El ejército estadounidense afirma haber atacado 140 objetivos iraníes tras el "flagrante" ataque de la República Islámica contra un buque en el estrecho de Ormuz

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de julio, 2026

El ejército estadounidense atacó 140 objetivos militares en Irán —la tercera ronda de ataques en una semana— después de que la República Islámica atacara «de forma flagrante» al buque portacontenedores GFS Galaxy, con bandera de Chipre, mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, según informó el Mando Central de EEUU el sábado por la noche.

Las Fuerzas Armadas utilizaron «aviones de combate terrestres y marítimos, drones y buques de guerra», y atacaron "bases de misiles y drones iraníes, capacidades navales, instalaciones de almacenamiento de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera", señaló el CENTCOM.

«Un miembro de la tripulación civil está desaparecido, y el buque no puede continuar la travesía debido a un incendio a bordo y a daños importantes en la sala de máquinas», declaró el ejército estadounidense. "Se le brindó a Irán otra oportunidad más para demostrar su cumplimiento del memorando de entendimiento tras haber sido considerado responsable de anteriores ataques contra buques mercantes, pero ha vuelto a fallar".

El ejército estadounidense está respondiendo "imponiendo un alto coste al seguir mermando la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho", según el CENTCOM.

"Estos ataques son bienvenidos, pero se están llevando a cabo para “mermar” la capacidad del régimen iraní de amenazar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz", declaró Jason Brodsky, director de políticas de United Against Nuclear Iran. "Sin embargo, si EE. UU. quiere disuadir al régimen, será necesaria una respuesta más contundente".

"Irán tomó una mala decisión", declaró el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. "Ahora pagarán por ello".

A primera hora del día, el régimen iraní declaró el cierre del estrecho.

"El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque", declaró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El IRGC advirtió de que cualquier "nuevo acto de agresión" contra Irán se enfrentaría a una «respuesta severa» y que se atacarían otras "bases enemigas" en la región.

Tras la última ronda de ataques aéreos estadounidenses, el IRGC afirmó que había lanzado ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Qatar, Kuwait, Omán, Baréin y Jordania.

Según la Agencia de Noticias Fars, afiliada al IRGC, los ataques con misiles y drones tuvieron como objetivo instalaciones militares en Catar; un sistema de defensa aérea Patriot, un depósito de municiones y una estación de radar en Kuwait, plataformas de reabastecimiento utilizadas por portaaviones en el puerto de Duqm, en Omán, una instalación de comunicaciones militares y una estación de radar en Baréin, y un centro de mando y hangares para drones MQ-9 en la base aérea del príncipe Hassan, en Jordania.

El Ministerio de Defensa de Catar afirmó que sus defensas aéreas habían interceptado «varios ataques con misiles balísticos» dirigidos contra el país.

Las Fuerzas Armadas de Kuwait también afirmaron que sus sistemas de defensa aérea habían atacado "objetivos aéreos hostiles" que habían entrado en el espacio aéreo del país.

El Ministerio del Interior de Baréin emitió el domingo varias alertas de emergencia, instando a los ciudadanos y residentes a "mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales".

Las autoridades de Omán y Jordania no confirmaron de inmediato la afirmación de Irán de que había lanzado ataques contra objetivos dentro de sus territorios.

Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, afirmó el domingo que «la era de los acuerdos unilaterales ha terminado».

"Ya lo dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad llama a la puerta», escribió Ghalibaf en X, compartiendo una captura de pantalla del memorando de entendimiento del 17 de junio entre Teherán y Washington.

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