“'Paz' es un verbo, una acción”, Secretario Rubio y una Administración que está cambiando la forma de hacer política exterior

19 de diciembre, 2025

"El presidente Trump prometió enfrentar a los cárteles, y ahora está cumpliendo", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en rueda de prensa, destacando la particularidad de tener un presidente que está siguiendo al pie de la letra lo que prometió en campaña. Efectivamente, esta Administración ha realizado grandes cambios en materia de política internacional, incluyendo la nueva estrategia de enfocarse en la región y hundir las "narco-lanchas" que sean necesarias para frenar la entrada de drogas a los Estados Unidos.

A Trump “no le gustan las guerras”

El secretario Rubio destacó en diferentes ocasiones la real intención del presidente Trump de acabar las guerras que, lamentablemente su Administración heredó. "No le gustan en absoluto las guerras", dijo Rubio.

Respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, el secretario resaltó que de no ser por la intención del presidente de mediar en el conflicto, esos dos países ni siquiera estarían en negociaciones, porque no hay otra Administración capaz de hablar con los dos Gobiernos.

Cuando un reportero, insinuando que el Gobierno israelí había violado los acuerdos, le preguntó sobre la guerra entre Hamás e Israel, el secretario le contestó que no estaba de acuerdo con esa caracterización y que Hamás constantemente estaba cometiendo crímenes, y agregó: "La paz es un verbo. Es una acción. No es un sentimiento. Cada día traerá desafíos. Todos y cada uno de los días. También hemos tenido incidentes, por ejemplo, en las últimas semanas, en los que elementos de Hamás salieron de un túnel, colocaron un artefacto explosivo en el costado de un vehículo e hirieron, y casi mataron, a soldados israelíes. Esta amenaza sigue presente".

Esta respuesta es tal vez una de las claves principales de esta Administración y del reestructurado Departamento de Estado, entienden la paz como una acción y no como una declaración que se queda en papel. Ese realismo, y el actuar enfocado a los resultados, ha hecho que el secretario Rubio sea claro en que en una guerra, si se busca una salida a través de la negociación, los dos lados deben ceder algo. La idea de que la paz es un verbo, también ha guiado a una administración que no cree en engaños de los regímenes comunistas de la región y actúa duramente para enfrentar las amenazas.

"La gente se postula para cargos todo el tiempo diciendo: “Voy a enfrentar a los cárteles, voy a hacer esto o aquello”. Él realmente lo está haciendo. No está haciendo nada que no haya dicho que haría durante esta campaña", dijo Rubio sobre el presidente Trump.

El secretario también dejó claro que su labor es implementar la política exterior del presidente. "La persona que el pueblo de los Estados Unidos eligió para ser el Presidente de los Estados Unidos y el Comandante en Jefe es Donald J. Trump. Esa es la persona que eligieron. Y mi trabajo, y el trabajo de las personas en nuestra Administración, es implementar la política exterior del Presidente", añadió el secretario.

Las actividades de Maduro son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

“Pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo y que su cooperación con otros grupos terroristas en nuestra región, e incluso sus propias actividades terroristas, representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el secretario Rubio.

También señaló que el régimen de Venezuela coopera con terroristas y elementos criminales a los cuales les permite operar desde su territorio. “Invitan a Hezbolá a operar desde su territorio. Pero también permiten que el ELN y los disidentes de las FARC no solo operen desde dentro del territorio venezolano, sino que controlen territorio venezolano sin restricciones ni impedimentos. Además, sabemos que están confabulados con organizaciones de narcotráfico”.

"No es solo que no trabajen con nosotros contra estas organizaciones. Es que cooperan abiertamente con ellos y les permiten operar. Así que estos tipos entran y salen, haciendo lo que quieren desde territorio venezolano. Y eso es un desafío", Agregó el secretario de Estado.

Las encuestas muestran que la mayoría de los americanos apoyan la labor del presidente en el Caribe

Aunque la estrategia del presidente definitivamente disiente mucho de la acción de la Administración anterior y puede parecer arriesgada para algunos periodistas y demócratas, varias encuestas realizadas en los últimos días muestran que la mayoría de los americanos apoyan la labor del presidente en el Caribe respecto a la lucha contra el narcotráfico.

Según una encuesta del Reagan Institute, el 62 % de todos los estadounidenses apoyan el uso de la fuerza militar contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, y entre los “republicanos MAGA” ese respaldo sube al 90 %

Una encuesta de Harvard / Harris muestra que el 71% de los americanos (89% republicanos y 56% demócratas) apoya los bombardeos de EEUU contra las narcolanchas que intentan entrar drogas a Estados Unidos.

Es claro que esta Administración, como ninguna otra en el pasado, conoce la realidad de Latinoamérica y no está dispuesta a caer en los engaños de régimenes como el de Maduro. Sumado a eso, estamos viendo una Administración dispuesta a usar todo su poder para efectivamente acabar con las amenazas a la seguridad nacional, incluyendo el narcotráfico. Tal nivel de movimiento y acción parece asombrar a muchos, pero bien señala el secretario Rubio, que el presidente solo está cumpliendo sus promesas de campaña.