"Hacer negocios en California es un asco": Texas sigue aprovechándose del infierno empresarial en el Golden State

Publicado por Williams Perdomo 17 de agosto, 2026

Otra empresa californiana se suma a la lista de compañías que dejan el estado debido al entorno empresarial difícil en el estado. Digital Brands Group trasladó su sede a Round Rock (Texas) ante el aumento de los costos operativos.

La noticia se conoce en un momento en el que California enfrenta una salida importante de contribuyentes y empresas.

El director ejecutivo de Digital Brands Group, Hil Davis, criticó duramente el entorno empresarial de California y afirmó que el costo de operar en el estado llevó a su compañía a trasladar su sede a Texas.

“Hacer negocios en el estado de California es un asco”, dijo Davis a Fox News Digital.

La compañía de ropa y comercio electrónico trasladó su sede a Round Rock, al norte de Austin, donde alquiló unos 70.000 pies cuadrados de almacén y oficinas para ampliar su negocio de ropa deportiva universitaria.

Davis señaló que las nuevas instalaciones tienen un costo aproximado al del espacio que la empresa tenía en Vernon, California, cerca de Los Ángeles. Sin embargo, explicó que el alquiler no fue el único factor que influyó en la decisión.

El empresario mencionó el alto costo de vida, los largos desplazamientos de los trabajadores y el aumento del costo de hacer negocios, incluido el gasto asociado a la defensa frente a demandas judiciales.

“Cuando empiezas a sumar todas esas cosas, no funciona. No tiene sentido. Es demasiado difícil”, afirmó.

El traslado se produce mientras California debate una propuesta de impuesto único de hasta 5% sobre personas con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares y enfrenta, al mismo tiempo, una salida de contribuyentes y de ingresos.

Según los datos más recientes del IRS citados por Fox News, el condado de Los Ángeles perdió 17.496 declarantes de impuestos, que trasladaron cerca de 1.900 millones de dólares en ingresos a otros estados. Orange County registró una pérdida neta de 11.618 contribuyentes; San Diego, 9.401; Riverside, 8.968; y San Bernardino, 8.462.

Digital Brands Group mantendrá parte de sus operaciones de producción en Los Ángeles, pero Davis destacó que Round Rock ofrece menores costos operativos, una ubicación central para los envíos a universidades de todo el país y acceso a la fuerza laboral creativa de Austin.