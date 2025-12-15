Una Gran Bretaña rota

15 de diciembre, 2025

Existe una curiosa sensación de derecho de las minorías que parece haber crecido exponencialmente en los últimos años. No existía cuando mi padre emigró de Egipto a Inglaterra en el siglo pasado y conoció a mi madre. Aunque se consideraba musulmán, tenía una actitud algo displicente hacia su fe heredada, como muchos musulmanes occidentalizados de la época. Estaba orgulloso de su fe, pero no consideraba que ser musulmán fuera lo más importante de su identidad. Al igual que muchos de sus compañeros emigrantes, quería escapar de los aspectos religiosos más opresivos de su país natal.

De vez en cuando visitaba una de las siete mezquitas de Inglaterra, que atendían adecuadamente las necesidades de los cincuenta mil musulmanes de la época. Occidente seguía siendo en gran medida ignorante sobre el islam. La comprensión de Gran Bretaña de lo que representaba era mínima, por no decir otra cosa, pero mi padre no se trasladó a Inglaterra con la expectativa de que sus habitantes dominaran la cultura musulmana o de que hubiera una mezquita en cada calle. No sintió que sus derechos humanos, al no ser atendidos específicamente, estuvieran siendo violados. Bastó con encontrar alojamiento y trabajo, en lugar de inventar agravios.

La idea de quejarse o de ser una víctima le habría parecido incongruente —suponiendo que hubiera habido alguien a quien quejarse— porque, según él, por fin se sentía libre.

"No le ofendía en absoluto la cultura predominantemente cristiana que le rodeaba"

No era el único que pensaba así. A medida que mi familia crecía, mi padre entabló amistad con otros inmigrantes musulmanes y sus familias, que pensaban lo mismo que él. Jugar la "carta de la víctima" se habría considerado no solo descortés y poco agradecido, sino también lamentablemente narcisista. Si hubiera existido algún grupo de presión o red de apoyo musulmana, sin duda los habría rechazado. Como muchos de su generación, era demasiado orgulloso para parecer necesitado. Incluso rechazó todo lo que le ofrecía el incipiente sistema de prestaciones, a pesar de que, a medida que nuestra familia crecía, tenía derecho a recibir ayuda. Para él habría sido una afrenta pedir ayuda o incluso que alguien hablara en su nombre. Desde luego, no quería que mi madre (inglesa) llevara burka o hiyab. Incluso su matrimonio musulmán "nikah" fue por conveniencia. Como cualquier otra persona que se instala en un país extranjero, lo que más deseaba era simplemente integrarse y mejorar su suerte en su nuevo hogar de adopción.

En muchos de los países árabes de los que habían emigrado los amigos de nuestra familia —Egipto, Jordania, Siria y Túnez— ser profundamente religioso era un trabajo. Era cosa de eruditos. No le ofendía en absoluto la cultura predominantemente cristiana que le rodeaba. No había defensores de intereses especiales que agitaran los ánimos y provocaran resentimiento, ni de Inglaterra ni de Oriente Medio. Los inmigrantes musulmanes de la época, como mi padre, solo querían llevarse bien con los demás y causar las menores molestias posibles.

Desde entonces, ha crecido un experimento multicultural. Gracias en gran parte a la introducción de la separación de las personas por políticas de identidad, las comunidades étnicas —grupos en lugar de individuos— se ven ahora animadas a competir por el reconocimiento y la recompensa. No solo entre ellas; sin darse cuenta, se han visto enfrentadas no solo entre sí, sino también a las familias indígenas de clase trabajadora que se encuentran en el extremo inferior de la escala socioeconómica británica. Son estas comunidades desposeídas las que más me preocupan. Son ellas las que soportan el peso de lo que consideran prácticas injustas y discriminatorias acumuladas en su contra.

¿Cómo no va a actuar como catalizador de la división y la ira el hecho de que los inmigrantes musulmanes reciban un trato preferente del Gobierno que les permite explotar el sistema de bienestar social? Por ejemplo, la poligamia puede ser legal en su país de origen, pero sin duda no es la costumbre en Gran Bretaña. Sin embargo, los matrimonios polígamos no sólo se pasan por alto, sino que se recompensan mediante el pago de prestaciones a "esposas" que puede que ni siquiera residan en el Reino Unido.

"Tampoco hace falta ser un genio para comprender que el favoritismo aparente, ya sea en la familia, en el patio del colegio o en la sociedad en su conjunto, crea un caldo de cultivo para el resentimiento y el descontento"

A mi padre le habría parecido una broma de mal gusto que alguien le hubiera sugerido que la carne "halal" se utilizara en los establecimientos de comida rápida sólo para apaciguar a una minoría musulmana. Sin embargo, esto es exactamente lo que ha ocurrido.

Hay numerosos ejemplos de decisiones urbanísticas "controvertidas" que suelen favorecer al solicitante musulmán, como la concesión de "permisos retroactivos" para cementerios "musulmanes".

Que un ayuntamiento conceda una licencia urbanística retroactiva, como pueden atestiguar la mayoría de los propietarios de viviendas en el Reino Unido, no es tarea fácil. Cuando parece que se ha concedido, y con más de quince años de antelación -como en el caso del cementerio musulmán de Worcester- surge la confusión. Descubrir entonces que el permiso fue concedido por un concejal musulmán cuyo nombre de pila es "Alá" resulta, comprensiblemente, bastante cuestionable.

Hay muchos otros ejemplos de "mala imagen": la toma de decisiones aparentemente sesgada del Estado cuando están en juego los intereses de los musulmanes británicos. Al reaccionar ante ellos, uno es rápidamente tildado de "racista" o "xenófobo", lo que agrava el problema. Está claro por qué mi padre tenía cuidado de evitar tales conflictos. No se consigue una sociedad feliz cuando se exaspera a los vecinos de una manera tan arrogante. Tampoco hace falta ser un genio para comprender que el favoritismo aparente, ya sea en la familia, en el patio del colegio o en la sociedad en su conjunto, crea un caldo de cultivo para el resentimiento y el descontento.

"Los musulmanes británicos, junto con otras minorías, se han dado cuenta de que resulta rentable declararse víctimas"

O bien nuestros sucesivos gobiernos han carecido de genios, o bien hay algo más en juego. Ciertamente, si la gente desea debatir sobre el impacto del sistema migratorio descontrolado que nos ha llevado hasta este punto, las autoridades no parecen mostrar el más mínimo interés. En cambio, se les dice que no tienen derecho a adoptar el papel de víctimas, recurso tan libremente utilizado por los grupos minoritarios. Su "privilegio blanco" supuestamente les excluye de la simpatía.

Resulta extraño, entonces, que este enorme grupo de personas supuestamente "privilegiadas" siga viéndose cada vez más desfavorecido —privado de privilegios— a medida que prosperan las comunidades musulmanas en constante expansión de Gran Bretaña. No solo se satisfacen sus necesidades religiosas —como en los ejemplos anteriores—, sino que también parecen recibir un trato especial en lo que respecta al sistema de bienestar social, así como una protección especial gracias a la ampliación de las leyes contra los delitos de odio.

Los musulmanes británicos, junto con otras minorías, se han dado cuenta de que resulta rentable declararse víctimas. Mostrarse indefenso tiene sus ventajas, una etiqueta que mi padre —y su generación de orgullosos inmigrantes musulmanes— habría considerado, en el mejor de los casos, degradante e insultante.

Andrew Ash reside en el Reino Unido y es redactor del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute