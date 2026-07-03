Los judíos estadounidenses ocultan cada vez más su identidad debido al aumento del odio

Publicado por Steve Linde 3 de julio, 2026

La mayoría de los judíos estadounidenses ha sufrido antisemitismo durante el último año, y muchos han cambiado su comportamiento por miedo, según una encuesta publicada el viernes por el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM) con motivo del 250º aniversario de los Estados Unidos.

La encuesta, encargada por el Centro de Investigación sobre Antisemitismo del CAM, reveló que el 57 % de los judíos estadounidenses declaró haber sufrido antisemitismo en el último año, lo que equivale a unos 3,3 millones de adultos judíos y aproximadamente 250. 000 niños judíos que viven en hogares afectados.

Los resultados también sugieren que el aumento del antisemitismo está llevando a muchos judíos a ocultar su identidad. El 38 % de los encuestados afirmó que ahora oculta objetos que les identifican como judíos, el 32 % evita publicar contenido relacionado con el judaísmo en Internet y el 23 % declaró haber dejado de asistir a eventos o celebraciones judías por motivos de seguridad.

«Estos resultados son un claro recordatorio de que el antisemitismo es una realidad cotidiana para los judíos estadounidenses», afirmó Alyza D. Lewin, presidenta de asuntos estadounidenses de CAM. «Cuanto más abiertamente se muestra uno como judío, más probabilidades hay de sufrir antisemitismo. Como era de esperar, como consecuencia de ello, los judíos están cambiando su comportamiento y pensándoselo dos veces antes de mostrar abiertamente su identidad judía».

La encuesta también reveló un fuerte apoyo a la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto . Tras leer la definición, el 71 % de los encuestados afirmó que describía con precisión el antisemitismo, y más de dos tercios consideraron que las instituciones deberían adoptarla. Solo el 4 % se opuso a su adopción.

«Al mismo tiempo, las respuestas a la encuesta demuestran que los judíos apoyan de forma abrumadora la adopción de la definición de la IHRA», afirmó Lewin. «Los datos son claros. El mandato es claro. Es hora de adoptar la definición de la IHRA y ponerse manos a la obra para proteger la capacidad de los judíos de Estados Unidos de abrazar de forma abierta, orgullosa y segura su ascendencia, historia y patrimonio judíos compartidos».

La encuesta, realizada a 1. 060 adultos judíos estadounidenses , fue elaborada por el Dr. Ira Sheskin, de la Universidad de Miami, y llevada a cabo por el Centro Nacional de Investigación de la Opinión Pública de la Universidad de Chicago. El margen de error muestral de la encuesta fue de ±3,5 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.

Menos seguros que hace un año

El 58 % de los encuestados se sentía menos seguro que hace un año, mientras que el 59 % afirmó haber encontrado contenido antisemita en Internet y el 47 % declaró haber escuchado tópicos antisemitas. El 10 % afirmó que el contenido antisemita se había dirigido a ellos personalmente.

Según la encuesta, los casos de antisemitismo fueron denunciados con mayor frecuencia por judíos que expresan visiblemente su identidad judía o participan activamente en la vida comunitaria judía, y los investigadores concluyeron que «cuanto más abiertamente vive una persona su judaísmo, más antisemitismo afirma haber sufrido».

Aaron Keyak, representante especial de CAM para asuntos internacionales y antiguo enviado especial adjunto de EEUU para supervisar y combatir el antisemitismo, afirmó que los resultados subrayan la necesidad de una respuesta bipartidista.

«Estos nuevos datos no hacen más que confirmar lo que en la comunidad judía ya sabemos: el antisemitismo es una amenaza que debe abordarse con la seriedad que exige una realidad tan letal», afirmó. «Nos corresponde a todos no convertir esto en una cuestión partidista y tomar medidas concretas para que los judíos estadounidenses estén más seguros».

Entre otras conclusiones, el 8 % de los encuestados afirmó haber sido amenazado físicamente o agredido por ser judío, el 36 % declaró haber visto pintadas o actos de vandalismo antijudíos en su zona, y otro 36% señaló haber escuchado insultos o chistes antisemitas por parte de compañeros de trabajo o vecinos.

Al mismo tiempo, el 40 % de los encuestados afirmó que una persona no judía les había expresado su solidaridad.

La encuesta sigue a un estudio similar del CAM realizado en 2024, poco después de la masacre perpetrada por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, y proporciona un punto de referencia para medir los cambios en las experiencias antisemitas entre los judíos estadounidenses.

Expertos en la lucha contra el antisemitismo se reunieron en la Cumbre Internacional de Políticas JNS 2026, celebrada en Jerusalén el 22 de junio, para debatir estrategias con las que hacer frente al recrudecimiento del odio más antiguo tras el 7 de octubre.

© JNS