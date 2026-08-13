¿Puede Estados Unidos ganar una guerra sin derramamiento de sangre?

Ataque de EEUU contra Irán llevado a cabo el 17 de julio de 2026 FOTO DE AFP / RELACIONES PÚBLICAS DEL MANDO CENTRAL DE EEUU .

13 de agosto, 2026

El general George S. Patton dijo una frase célebre: "Ningún bastardo ha ganado jamás una guerra muriendo por su país. La ha ganado haciendo que el otro pobre y estúpido cabrón muera por el suyo".

El presidente Donald Trump está intentando algo que Patton nunca contempló: ganar sin hacer que mueran la mayoría de los "pobres y estúpidos cabrones" del bando contrario. La teoría es que el estrangulamiento económico —respaldado por ataques de precisión contra el equipamiento militar— logrará lo que los ejércitos han tenido que lograr históricamente sobre el terreno.

Es una teoría atractiva. A juzgar por las pruebas, también es insuficiente.

Empecemos por las cifras. Las ramas militares de Irán —el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Basij y el ejército regular— suman aproximadamente 610 000 efectivos. Tras cientos de ataques aéreos en todo Irán, las estimaciones de bajas militares iraníes oscilan entre 2.000 y 6.000. Eso supone bastante menos del 1 %. Sea cual sea el resto de las consecuencias de esta campaña, no ha derrotado al ejército iraní. Apenas ha afectado a sus efectivos. Sin embargo, el presidente espera la rendición.

La mayoría de los ataques se producen en plena noche, aunque Estados Unidos cuenta con superioridad aérea y podría atacar a cualquier hora. Hay razones estratégicas de peso para ello. Pero me viene a la mente la escena de la película de 1995 "El presidente y Miss Wade", protagonizada por Michael Douglas en el papel del líder del mundo libre, quien ordena un ataque de represalia contra la sede de los servicios de inteligencia de Libia programado para causar el menor número posible de víctimas, y luego se queda sentado sabiendo que, de todos modos, un inocente conserje del turno de noche morirá. La moderación es una elección moral defendible. No es, por sí sola, una elección que garantice la victoria en la guerra.

Lo que quiero decir no es que Estados Unidos deba matar a más iraníes. Es que una guerra que se basa en la presión económica cuenta con algo necesario pero no suficiente, y que los argumentos históricos a su favor son más débiles de lo que sugieren sus defensores.

El agotamiento económico fue, en efecto, el principal factor que contribuyó a la caída de la Unión Soviética, lo que permitió a Estados Unidos "ganar" la Guerra Fría sin llegar a derrotar al ejército soviético en combate. Sin embargo, esa victoria tardó cuatro décadas en conseguirse y requirió algo de lo que Irán carece de forma evidente: unos dirigentes que, finalmente, llegaran a la conclusión de que la reforma era preferible al colapso.

Irán es mucho más débil de lo que jamás lo fue la Unión Soviética, pero el impacto de las sanciones afecta al país de forma desigual. La presión económica recae con mayor dureza sobre la población civil, mientras que deja a la Guardia Revolucionaria relativamente al margen. El IRGC no interpreta las sanciones como una razón para ceder, sino como una razón para reforzar su control.

Los conflictos no siempre requieren la destrucción de un ejército en el campo de batalla. Pero no hacerlo puede sembrar las semillas de la próxima guerra.

En 1991, Washington no buscaba un cambio de régimen en Irak. Se declaró la victoria porque las tropas de Sadam Husein habían sido expulsadas de Kuwait. Diez años más tarde, Estados Unidos volvió a entrar en guerra con Irak debido a la amenaza que, según se percibía, seguía representando su presidente dictador. Uno de los pretextos —las armas de destrucción masiva— resultó ser falso. Pero la Administración Bush también creía que el cambio de régimen era una condición previa para la estabilidad regional. Y así, el ejército iraquí fue aplastado y Sadam Husein fue derrocado.

La conveniencia de esa guerra sigue siendo objeto de debate; el resultado fue que Irak dejó de amenazar a sus vecinos y que los iraquíes se volvieron más democráticos. El hecho de que Irak no sea hoy más estable y próspero se debe en gran medida a la injerencia iraní, y precisamente por eso resulta tan difícil de comprender que la Administración Trump no insista en poner fin al apoyo de Irán a sus aliados.

Trump parece dispuesto a declarar la victoria si consigue abrir el estrecho de Ormuz, pero será un triunfo vacío. Gran parte de los recursos militares de Irán han sido destruidos; sin embargo, sigue contando con un gran ejército dotado de misiles y drones capaces de amenazar a sus vecinos. Ya ha demostrado esa capacidad frente a sus vecinos del Golfo y Jordania. Además, estos recursos siguen bajo el control de extremistas islámicos que no han abandonado su objetivo de dominar el mundo y tienen un mayor incentivo para desarrollar un arma nuclear con ese fin y como medida de disuasión.

El contraste con el enfoque de Israel resulta revelador.

Estados Unidos se ha centrado en mermar la capacidad: centros de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), instalaciones de misiles y drones, defensas aéreas, instalaciones navales, radares costeros, logística y los activos marítimos que dan apoyo a las operaciones en el estrecho de Ormuz. Israel comenzó con ataques de decapitación contra los líderes iraníes. También atacó objetivos estratégicos —instalaciones nucleares, infraestructura de producción y lanzamiento de misiles—, pero además se centró en la maquinaria de represión interna: el cuartel general del IRGC, el Basij, la policía y las unidades vinculadas a los servicios de inteligencia.

Una de las campañas se centra en lo que el régimen puede hacer a sus vecinos. La otra se centra en lo que mantiene al régimen en el poder.

Solo una de esas teorías ofrece una vía plausible hacia el resultado que Trump dice querer.

Una guerra incruenta es una aspiración loable. Pero una guerra que termina sin derrotar al enemigo ni destituir a quienes la eligieron no es incruenta. Se pospone —y la factura se pagará bajo el mandato de otra persona.

© JNS.