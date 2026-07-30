Un dron ataca un petrolero de propiedad estadounidense en el delta del Nilo

Vista aérea del puerto de Damieta, ciudad costera situada en el norte de la costa mediterránea de Egipto.AFP

Publicado por Andrew Bernard 30 de julio, 2026

Un ataque con dron perpetrado el miércoles en la ciudad egipcia de Damieta dañó un buque cisterna de almacenamiento de gas flotante, propiedad de Estados Unidos y con pabellón de las Islas Marshall, lo que supone una posible escalada significativa de los ataques respaldados por Irán en la región.

El presidente Donald Trump declaró a los periodistas en el Despacho Oval que había sido informado del ataque y reiteró la amenaza que había lanzado ese mismo miércoles de que Estados Unidos tenía previsto golpear a Irán "con dureza" en respuesta a los últimos salva de misiles y drones iraníes contra las fuerzas estadounidenses en Jordania.

"Nos toca a nosotros golpearles", afirmó Trump. "Saben que va a ocurrir. Nos están pidiendo que no lo hagamos".

Las autoridades egipcias confirmaron que se produjo un incendio en el puerto y afirmaron que aún estaban investigando sus causas, sin atribuirlo a un ataque con drones.

Reuters fue el primero en informó de que la explosión en el puerto, que no causó víctimas, fue resultado de un ataque con drones, citando a la empresa de seguridad marítima Ambrey.

De confirmarse, el ataque supondría el primer golpe de Irán o sus aliados contra Egipto desde el inicio del conflicto en febrero.

Ahmad Sharawi, analista de investigación sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró a JNS que lo más probable es que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, llevaran a cabo el ataque, que se asemeja a los ataques iraníes contra infraestructuras civiles en otras partes de la región.

"Durante la fase más intensa de la guerra con Irán, atacaban con drones lugares turísticos muy sensibles en Dubái", explicó Sharawi. "Enviaban un solo dron, pero eso era un mensaje de que probablemente podríamos enviar 20 drones y destruir ese edificio".

"Este ataque podría ser un mensaje a los egipcios de que podemos llegar al Canal de Suez y que realmente podemos cerrarlo", declaró a JNS.

Tanto Irán como los hutíes han amenazado el tráfico marítimo en el mar Rojo como una extensión de su intento de estrangular el suministro energético mundial en el estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la región han intentado desviar ese tráfico marítimo fuera del Golfo Pérsico, y los saudíes han trasladado millones de barriles de sus exportaciones diarias de petróleo al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Damieta se encuentra a unas 30 millas al noroeste de Port Said, la entrada norte del Canal de Suez. Anualmente transitan por el canal mercancías por valor de aproximadamente un billón de dólares, incluida una parte sustancial de los suministros mundiales de petróleo y gas natural.

A principios de julio, los hutíes declararon un "embargo marítimo" contra Arabia Saudí y han afirmado recientemente que quieren imponer controles similares a los peajes en el estrecho de Bab al-Mandab, al igual que Irán pretende hacer en el estrecho de Ormuz.

Sharawi afirmó que Irán y sus aliados podrían estar ahora poniendo a prueba las reacciones de los países de la región con amenazas de atacar cualquier posible ruta de exportación de petróleo.

"Si Bab al-Mandab queda efectivamente cerrado o bajo amenaza, y el Canal de Suez está bajo amenaza, y el estrecho de Ormuz está bajo amenaza, entonces la única salida es el Mediterráneo a través del territorio sirio, que es muy inestable", declaró a JNS.

"Los iraníes y las milicias respaldadas por Irán en Irak pueden empezar a atacar esa ruta, atacando los puertos del oeste de Siria", señaló. "En ese momento, ninguno de estos países tendrá salida para exportar su petróleo".

Horas después del supuesto ataque, Steve Witkoff, uno de los principales negociadores estadounidenses con Irán, mantenió una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto y abordó "los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para rebajar la tensión en la región".

Los aliados de EEUU en Oriente Medio, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, han llevó a cabo ataques encubiertos contra Irán en respuesta a los ataques sufridos en su territorio. El Mando Central de EEUU afirmó el martes que Arabia Saudí se unió a los ataques estadounidenses contra las milicias respaldadas por Irán en Irak.

Sharawi declaró a JNS que Egipto podría reconsiderar sus anteriores reservas respecto a la realización de operaciones militares en el Mar Rojo tras el ataque.

"Egipto siempre intenta mantener este equilibrio", afirmó. "No sé si puedo imaginar un ataque egipcio en este momento, pero habrá una mayor presión sobre ellos para que hagan algo al respecto, sobre todo porque su territorio ha sido atacado".

© JNS