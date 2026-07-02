El Israel que odian es imaginario

2 de julio, 2026

Para quienes visitan Israel con frecuencia, el amor por el país puede adoptar muchas formas. A algunos les cautiva la solemnidad y la espiritualidad de Jerusalén; a otros les encanta el ajetreo de Tel Aviv. Hay desiertos y cimas de montañas, extensiones de tierras de cultivo y las espectaculares colinas de Judea, Galilea y el Golán. La mayoría de los visitantes quedan cautivados por todas estas diferentes zonas geográficas: tanta diversidad en un lugar tan pequeño.

Y en medio de todo ello está el pueblo israelí: un conjunto maravilloso, acogedor, brusco, emotivo, exasperante y complejo de judíos, además de las minorías cristianas, árabes, drusas y beduinas, cada una de las cuales desempeña su propio papel —a veces contradictorio— en una sociedad vibrante y democrática.

Israel, para quienes llegan a conocerlo, es un lugar complicado. No es la fantasía idealizada de novelas como Éxodo u otros clásicos de la propaganda sionista. Reunir a judíos de diferentes culturas y tradiciones de todo el mundo es un experimento descabellado y a menudo difícil que aún no ha cumplido más de ocho décadas. Los enfrentamientos entre religiosos y laicos, ashkenazíes y mizrachi, así como entre los partidarios de las facciones políticas de derecha e izquierda, siguen siendo un asunto complicado y añaden tensión a la vida cotidiana. Por no hablar de la lucha constante contra una burocracia gubernamental arraigada y de los esfuerzos de las élites liberales por aferrarse al poder, a pesar de que su porcentaje de la población es cada vez menor.

Puede ser un lugar de ira, disputas políticas enquistadas y discusiones interminables.

Pero la principal conclusión que se extrae de la experiencia de estar en Israel, tras regresar a Estados Unidos, es que, sean cuales sean sus grandes fortalezas y deficiencias, no se parece en nada al lugar que describen los medios de comunicación estadounidenses e internacionales.

La creencia en un «genocidio» ficticio

Uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia reciente es la forma en que las opiniones sobre Israel se han convertido en uno de los principios organizadores de la política estadounidense. La oposición al Estado judío y a sus supuestas políticas de «genocidio» y «apartheid» se ha vuelto omnipresente, no solo en los medios liberales que desde hace tiempo lo tratan de forma injusta y lo juzgan con un doble rasero que no se aplica a ninguna otra democracia, y mucho menos a una que lucha por su supervivencia. Sino que la incitación constante contra Israel y sus partidarios —judíos y no judíos— se ha convertido ahora en un tema omnipresente, no solo de debate, sino de lealtad política.

Como se ha visto durante el último año, candidatos de todo Estados Unidos —los llamados «progresistas» y otros que se autodenominan sin pudor «socialistas»— han abrazado la causa de lo que algunos denominan «palestinizismo» y otros califican, con mayor precisión, de antisemitismo.

Algunos en el ala izquierda del Partido Demócrata sí hablan mucho de la asequibilidad: los costes de la vivienda y la sanidad, el transporte y el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina. Abogan por una versión de la economía que se basa en la idea absurda y a menudo refutada de que la sociedad puede prosperar obstaculizando la creación de riqueza y ofreciendo a la gente cosas «gratis» que en realidad no lo son.

Los temas que dan energía a estos insurgentes de izquierda —que han derrotado a los titulares y a los incondicionales del partido, y siguen atemorizando a la clase dirigente demócrata— están impulsados en gran medida por la hostilidad hacia Israel y los agentes del ICE. Dado que casi todo el apoyo a la izquierda proviene de élites con títulos académicos y otras personas con estudios universitarios, el discurso sobre la asequibilidad es, en gran medida, un caso de las clases privilegiadas fingiendo preocuparse por las vidas de la clase trabajadora cuando, en realidad, no les importa lo más mínimo.

Esto queda ilustrado por el hecho de que sus campañas consisten casi exclusivamente en una oposición de moda a las fronteras y a la aplicación de las leyes de inmigración, algo que tiene poco atractivo fuera de la izquierda. La mayoría de los estadounidenses (a pesar de la cobertura mediática liberal contra el ICE) entiende que la invasión de millones de inmigrantes ilegales durante la administración de Biden fue un desastre para el país en general, y para los estadounidenses de clase trabajadora y sus comunidades en particular.

Pero el ataque a Israel se ha convertido en el eje central del esfuerzo progresista por transformar la política en Estados Unidos. Y tiene su eco en la derecha con podcasters como el expresentador de Fox News Tucker Carlson, la comentarista política de extrema derecha Candace Owens y el neonazi, negacionista del Holocausto Nick Fuentes, con la complicidad de apologistas como la celebridad mediática Megyn Kelly, que comparten esa misma obsesión con Israel.

Los hechos no importan

Gran parte de la retórica, tanto de la izquierda como de la derecha, gira en torno a su suposición infundada de que la guerra defensiva que libran los israelíes contra los terroristas de Hamás y Hezbolá es un «genocidio». Se trata de una calumnia sin fundamento alguno en la verdad.

Como han demostrado una y otra vez expertos militares como el oficial retirado del Ejército de los EE. UU. John Spencer y el coronel británico Richard Kemp, las Fuerzas de Defensa de Israel se han esforzado más por evitar víctimas civiles que cualquier otro ejército moderno, y el número de no combatientes muertos en la guerra urbana se encuentra en un mínimo histórico.

Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que tanto Hamás en Gaza como Hezbolá en el Líbano hacen todo lo posible por poner en peligro a los civiles, utilizándolos como escudos humanos. En Gaza, donde el grupo islamista utilizó la ayuda internacional para construir una red de túneles tan extensa como el metro de Nueva York, se niega a los civiles —incluidas mujeres y niños— el acceso a ellos por motivos de seguridad o de cualquier otro tipo. En Gaza, al igual que en el Líbano, y en marcado contraste con la práctica en Israel, los refugios antiaéreos están destinados a las bombas y a los terroristas. Se pone deliberadamente en peligro a los civiles para inflar las cifras de víctimas, que se recogen en estadísticas que exageran enormemente el verdadero balance de la guerra.

A estas alturas, ha quedado dolorosamente claro que señalar los hechos a quienes lanzan habitualmente la acusación de «genocidio» contra Israel es una completa pérdida de tiempo. La mentira se ha repetido tantas veces que se ha convertido en un artículo de fe para quienes se oponen a Israel, junto con otros crímenes ficticios, como el «apartheid» y el «fascismo», para describir las actividades del Estado judío.

Escuchar la forma en que se describe en el discurso público a esta pequeña nación rodeada de enemigos es como hacer un viaje al pasado judío. El resentimiento contra ella está cada vez más desconectado incluso de las críticas habituales de quienes atacan a Israel sobre los asentamientos o de las distorsiones acerca de la «violencia de los colonos». Dicha retórica es una combinación de enormes exageraciones de incidentes reales y tergiversaciones de los judíos que se defienden del terrorismo árabe cotidiano o que simplemente tienen el descaro de visitar lugares como el Monte del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos.

Imágenes de demonización

Al escuchar podcasts y leer las redes sociales y los comentarios que se dejan en los vídeos de YouTube, uno se encuentra con los tópicos tradicionales del odio en los que se trata a los judíos y a Israel como la fuente de todos los males del mundo. Se les culpa de todo, desde la corrupción política, el escándalo sexual de Jeffrey Epstein, los reveses económicos y las consecuencias de las guerras. Se habla del Estado judío no solo como una fuente de irritación para el mundo árabe y musulmán, que considera su existencia una afrenta a su honor. Más bien es, como cree Owens (tal y como afirmó en el programa de Carlson), el «demonio» que constituye la fuerza motriz del mal global, así como el principal factor que corrompe la política y la política exterior estadounidenses.

Tampoco se limita esta imaginería a la extrema derecha. Los socialistas demócratas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , se refieren al AIPAC y a los partidarios de Israel como «monstruos». En la filosofía de la izquierda interseccional, la destrucción de Israel —un acontecimiento que solo podría hacerse realidad mediante el genocidio de la mitad de los judíos del mundo que viven allí— está vinculada a la eliminación de toda opresión en la Tierra.

Todo esto supone un retorno al mismo tipo de pensamiento conspirativo que dominó la demonización medieval de los judíos, la falsificación zarista Los Protocolos de los Sabios de Sión, así como la propaganda nazi. Estas son también ideas que encuentran eco en la propaganda difundida por todo el mundo musulmán por Irán y sus grupos terroristas afines. Aunque la versión moderna de estas ideas maníacas suele enmascararse tras el lenguaje de los derechos humanos, sigue siendo un discurso de odio alejado de la verdad.

La popularidad de los bulos antisionistas y antijudíos puede explicarse de diversas maneras. Pero la razón principal es que ofrece, como siempre ha hecho a lo largo de la historia, a los insatisfechos un chivo expiatorio al que culpar de sus problemas. Y da a la gente carta blanca para sumarse al odio más antiguo sin dejar de fingir que son personas decentes.

Por eso, la transición de pasar un tiempo en el Israel real —en contraposición al ficticio— a volver a sumergirse en el discurso popular sobre él en Estados Unidos es suficiente para que te dé un latigazo cervical.

La verdad sobre las esperanzas de paz

Siempre se ha dado por sentado que las visitas de la diáspora se han visto, en cierta medida, afectadas por el largo asedio infligido por sus enemigos. El impacto de las guerras y el terror incesante ha traído una tragedia y un dolor interminables al pueblo israelí. Y el conflicto ha fracturado, en ocasiones, a su sociedad a lo largo de los años.

Las pruebas del impacto de la guerra iniciada por las bárbaras atrocidades árabe-palestinas cometidas el 7 de octubre de 2023 pueden verse en las ruinas de las comunidades del sur atacadas aquel terrible día. También se aprecia en las localidades casi desiertas del norte, que se han vuelto inhabitables debido al constante lanzamiento de cohetes por parte de los terroristas de Hezbolá en el Líbano.

Los israelíes discrepan en muchísimas cosas y expresan sus frustraciones unos con otros con un rencor que a menudo resulta difícil de soportar. Pero la vida en el Estado judío, incluso en sus momentos más divisivos y más duros, no se parece en nada a la imagen, en gran parte ficticia, que se ofrece de ella en la prensa occidental y en las redes sociales.

Quienes están sometidos a una propaganda implacable sobre el genocidio, especialmente los jóvenes que no solo no han estado en Israel, sino que reciben las noticias internacionales dictadas por los algoritmos de sus feeds de TikTok, no saben nada de la vida en esta parte de Oriente Medio.

Un palacio de ensueño del odio

Si recorrieran sus calles y hablaran con su gente, no verían ningún indicio de una cultura genocida ni de apartheid. En cambio, llegarían a comprender que la vida en el único Estado judío del planeta es animada y democrática —y todo menos fascista, y mucho menos dedicada al asesinato indiscriminado de niños árabes. Si hablaran, como yo lo he hecho, con soldados que se dirigen al frente en Gaza y el Líbano, así como con aquellos que acaban de regresar, se darían cuenta de que hay personas decentes que luchan para defender sus hogares y familias frente a fuerzas que intentan activamente llevar a cabo el genocidio del pueblo judío.

Y si se adentraran a fondo en la cultura de los palestinos, se darían cuenta de que estas víctimas tan alabadas no desean dos Estados separados ni la oportunidad de vivir en paz con sus vecinos judíos. En cambio, descubrirían que la identidad nacional de estos favoritos de la prensa internacional está indisolublemente ligada a su objetivo de erradicar la presencia judía en la antigua patria de los judíos.

La guerra para destruir Israel se ha convertido en el «palacio de ensueño», como lo denominó el difunto erudito libanés Fouad Ajami, de las fantasías árabes y musulmanas en las que los judíos son los chivos expiatorios de sus problemas. Ahora desempeña el mismo papel para los occidentales descontentos que repiten sin pensar la propaganda antisionista ideada por especialistas soviéticos en desinformación en las décadas de 1960 y 1970 sin conocer su origen.

Estas mentiras no solo han sido generalizadas por gran parte de los medios de comunicación corporativos. También forman parte del adoctrinamiento de los estudiantes en un sistema educativo dominado por progresistas cuyas teorías tóxicas sobre la raza definen erróneamente a los israelíes y a los judíos como opresores «blancos». Eso es una tragedia. Y por eso, Israel y sus aliados deben centrarse más en esta amenaza y actuar con mayor inteligencia a la hora de combatir estas falsedades en los lugares donde los jóvenes estadounidenses las asimilan.

Aun así, el punto de partida para cualquier debate honesto es que el país vivo y palpitante que es Israel es un lugar que no se parece en absoluto al Estado malvado que es objeto de tanta retórica y explotación política en Estados Unidos. Podemos debatir sin fin sobre cuál es la mejor manera de transmitir este mensaje en la prensa y en las redes sociales. Pero la mejor forma de comprenderlo es pasar algún tiempo en el propio Estado judío. Es una pena que más gente, incluidos los judíos de izquierdas, no salga de sus palacios de ensueño y explore la realidad sobre el terreno que es Israel.

Jonathan S. Tobin Jonathan S. Tobin es redactor jefe del Jerusalem News Syndicate, colaborador principal de The Federalist, columnista de Newsweek y colaborador de muchas otras publicaciones. Cubre la escena política estadounidense, la política exterior, las relaciones entre EE. UU. e Israel, la diplomacia en Oriente Medio, el mundo judío y las artes. Presenta el podcast «Think Twice» de JNS, tanto el programa semanal en vídeo como el programa «Jonathan Tobin Daily», disponibles en las principales plataformas de audio y en YouTube. Anteriormente, fue redactor jefe, y posteriormente editor sénior en línea y bloguero político jefe, de la revista Commentary. Antes de eso, fue redactor jefe de The Jewish Exponent en Filadelfia y redactor del Connecticut Jewish Ledger. Ha ganado más de 60 premios por sus artículos de opinión, crítica de arte y otros escritos. Aparece regularmente en televisión, donde comenta temas de política y política exterior. Nacido en la ciudad de Nueva York, estudió Historia en la Universidad de Columbia.

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