Los Chicago Bears sorprenden a los Green Bay Packers en una improbable remontada

Saquon Barkley llevó el sábado a los Philadelphia Eagles hacia el título divisional consecutivo con una malhumorada victoria por 29-18 sobre los Washington Commanders que garantiza los playoffs para los vigentes campeones de la NFL.
Los Eagles (10-5) son los primeros ganadores consecutivos de la históricamente competitiva NFC Este desde hace dos décadas, y de paso se aseguran de que su acérrimo rival, los Dallas Cowboys (6-7-1) ya no puedan llegar a la postemporada.
El running back Barkley corrió para 132 yardas y el quarterback Jalen Hurts lanzó dos touchdowns, en un partido en el que se produjo una pelea en el último cuarto con múltiples puñetazos y tres jugadores expulsados.
"Campeones de división consecutivos, no se ha hecho en 20 años, así que eso es grande", dijo Barkley.
"Me encanta cómo hemos acabado. Hemos permanecido unidos y lo más importante es que hemos conseguido la victoria".
Ya eliminado de los playoffs, Washington (4-11) había dejado en el banquillo al quarterback estrella en ciernes Jayden Daniels para los partidos que le quedaban.
Pero los sustitutos de Daniels no pudieron entregar un regalo de Navidad a los aficionados locales el sábado.
Después de una salida en falso, DeVonta Smith, de Philadelphia, atrapó un pase corto de Hurts en el segundo down para un touchdown temprano.
El running back de Washington, Jacory Croskey-Merrit, consiguió un touchdown de una yarda poco antes del descanso.
Jake Elliott falló tres intentos de gol de campo en la primera mitad, aunque uno fue anulado por falta.
Pero los Eagles volvieron a ponerse por delante con un pase de 15 yardas de Hurts al ala cerrada Dallas Goedert.
Y tras una lesión del quarterback suplente de los Commanders, Marcus Mariota, un pase perdido del tercera línea Josh Johnson fue interceptado, lo que a la postre llevó aun touchdown para el dominante Barkley.
Tank Bigsby agravó el castigo con un touchdown de carrera de 22 yardas para Philadelphia.
Los ánimos se caldearon cuando los Eagles se lanzaron a por una conversión de dos puntos, cuando un agarrón ilegal desencadenó una pelea masiva. Tres jugadores fueron expulsados del partido: Tyler Steen, de Philadelphia, y Javon Kinlaw y Quan Martin, de Washington.
Chris Rodriguez Jr. anotó un touchdown de consolación para Washington.
La sorpresa de los Chicagos Bears
Los Packers parecían encaminados a una victoria crucial sobre sus rivales de división de la NFC Norte tras abrir una ventaja de 16-6 a falta de poco más de cinco minutos para el final del último cuarto.
Pero después de que un gol de campo de Cairo Santos redujera la desventaja a 16-9, los Bears recuperaron la posesión con una patada exitosa y luego el quarterback Caleb Williams lanzó un pase de touchdown a Jahdae Walker con poco más de 20 segundos restantes para empatar el partido.
Después de detener el primer ataque de Green Bay en la prórroga, los Bears cerraron el partido con un pase de touchdown de 46 yardas de Williams a DJ Moore.
Los Bears conseguirán su pase a los playoffs si los Detroit Lions pierden ante los Pittsburgh Steelers el domingo.