El error de Israel en Ceuta podría costarle un Gobierno español proisraelí en 2027

4 de agosto, 2026

Hasta 60. 000 inmigrantes ilegales entraron en la ciudad española de Ceuta, en la costa norte de África, en las 24 horas del 30 de julio. La mayoría regresó a Marruecos en dos días, pero más de 70 personas murieron en el caos. El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez calificó los hechos de violación de la integridad territorial.

Durante la crisis, Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, declaró: "España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis provocada por su política de inmigración. Quizá, antes de seguir dándonos lecciones, sea hora de que explique al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África".

Lanzó un ataque innecesario contra la integridad territorial y la soberanía españolas sobre Ceuta y la cercana Melilla. Poco después, dos destacados políticos de los partidos españoles de derecha Partido Popular (PP) y VOX respondieron con dureza. Si esta brecha no se repara —y al más alto nivel—, Israel corre el riesgo de desperdiciar una oportunidad única de ver cómo uno de los países más importantes de Europa pasa de ser un actor hostil a convertirse en un aliado tras las elecciones de 2027.

Reacciones de la derecha política

La respuesta a la declaración de Danon por parte de políticos vinculados al PP y a VOX no se hizo esperar. Tal y como informó el 1 de agosto Estrella Digital, Pedro Muñoz Abrines, diputado del PP, escribió: "Te lo diré muy claro. Soy amigo de Israel, pero su declaración es una estupidez soberana".

El mismo reportaje citaba a Jorge Buxadé, un destacado miembro de VOX en el Parlamento Europeo, quien afirmaba: "Ceuta y Melilla no son "enclaves coloniales", sino parte integrante de la nación española desde hace siglos".

Los máximos dirigentes de ambos partidos —Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal— se han limitado hasta ahora a criticar la gestión de la crisis por parte de Sánchez. No obstante, las reacciones de Muñoz Abrines y Buxadé siguen siendo señales significativas de descontento entre aliados naturales.

Ambas reacciones se produjeron después de que la representante de Israel en Madrid, Dana Erlich, declarara públicamente el 31 de julio que los comentarios de Danon "no representan la posición del Estado de Israel".

Buxadé respondió más tarde esa misma mañana y el diputado del PP Muñoz Abrines, a la mañana siguiente. El hecho de que estas figuras siguieran reaccionando tras el distanciamiento oficial de la embajada demuestra que la aclaración de Erlich, aunque necesaria, no fue suficiente por sí sola.

El hecho de que los líderes de los partidos no reaccionaran no debe interpretarse como una señal de que se trate de una disputa menor: Es probable que los políticos de alto rango de ambos partidos se pronunciaran para evitar que la situación se intensificara hasta llegar a declaraciones de la cúpula, que quizá prefiera evitar una ruptura formal con Jerusalén. Sin embargo, la señal no es menos real por el hecho de que se pueda negar, y revela algo más profundo que una simple fricción diplomática; muestra dónde cayeron con más fuerza los comentarios y por qué.

Para la derecha política española, la soberanía territorial —y el estatus de Ceuta y Melilla— son cuestiones fundamentales de identidad, incluso más delicadas de lo que lo son para la izquierda. Estas ciudades han sido españolas durante siglos y son ciudades autónomas plenamente integradas con ciudadanos españoles. Para muchos israelíes, cuestionar ese estatus es similar a cuestionar la soberanía judía en Jerusalén Este, Judea y Samaria. Provoca ira y ofensa, ya que estos lugares no son meros territorios; forman parte de una identidad y una historia. Para que quede claro, no se trata de una afirmación de equivalencia jurídica o histórica entre ambos casos, sino únicamente de ayudar a los lectores a comprender cómo se interpretaron en España los comentarios de Danon.

Lo que está en juego estratégicamente

España es un miembro importante de la Unión Europea y de la OTAN. Las recientes encuestas españolas (Sigma Dos, Sociométrica, InvyMark y otras, de julio de 2026) muestran de forma sistemática que el PP lidera las próximas elecciones, mientras que VOX ostenta una cuota significativa de voto que oscila entre el 15 % y el 20 %. Un gobierno del PP o del PP-VOX tras las elecciones de 2027 es una posibilidad real y podría provocar un cambio tan drástico como los recientes giros positivos que ha experimentado Israel en Eslovenia y Colombia.

Israel no puede permitirse quemar puentes con los dos partidos que harían posible ese cambio. Se trata de aliados naturales cuyos votantes sienten un doble agravio cuando Israel ataca la soberanía española : no solo es una afrenta a su país, sino que proviene de un gobierno al que apoyan y defienden en un momento en el que hacerlo no siempre es popular.

El descontento con la trayectoria del Gobierno de Sánchez respecto a Israel está totalmente justificado. El problema es que los comentarios de Danon no se dirigían a las políticas gubernamentales, sino a la soberanía española sobre las ciudades españolas. Se trata de un daño autoinfligido que podría perjudicar a Israel durante mucho tiempo.

La brecha entre el actual Gobierno de Madrid y su probable sucesor es abismal. En cuanto a Gaza, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez ha calificado repetidamente la campaña militar de Israel de "genocidio", mientras que el PP y VOX defienden el derecho de Israel a la autodefensa y rechazan esa etiqueta. El PSOE reconoció un Estado palestino en 2024, mientras que el PP se opuso a la medida por considerar que daba poder a Hamás, y VOX se ha comprometido a revocarla por completo. El PSOE también impuso un embargo de armas, una prohibición portuaria de los envíos de combustible a las fuerzas israelíes y un boicot a los productos de los asentamientos, medidas a las que se opusieron el PP y VOX.

Un Gobierno liderado por el PP, con o sin VOX, revertiría o suavizaría significativamente la mayoría de estas medidas contra Israel y trataría a este país como un aliado, en lugar de como un casi adversario.

Para sanar esta brecha autodestructiva, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, y, si fuera necesario, el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deberían entablar contactos privados con los líderes del PP y de VOX. El mensaje debe ser inequívoco: Israel respeta plenamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla; los comentarios de Danon no reflejan la política israelí; y los desacuerdos de Israel se refieren a las políticas del actual Gobierno español, no a España como país ni a su pueblo. A continuación debería producirse una declaración pública clara desde el mismo nivel.

Los responsables políticos israelíes también deberían plantearse si es necesario dar un paso más enérgico.

Danon ha servido al Estado de Israel y al partido gobernante, el Likud, durante décadas, acumulando una trayectoria que merece reconocimiento; sin embargo, su declaración fue un grave error diplomático y político. Un diplomático veterano debería haber previsto sus repercusiones para las relaciones de Israel con un importante país europeo. Si los altos mandos determinan que se necesita una señal más contundente para restablecer la confianza con la derecha política española, destituirlo de su cargo en la ONU —al tiempo que se reconocen sus servicios pasados y se dejan abiertas futuras funciones a nivel nacional— sería una decisión proporcionada en interés de Israel a largo plazo.

Israel tiene todo el derecho a criticar al Gobierno de Sánchez por sus políticas antiisraelíes. No beneficia a los intereses de Israel convertir esa crítica en un ataque a la soberanía española y alienar precisamente a aquellos que han apoyado a Israel cuando hacerlo no era fácil. Con una vía realista hacia un Gobierno español más proisraelí en 2027, Israel debería actuar con rapidez para proteger una relación estratégicamente valiosa que aún puede salvarse. La oportunidad es real, y el coste de desperdiciarla se dejaría sentir durante años.

© JNS