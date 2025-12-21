Los Chicago Bears sorprenden a los Green Bay Packers en una improbable remontada

Publicado por Virginia Martínez 21 de diciembre, 2025

Saquon Barkley llevó el sábado a los Philadelphia Eagles hacia el título divisional consecutivo con una malhumorada victoria por 29-18 sobre los Washington Commanders que garantiza los playoffs para los vigentes campeones de la NFL.

Los Eagles (10-5) son los primeros ganadores consecutivos de la históricamente competitiva NFC Este desde hace dos décadas, y de paso se aseguran de que su acérrimo rival, los Dallas Cowboys (6-7-1) ya no puedan llegar a la postemporada.

El running back Barkley corrió para 132 yardas y el quarterback Jalen Hurts lanzó dos touchdowns, en un partido en el que se produjo una pelea en el último cuarto con múltiples puñetazos y tres jugadores expulsados.

"Campeones de división consecutivos, no se ha hecho en 20 años, así que eso es grande", dijo Barkley.

"Me encanta cómo hemos acabado. Hemos permanecido unidos y lo más importante es que hemos conseguido la victoria".

Ya eliminado de los playoffs, Washington (4-11) había dejado en el banquillo al quarterback estrella en ciernes Jayden Daniels para los partidos que le quedaban.

Pero los sustitutos de Daniels no pudieron entregar un regalo de Navidad a los aficionados locales el sábado.

Después de una salida en falso, DeVonta Smith, de Philadelphia, atrapó un pase corto de Hurts en el segundo down para un touchdown temprano.

El running back de Washington, Jacory Croskey-Merrit, consiguió un touchdown de una yarda poco antes del descanso.

Jake Elliott falló tres intentos de gol de campo en la primera mitad, aunque uno fue anulado por falta.

Pero los Eagles volvieron a ponerse por delante con un pase de 15 yardas de Hurts al ala cerrada Dallas Goedert.

Y tras una lesión del quarterback suplente de los Commanders, Marcus Mariota, un pase perdido del tercera línea Josh Johnson fue interceptado, lo que a la postre llevó aun touchdown para el dominante Barkley.

Tank Bigsby agravó el castigo con un touchdown de carrera de 22 yardas para Philadelphia.

Los ánimos se caldearon cuando los Eagles se lanzaron a por una conversión de dos puntos, cuando un agarrón ilegal desencadenó una pelea masiva. Tres jugadores fueron expulsados del partido: Tyler Steen, de Philadelphia, y Javon Kinlaw y Quan Martin, de Washington.

Chris Rodriguez Jr. anotó un touchdown de consolación para Washington.