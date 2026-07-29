Según un informe, 2025 ha sido el año más mortífero para los judíos fuera de Israel desde el atentado de Buenos Aires

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de julio, 2026

Veinte personas fueron asesinadas en ataques antisemitas en 2025, lo que lo convierte en el año más mortífero por violencia antijudía fuera de Israel desde el atentado contra el Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, según un nuevo informe.

El Grupo de Trabajo contra el Antisemitismo de las Grandes Comunidades del J7 documentó más de 23.000 incidentes antisemitas en 2025 en Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, donde reside más del 90% de la población judía.

El número de incidentes antisemitas en los siete países fue un 136% superior al de 2022, según el grupo de trabajo, que calificó el antisemitismo en estos países como "nuestra nueva normalidad".

Entre los 20 asesinatos se contaban 15 personas asesinadas durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney; dos asesinadas en la sinagoga de Heaton Park, en Mánchester, dos asesinadas en el Museo Judío de la Capital, en Washington DC, y una asesinada en Boulder, Colorado.

Aunque los incidentes denunciados disminuyeron un 33% en Estados Unidos en 2025, siguieron siendo un 131% más elevados que en 2021, según el informe.

Australia registró el mayor aumento durante ese periodo, con un 270%, seguida de Alemania, con un 215%, y Francia, con un 124%. Alemania registró casi 70 incidentes por cada 1.000 residentes judíos, la tasa per cápita más alta de los siete países y casi 70 veces superior a la de Estados Unidos.

El antisionismo se identificó como motivación principal en el 48% de los incidentes en el Reino Unido , en el 45% en Estados Unidos y en el 23% en Alemania.

El informe reveló que, en Irlanda, la comunidad judía, de unas 2.200 personas, denunció 143 incidentes antisemitas en seis meses. Según el informe, Irlanda carece de una estrategia nacional para combatir el antisemitismo o de financiación específica en materia de seguridad para su comunidad judía.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo y director nacional de la Liga Antidifamación, que ayudó a fundar el grupo de trabajo en 2023, afirmó que "2025 fue uno de los años más violentos para los judíos estadounidenses de los que se tiene constancia. Fuimos objeto de ataques una media de 17 veces al día".

"No se trata solo de una crisis estadounidense", afirmó Greenblatt. "Todos y cada uno de los países del J7 se mantienen en niveles drásticamente superiores a los anteriores al 7 de octubre".

El grupo de trabajo recomendó que los gobiernos "deben dejar de reaccionar después de que los judíos sean atacados y empezar a actuar antes, con una financiación real en materia de seguridad, leyes más estrictas y plataformas de redes sociales que hagan cumplir sus propias normas".

También instó a las empresas tecnológicas a "reforzar la moderación de los contenidos que incitan al odio y aumentar la transparencia y la cooperación con la sociedad civil para contrarrestar las amenazas emergentes".

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