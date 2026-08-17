Con los aranceles a punto de entrar en vigor el miércoles, Canadá se apresura a negociar

Ante la amenaza arancelaria devastadora de Donald Trump, que entrará en vigor el miércoles, Canadá sigue negociando un acuerdo comercial que le permita evitar los aranceles y obtener un alivio adicional sobre los aranceles existentes en sectores clave.

Sin embargo, a pesar de las reuniones entre los negociadores canadienses y estadounidenses durante las últimas tres semanas, los dos países no han podido salir del punto muerto en estos últimos días, según informó la CBC.

Los negociadores temen que no haya forma de evitar los aranceles del 50 % sobre cientos de productos canadienses, según la fuente de la CBC. Washington no cede en sus exigencias, mientras que el Gobierno canadiense espera convencer a las provincias para que levanten las restricciones sobre el alcohol estadounidense.

Trump impuso los aranceles debido a lo que, según él, es una discriminación hacia los sectores automovilístico, lácteo y del alcohol de EE. UU.

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