Trump: rediseñando el futuro del mundo

9 de marzo, 2025

Trump ha apoyado a la OTAN, pero no como su garante. Su visión del mundo actual es que rechaza la guerra, salvo como último recurso. Para él, parece que el verdadero rival de Estados Unidos en el siglo XXI no es Europa ni Rusia, y ciertamente no la entidad amorfa e inconsistente conocida como los BRIC, sino China.

Aunque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, finalmente aceptó el "paracaídas dorado" que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, le ofreció como primer paso para que el presidente ruso, Vladimir Putin, negociara un alto el fuego a la guerra que inició hace tres años, la reunión del 28 de febrero entre Trump y Zelensky -como el mundo, para su sorpresa, vio por televisión- fracasó.

Trump parece haber estado esperando una ceremonia de firma; Zelensky parece haber estado esperando recibir garantías de mayor seguridad. El mensaje final de Trump aparentemente fue: una oferta final de Trump es una oferta final de Trump.

Trump tuvo la gentileza de ofrecerle a Zelensky la oportunidad de regresar si cambiaba de opinión, como lo hizo el 4 de marzo. Trump tampoco descartó la posibilidad de que Estados Unidos considere acudir en ayuda militar a Europa si fuera necesario en algún momento futuro.

Durante mucho tiempo fue difícil expresar dudas sobre el éxito de Ucrania sin que inmediatamente te tildaran de "putinista". Era como si el horror de la guerra obligara a todos a tomar partido: sólo quedaron los "putinistas" y los "Slava Ukraini".

El diario británico Telegraph , que suele ser más perspicaz, calificó de "dominio absoluto" la exigencia norteamericana de devolución de los cientos de miles de millones de dólares invertidos en material bélico para Ucrania.

Trump ha pedido a Ucrania que devuelva las enormes sumas que le adelantó Estados Unidos, especialmente después de descubrir que el dinero que los países europeos le habían dado a Ucrania eran préstamos, no subvenciones. Trump propuso un acuerdo por el cual Estados Unidos ayudaría a desarrollar los minerales de Ucrania, como el litio y el titanio, y a desarrollar la infraestructura del país, y sugirió que esa colaboración comercial serviría como una disuasión adecuada contra una nueva agresión rusa, haciendo innecesarias las garantías de seguridad que Zelensky buscaba, al menos durante su mandato.

Los informes sugieren que Estados Unidos sería dueño del 50% de estos activos o de sus ingresos, como pago a los contribuyentes estadounidenses por la ayuda anterior. Zelensky dijo que estaba abierto a la inversión, pero necesitaba garantías de seguridad más sólidas.

Los críticos de Trump calificaron su pedido de explotador, similar a una apropiación de recursos coloniales, mientras que sus partidarios parecieron verlo como una posibilidad de ganar-ganar si la inversión estadounidense ayudaba a reconstruir la economía de Ucrania, una especie de nuevo "Plan Marshall". Los detalles aún no han sido confirmados.

La verdadera analogía es con la ayuda que Estados Unidos concedió al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial: la Ley de Préstamo y Arriendo de 1941. En virtud de esta ley, Estados Unidos proporcionó a Gran Bretaña bienes por un valor aproximado de 31.400 millones de dólares (en dólares de la década de 1940) a lo largo de la guerra. Esta cifra representa el valor total de la ayuda enviada a Gran Bretaña, que incluía desde equipos militares como barcos, aviones y tanques hasta necesidades civiles como alimentos y petróleo. Ajustada a la inflación en dólares de hoy (a febrero de 2025), esta cantidad equivale a aproximadamente 550.000 millones de dólares.

Esta cantidad se incorporó luego al Acuerdo de Préstamo Anglo-Americano más amplio de 1946, con una rebaja sustancial. Además de liquidar el acuerdo de Préstamo y Arriendo, Estados Unidos extendió un nuevo préstamo de 3.750 millones de dólares al 2% de interés para ayudar a la recuperación de posguerra de Gran Bretaña, lo que elevó el paquete total a 4.400 millones de dólares (más el préstamo separado de Canadá de 1.190 millones de dólares). El Reino Unido comenzó a reembolsar esta suma combinada en 1950, con pagos que se extendieron a lo largo de décadas. La última cuota -que cubría tanto el acuerdo de Préstamo y Arriendo como el préstamo de posguerra- se pagó el 29 de diciembre de 2006, cuando Gran Bretaña envió su último cheque de aproximadamente 83 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos.

En realidad, un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para el pago de la deuda es sin duda una manera de mantener el compromiso de Estados Unidos con Ucrania durante décadas y, por lo tanto, una garantía de seguridad no militar. No se puede permitir que un deudor que debe 300.000 millones de dólares sea aplastado. Un acuerdo de pago de deuda a largo plazo entre Ucrania y Estados Unidos podría servir como un mecanismo poderoso para asegurar un compromiso sostenido de Estados Unidos con la seguridad de Ucrania. Obligaciones financieras de tal magnitud (que podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares) crean un incentivo inherente para que el acreedor proteja al deudor de amenazas existenciales. Ningún país, es de esperar, permita que un socio estratégico con deudas pendientes de esa escala sea desestabilizado o superado.

Pero ¿qué sucede una vez que se paga la deuda? Sin un marco estratégico duradero, el apalancamiento financiero por sí solo podría no ser suficiente para garantizar la seguridad a largo plazo. El caso de Hong Kong es un precedente que da que pensar: Occidente estaba profundamente involucrado en la economía de la ciudad, pero cuando la China comunista afirmó el control, las empresas internacionales en su mayoría hicieron las maletas y se marcharon en lugar de enfrentarse a Beijing.

En el caso de Ucrania, si la influencia económica por sí sola no es suficiente, ¿qué estructuras se podrían construir para garantizar que la seguridad de ese país no se convierta en otro Vietnam, Hong Kong o Afganistán, de los que las potencias extranjeras finalmente opten por retirarse? Según los informes, esas cuestiones se abordarán después de un alto el fuego negociado.

Mientras tanto, la deuda se saldaría mediante una "asociación" entre Estados Unidos y Ucrania para explotar los recursos naturales de Ucrania y reconstruir su economía. Por el momento, la propuesta poco convencional de Trump es probablemente la mejor oferta para Ucrania (y la única realista). Le da a Estados Unidos "piel en el juego", le permite a Trump tener influencia cuando se acerca a Rusia e impide a Putin, al menos por un tiempo, recuperar esa parte de la ex Unión Soviética.

El error





A diferencia de sus predecesores, Trump reconoció que la OTAN se había comprometido a no expandirse más allá de Alemania Oriental. Durante los últimos tres años, el mero hecho de afirmar este hecho le había valido ser tildado de "putinista", en un intento de desacreditarlo permanentemente. Sin embargo, los hechos son claros: James Baker, secretario de Estado del presidente George H. W. Bush, hizo un compromiso público inequívoco, confirmado por el propio secretario general de la OTAN. Para que quede claro: estas declaraciones no tienen la categoría de tratado ni de derecho internacional, pero eran compromisos, en el mejor de los casos una especie de compromiso unilateral.

Por otra parte, también lo fue el Memorándum de Budapest de 1994, en virtud del cual Rusia, Estados Unidos y Ucrania acordaron que se respetarían las fronteras de Ucrania a cambio de que este último país renunciara a las armas nucleares que poseía en ese momento. Tanto Rusia como Estados Unidos no cumplieron con su parte del acuerdo.

Como se puede haber postulado, la OTAN no parece ser realmente el problema. Rusia ya tiene cientos de kilómetros de fronteras pacíficas con países de la OTAN, incluidos los estados bálticos, y no armó un escándalo cuando Finlandia se unió a la OTAN el año pasado. El único país donde la adhesión a la OTAN parece ser un problema es Ucrania. Tal vez esta excepción deba considerarse como una luz roja intermitente, que advierte de que Putin todavía podría tener puesta la mira en Ucrania por sus minerales, tierras agrícolas y salida al Mar Negro.

Mientras Ucrania no esté en la OTAN, Putin podría considerarla un blanco legítimo. En cuanto al posible acuerdo con Trump, a Putin bien podría parecerle que algo de Ucrania es mejor que nada de Ucrania, especialmente después de haber logrado capturar toda Crimea y una buena parte de Georgia. También podría ser útil recordar que, para bien o para mal, Putin no estará aquí para siempre.

Lo que más parece aterrorizar a Putin es una democracia a 400 kilómetros de Moscú, donde la gente dentro de Rusia podría ver de cerca cómo es vivir en una sociedad libre.

¿Hacia un Yalta?





El principal riesgo para Europa es que la crisis de Ucrania formalice su degradación geopolítica. Europa carece de recursos para desafiar a Estados Unidos y sólo puede enfrentarse a Rusia gracias al apoyo de la OTAN. En resumen, Europa no cuenta. Hasta ahora, al menos, Europa no ha querido pagar ni luchar.

Trump ha apoyado a la OTAN, pero no como su garante. Su visión del mundo actual es que rechaza la guerra, salvo como último recurso. Para él, parece que el verdadero rival de Estados Unidos en el siglo XXI no es Europa ni Rusia, y ciertamente no la entidad amorfa e inconsistente conocida como los BRIC, sino China. Para contrarrestar esta amenaza, Trump necesita una Europa cooperativa que financie más de su propia defensa.

Rusia puede ser un imperio empobrecido, pero aún se considera un imperio empobrecido. Hace gala de su influencia (basada en el petróleo y las armas nucleares) y de su poder más allá de sus fronteras, pero sobre todo cuando su economía es estable y está repleta de recursos. Cuando Rusia atraviesa dificultades económicas o está "en quiebra", sus ambiciones imperialistas pasan a un segundo plano.

Fueron las políticas energéticas de la Administración Biden las que reforzaron la posición económica de Rusia y, de hecho, proporcionaron los fondos que impulsaron sus acciones militares, especialmente la invasión de Ucrania. Las restricciones de Biden a la producción energética interna en Estados Unidos y el alejamiento de la independencia energética hicieron subir los precios mundiales del petróleo y el gas, llenando las arcas de Rusia, que depende de las exportaciones de energía.

Rusia no quiere que la OTAN esté a tiro de piedra de Moscú, de la misma manera que Estados Unidos no quería misiles soviéticos en Cuba. Sin embargo, Estados Unidos no va por ahí invadiendo otros países; Rusia sí lo hace. No es ningún secreto, ni siquiera para Trump, que Rusia es el agresor en este caso y probablemente esté decidida a seguir comportándose de esa manera.

En el Caribe, cerca de Estados Unidos, hay islas que pertenecen a Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, y nadie pierde el sueño por ellas. Rusia, China, Corea del Norte e Irán, por otro lado, han estado actuando como depredadores. No es sólo que exhiban su poder, sino que actúan como si esperaran que Occidente les dé un pase para derrocarlos sin consecuencias. Estados Unidos no está dispuesto a conquistar Asia, pero Rusia, China, Irán y Corea del Norte parecen empeñados en forjar sus imperios con un movimiento agresivo a la vez.

Hoy, tres potencias militares dominan el mundo: China, Rusia y Estados Unidos. Europa, si no está en la lista, es la única culpable. El viejo continente, que hasta el año 2000 estaba en igualdad económica con Estados Unidos, ha sucumbido desde entonces a una mórbida fantasía ambientalista: la "sociedad del carbono cero", un mito totalitario por el que la Unión Europea lo sacrificó todo: la economía, el bienestar de los ciudadanos, la libertad de expresión y, tal vez, con el tiempo, su cultura y su forma democrática de gobierno.

Pensemos en esto: el europeo medio paga cuatro veces más por la calefacción de su casa que el estadounidense medio. ¿Por qué? Porque en Europa está prohibido el fracking para extraer gas, se desprecia el petróleo, la electricidad depende de turbinas eólicas y paneles solares y se están desmantelando reactores nucleares que funcionan perfectamente . Ahora Rusia está intentando reparar el gasoducto Nord Stream II para que Europa pueda depender de Putin. Buena suerte con eso.

Trump tiene la ambición, los medios y el impulso necesarios para una nueva Yalta. Los rusos estarán encantados de volver a la mesa de negociaciones. Los europeos, entre maldiciones y escalofríos, serán de enorme ayuda.

Drieu Godefridi es jurista (Universidad Saint-Louis de Lovaina), filósofo (Universidad Saint-Louis de Lovaina) y doctor en Teoría del Derecho (París IV-Sorbona). Es autor de 'The Green Reich' (2020).

© Gatestone Institute