El Reino Unido investiga a organizaciones benéficas vinculadas a Hamás y proisraelíes

Publicado por Canaan Lidor - JNS (Jewish News Syndicate) 10 de agosto, 2026

El organismo gubernamental del Reino Unido encargado de las organizaciones benéficas registradas intensificó la semana pasada su investigación sobre un grupo presuntamente vinculado a Hamás, y comenzó a investigar a ocho grupos proisraelíes de los que se dice que han recaudado fondos para israelíes en Judea y Samaria.

La organización musulmana investigada por la Comisión de Organizaciones Benéficas es la Fundación Al-Khair, a raíz de una denuncia presentada el mes pasado por Abogados del Reino Unido por Israel (UKLFI), según informó dicho grupo. No se han revelado los nombres de las organizaciones proisraelíes que, según se informa, están siendo investigadas.

La Fundación Al-Khair afirmó en un comunicado que está cooperando con la Comisión de Organizaciones Benéficas y que cumple con "todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables". La Comisión comenzó a examinar el caso de Al-Khair el mes pasado y anunció una investigación exhaustiva la semana pasada.

Al-Khair también señaló que, antes de que se iniciara la investigación, había informado a la Comisión de Organizaciones Benéficas de la detención de una persona vinculada a Al-Khair, Mohammad Yousef Hasna. Este había trabajado con una organización financiada por Al-Khair y fue detenido en el Reino Unido en julio. Las autoridades estadounidenses le han imputado conspiración para proporcionar apoyo material a Hamás en Gaza.

En el comunicado, Al-Khair calificó de "graves" las acusaciones contra Hasna y añadió que este había sido empleado por uno de los "socios ejecutores de Al-Khair implicados en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza".

La UKLFI señaló otros casos que, según ella, vinculaban a Al-Khair con Hamás, entre ellos el de Adham Abu Salmiya. Según la UKLFI, fue identificado como director de marketing y relaciones árabes de la sucursal turca de la Fundación Al-Khair. El material histórico hallado por la UKLFI describía a Abu Salmiya como "portavoz de los servicios de emergencia de Hamás" y detallaba su trabajo anterior para instituciones que operaban bajo el control de Hamás en Gaza.

Husam Mansour, fallecido en 2024, era un antiguo director de la Fundación Al-Khair a quien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían identificado como comandante de pelotón de las Fuerzas de Seguridad Interna de Hamás y miembro operativo de su ala militar, según la UKLFI.

Otro caso se refiere al asesinato, en marzo de 2025, de nueve personas en Gaza, ocho de las cuales, según Al-Khair, eran trabajadores de la organización, negando que fueran terroristas o que tuvieran vínculos con Hamás. Las FDI identificaron a seis de los fallecidos como miembros de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina, incluido un presunto participante en la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, señaló la UKFLI.

En un reportaje sobre las investigaciones relativas a organizaciones benéficas proisraelíes que financian actividades en Judea y Samaria, The Guardian citó a Stephen Roake, subdirector de cumplimiento normativo de alto riesgo de la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido, quien afirmó que: "Se han formulado graves acusaciones contra organizaciones benéficas británicas que operan en los asentamientos israelíes ilegales en Palestina, por lo que nuestro primer paso es esclarecer los hechos".

Según The Guardian, las investigaciones se producen tras la información publicada el año pasado por el periódico sobre dos organizaciones benéficas británicas que habían transferido unos 5,7 millones de libras esterlinas (7,68 millones de dólares) al instituto Bnei Akiva Yeshiva de Susya, en Samaria. El Reino Unido considera ilegal la presencia israelí en Judea, Samaria, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

La Comisión de Organizaciones Benéficas no ha establecido ninguna prohibición expresa sobre las acciones benéficas relacionadas con los israelíes en esas zonas, pero los activistas antiisraelíes han estado presionando para que se imponga una prohibición, alegando el requisito de que la actividad de las organizaciones benéficas del Reino Unido sea legal, de acuerdo con la legislación británica.

La Comisión de Organizaciones Benéficas puede emitir advertencias a las entidades que considere que incumplen la normativa, destituir a sus administradores o incluso congelar las cuentas bancarias de los sujetos objeto de investigación.

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