CENTCOM: El estrecho de Ormuz permanece abierto a pesar de las declaraciones arbitrarias de Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de julio, 2026

El Mando Central de Estados Unidos reiteró el domingo que Irán no controla el estrecho de Ormuz, y señaló que esta ruta marítima estratégica permanecía abierta "para todos los buques que deseen transitar legalmente".

"Las fuerzas estadounidenses están posicionadas y preparadas para garantizar que se mantenga la libertad de navegación a pesar de la agresión injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias de Irán", escribió el CENTCOM en X.

"Irán no controla el estrecho. El tráfico circula con normalidad", según la publicación.

El sábado, el régimen iraní había declarado el cierre del estrecho de Ormuz en medio de los continuos ataques aéreos estadounidenses dirigidos contra el régimen.

"El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque", afirmó el IRGC.

El IRGC advirtió de que cualquier "nuevo acto de agresión» contra Irán recibiría una «respuesta severa» y que se atacarían otras «bases enemigas" en la región.

El ejército estadounidense atacó 140 objetivos militares en Irán —la tercera ronda de ataques en una semana— después de que la República Islámica atacara «de forma descarada» al buque portacontenedores GFS Galaxy, con bandera de Chipre, mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, según informó el Mando Central de EEUU el sábado por la noche.

Las Fuerzas Armadas utilizaron "aviones de combate terrestres y marítimos, drones y buques de guerra», y atacaron «bases de misiles y drones iraníes, capacidades navales, instalaciones de almacenamiento de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera", afirmó el CENTCOM.

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