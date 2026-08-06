La insensatez de negociar con los islamistas

6 de agosto, 2026

Imaginemos que, tras el 11 de septiembre, los líderes estadounidenses y europeos hubieran propuesto negociar con Al Qaeda en lugar de destruirla. El debate no se habría centrado en desmantelar su infraestructura terrorista, sino en qué concesiones debería hacer Occidente para persuadir a Osama bin Laden para que dejara de atacarlo. Quizá el reconocimiento de un nuevo califato islámico. Quizá la aceptación de la sharia.

La idea es absurda. Ningún líder estadounidense serio sugirió negociar con Al Qaeda o ISIS para moderar sus ambiciones. Estados Unidos persiguió y mató a bin Laden y a sus compañeros, ayudó a erradicar al ISIS y a destruir su califato, y rechazó el objetivo islamista de dominar el mundo. La lección fue clara: los movimientos comprometidos con la conquista religiosa y la yihad perpetua no pueden ser apaciguados. Deben ser derrotados.

Esta lección ha sido olvidada por quienes creen que Estados Unidos puede apaciguar a Irán y que el levantamiento de las sanciones puede moderar su comportamiento.

A los gobernantes de Irán no les interesa únicamente la hegemonía regional. Se consideran líderes de un movimiento islámico revolucionario cuya misión se extiende mucho más allá de las fronteras de Irán. Patrocinan organizaciones terroristas en todo Oriente Medio, abogan por Israel, buscan la expulsión de la influencia estadounidense de la región, conspiran contra los regímenes suníes vecinos y presentan su revolución como un modelo para el mundo musulmán en general.

Lo que les diferencia de Al Qaeda no es la ambición. Es la capacidad: territorio, una base industrial, ingresos petroleros, embajadas, un puesto en las Naciones Unidas y un programa nuclear. La Administración Trump está dispuesta a aliviar la presión sobre el régimen a cambio de concesiones temporales y reversibles en el estrecho de Ormuz, sin que ello suponga ningún cambio en el régimen ni en sus objetivos.

Washington está negociando desde una posición de debilidad debido a la asimetría en la forma en que Occidente e Irán perciben el tiempo. Se nos dice que la guerra se ha prolongado demasiado —nada menos que cinco meses— y que debe concluir antes de las elecciones de mitad de legislatura, coincidiendo con la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos. Los gobernantes de Irán presiden una civilización que dominó imperios durante mil años y que aspira a revertir las derrotas de la expansión del islam —no los reveses del último ciclo electoral—.

Israel, el "Pequeño Satán", es un simple bache en el camino. Europa es el horizonte. Un movimiento que piensa en siglos puede esperar más que un movimiento que piensa en ciclos de noticias.

Trump, al igual que el expresidente Barack Obama antes que él, cree que puede superar en el comercio a hombres cuyos antepasados ya burlaban a los compradores extranjeros en el bazar antes de que existiera Estados Unidos. Ambos también subestimaron el orgullo de Irán. Una nación que recuerda haber sido grande no acepta que se le niegue lo que se supone que poseen Pakistán, Corea del Norte e Israel se supone que poseen. Los ataques de Israel y Estados Unidos han confirmado esa convicción. La lección que Teherán extrajo de haber sido atacado es que solo una bomba nuclear disuade. Obama estaba dispuesto a comprar un respiro temporal a cambio de dinero, lo que envalentonó a los mulás. Trump no puede permitirse cometer el mismo error.

Al igual que con Al Qaeda y el ISIS, no se puede derrotar a los islamistas iraníes sin cortar no solo sus cabezas, sino también sus raíces y ramas. La ideología puede sobrevivir, pero, despojada del apoyo estatal, puede contenerse.

Demasiados observadores tampoco reconocen el papel que desempeña la ideología islamista en la política palestina. Hamás define explícitamente el conflicto con Israel en términos religiosos y ha demostrado que su objetivo es el asesinato de judíos y la destrucción de su Estado. La Autoridad Palestina se presenta a sí misma como la alternativa moderada, al tiempo que paga salarios a asesinos condenados, da sus nombres a escuelas y plazas, enseña a los niños a través de su plan de estudios y sus medios de comunicación que la soberanía judía es un crimen que debe ser erradicado, e imprime mapas en los que se sustituye a Israel por Palestina. El 7 de octubre se celebró en las calles, y se prometió que se repetiría.

Esto no significa que todos los palestinos compartan esas opiniones, del mismo modo que no todos los alemanes eran nazis. Lo que sí significa es que la cultura política importa. Las sociedades que celebran la violencia, premian el terrorismo y enseñan a las sucesivas generaciones que la coexistencia es una traición no pueden producir líderes capaces de lograr la paz.

La historia importa. Nunca ha existido un Estado árabe palestino soberano. Entre 1948 y 1967, cuando Jordania gobernaba Cisjordania y Egipto gobernaba Gaza, nadie lo exigió. Fatah se fundó en 1959 y la OLP en 1964 —antes de que existiera un solo asentamiento israelí, antes de la ocupación a la que dice oponerse— y su violencia se dirigía contra los judíos, no contra Amán o El Cairo.

Esta es la prueba. ¿Permitiría Estados Unidos que el ISIS estableciera un califato junto a una ciudad estadounidense? ¿Evacuaría a más de 100 000 ciudadanos estadounidenses de la zona para luego permitir que combatientes del ISIS procedentes del extranjero se trasladaran allí? Sin embargo, la clase dirigente de la política exterior y el Partido Demócrata exigen que Israel acepte "Hamastán" en sus fronteras y lo denominen "proceso de paz".

Israel ha demostrado que puede hacer las paces con Estados musulmanes: Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos, Sudán. ¿Qué tienen en común? Su oposición al islamismo. Los que se resisten, Qatar y Arabia Saudí, comparten un historial de financiación del mismo.

La prueba más contundente del extremismo palestino proviene de los propios gobiernos árabes. ¿Por qué ninguno se ha ofrecido voluntariamente a acoger a los habitantes de Gaza? ¿Alguien recuerda el silencio que acompañó a la expulsión por parte de Kuwait de 300 000 palestinos después de que estos vitorearan la invasión del país por parte de Sadam Husein? ¿Por qué luchó Egipto para impedir que los habitantes de Gaza cruzaran al Sinaí, cuando hacerlo podría haber evitado la catástrofe humanitaria y salvado miles de vidas? Porque El Cairo, tras haber pasado décadas reprimiendo a los Hermanos Musulmanes, entendía perfectamente qué ideología estaría importando.

Jordania ocupa la mayor parte de la Palestina histórica y ya cuenta con una mayoría palestina. Es su hogar natural; sin embargo, el rey se opone a la inmigración de más palestinos por temor a que repitan el intento de 1970 de derrocar al régimen.

Esa preocupación me lleva a rechazar la idea de que Jordania deba convertirse en el Estado palestino. Una Jordania controlada por Hamás —con un territorio mucho más extenso y un ejército bien equipado— supondría una amenaza mucho mayor para Israel que una pequeña entidad palestina situada entre dos vecinos, que tienen interés en evitar que se convierta en una amenaza.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? No un califato en la frontera de Israel, que es lo que propone el coro de los defensores de la solución de dos Estados.

Lo ideal sería que surgiera un hombre —solo los hombres ostentan el poder en la política palestina, un detalle que los progresistas pro-palestinos ignoran— capaz de convencer a los israelíes de que ha elegido la condición de Estado en lugar de la yihad. Gran parte del mundo, incluido Israel, creyó ingenuamente que Yasser Arafat había hecho precisamente eso cuando reconoció a Israel en 1993. Sin embargo, se trataba de la primera fase de una estrategia para destruir a Israel por etapas, como dejó claro el terrorismo que siguió, y como el propio Arafat confirmó cuando convocó una yihad para liberar Jerusalén. No obstante, Israel propuso establecer un Estado en casi toda Cisjordania y en toda Gaza. Un Estado palestino junto al Estado judío era incompatible con su objetivo de sustituir a Israel, por lo que rechazó la oferta.

Algunos de esos mismos ingenuos —muchos de ellos del Departamento de Estado— han intentado presentar a Mahmoud Abbas, un negacionista del Holocausto, como un socio para la paz. Sin embargo, este rechazó un acuerdo similar para la creación de un Estado y siguió promoviendo el terrorismo.

A Marwan Barghouti se le suele presentar como un hombre de paz, otro Nelson Mandela. Sin embargo, a diferencia de Mandela, Barghouti fue condenado por asesinato y cumple cinco cadenas perpetuas en una cárcel israelí por su participación en tres atentados terroristas que causaron la muerte de cinco israelíes.

Al igual que en Irán, es necesario un cambio de régimen. La OLP es una reliquia y debe ser sustituida. Un socio genuino tendría que renunciar a sus "vacas sagradas": una capital en Jerusalén, el "derecho al retorno" y el "pago por matar". Sin embargo, al igual que el asesinado presidente egipcio Anwar Sadat, correría el riesgo de ser asesinado por los islamistas, lo que siempre ha sido una amenaza que se remonta a los días del Mandato, cuando el clan Husseini, liderado por el muftí islamista de Jerusalén, silenciaba a los árabes dispuestos a coexistir con los sionistas.

A falta de un líder así, las instituciones palestinas necesitan lo mismo que necesitó Alemania: no una "desnazificación", sino una "desislamización". Las escuelas, las mezquitas y los medios de comunicación deben ser purgados del antisemitismo y de la glorificación habitual del asesinato.

Quienes se autodenominan pro-palestinos no hacen ningún favor a los palestinos al defender a sus actuales gobernantes corruptos, impulsar el BDS y vitorear a los asesinos. Todo ello garantiza el statu quo. La verdadera solidaridad significaría exigir la reforma de la Autoridad Palestina, presionar para la normalización con Israel y formar a jóvenes líderes con el valor de romper con los islamistas.

No aceptamos un califato del ISIS en Raqqa. Tampoco deberíamos respaldar uno en Cisjordania —ni en Teherán—.

© JNS.