel, mientras que más recientemente ha advertido de "graves consecuencias" si Israel continúa sus ataques contra los terroristas de Hamás.

El fuerte respaldo de Erdogan a Hamás es la principal razón por la que Turquía no está siendo considerada seriamente como participante en el plan de Trump de crear una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza cuando se consolide la siguiente fase del alto el fuego.

También hay informes de que Turquía y Qatar, que también es uno de los partidarios más acérrimos de Hamás, están intentando ahora desbaratar los intentos de obligar a la organización terrorista a entregar sus armas, uno de los requisitos clave estipulados por el plan de paz de Trump.

Hamás sigue negándose a desarmarse conforme al acuerdo, insistiendo en que cualquier decisión sobre las armas del grupo terrorista debe resolverse a través del "diálogo interno palestino."

Al mismo tiempo, funcionarios de seguridad israelíes y un alto funcionario de los servicios de inteligencia árabes dijeron al New York Times la semana pasada que Hamás ha actuado con rapidez para reafirmar el control en Gaza desde que las fuerzas israelíes se retiraron de partes del territorio en octubre en virtud del acuerdo de alto el fuego y ha logrado reconstruir gran parte de su fuerza operativa.

Es probable que asegurarse de que Hamás cumple su obligación de desarmarse según los términos del acuerdo de paz de Trump sea una prioridad clave cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúna con el presidente estadounidense en Florida a finales de mes.

Mientras tanto, a principios de diciembre, las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel expusieron lo que describen como una red secreta de intercambio de dinero de Hamás que opera en el centro de Turquía "bajo la dirección de Irán", según documentos y declaraciones publicados la semana pasada.

Según la información divulgada por las FDI y la ASI, gazatíes exiliados con base en Turquía han utilizado la infraestructura financiera del país para mover grandes sumas de dinero para Hamás, con transferencias por un total de cientos de millones de dólares.

Documentos israelíes revelaron que:

"Cuando la conferencia [de diciembre] estaba en marcha, las autoridades israelíes revelaron documentos que muestran que Hamás está operando un sistema de cambistas gazatíes que viven en Turquía y explotan la infraestructura financiera del país para financiar en secreto el terrorismo. La red, según las autoridades israelíes, trabaja en plena cooperación con el régimen iraní y ha transferido millones de dólares directamente a Hamás y a sus altos dirigentes."

Los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen fuertes lazos con la administración Trump, han expresado "preocupación" por las políticas disruptivas de Turquía y Qatar en Gaza en apoyo de Hamás. Recientemente, los EAU decidieron no participar en la propuesta Fuerza Internacional de Estabilización para la Franja de Gaza.

En general, los EAU consideran a Qatar y Turquía "facilitadores de Hamás". Una fuente familiarizada con la postura de EAU dijo a The Jerusalem Post:

"Estos Estados harán posible que la organización terrorista siga existiendo..... Hay partes interesadas afiliadas a los Hermanos Musulmanes que actualmente se están incrustando en puestos clave del plan de reconstrucción de Gaza."

En tales circunstancias, sería una locura extrema que la administración Trump siguiera adelante con su plan de vender aviones de combate furtivos F-35 a Turquía, un país que apoya activamente a los terroristas de Hamás. Hacerlo pondría a Israel en el peligro muy real de verse involucrado en otra guerra con un país que se supone que es un aliado de Estados Unidos.

© Gatestone Institute