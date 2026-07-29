A puertas cerradas, Trump y Netanyahu permanecen alineados sobre Irán

29 de julio, 2026

El día del funeral de su amigo Lindsey Graham, el presidente Donald Trump, eligió una vía discreta, usando la puerta trasera de la Casa Blanca para recibir a dos de los líderes más difíciles del mundo —el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu— en una inusual serie de consultas. Uno tras otro.

Las pocas fotografías publicadas sugieren que las reuniones fueron cordiales. El equipo de EEUU en la reunión con Netanyahu incluía al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth y al enviado especial Steve Witkoff.

Del lado israelí, la delegación contó con funcionarios experimentados, entre ellos el asesor senior Ron Dermer, quien emergió de lo que algunos han descrito como su autoimpuesto exilio político, para satisfacción de sus partidarios, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien ha estado liderando las conversaciones impulsadas por EEUU entre Israel y el Líbano.

La reunión fue tan significativa como discreta. Sin embargo, cualquiera que crea que la historia principal fue el comentario llamativo de Trump a Fox News —de que Estados Unidos “ya lo sabe todo” sobre el programa de enriquecimiento nuclear de Irán y “ciertamente no necesita la inteligencia de Israel”— y que, por tanto, asuma que la reunión reflejó un choque entre el deseo de paz de Trump y la preferencia de Netanyahu por la guerra, está pasando por alto el panorama más amplio de Oriente Medio. Ambos líderes subrayaron después que estaban estrechamente alineados respecto a Irán, destacando que, a pesar de las diferencias de tono, comparten el mismo objetivo estratégico de impedir que Teherán adquiera armas nucleares.

Para resumir: Netanyahu fue invitado a la Casa Blanca por octava vez, en un momento en que la ruleta regional gira de forma desenfrenada. Israel sigue siendo la única base regional verdaderamente confiable de Estados Unidos en una guerra aún no terminada, y continúa siendo la piedra angular de la arquitectura de paz sobre la que Trump espera construir su legado. Trump también entiende que Israel tiene líneas rojas arraigadas en su propia supervivencia. Su comentario sobre la inteligencia israelí sonó más a un chiste televisivo que a una declaración de política.

El programa nuclear de Irán sigue siendo un objetivo central, y Trump ha vuelto a advertir a Teherán de las consecuencias si se niega, por improbable que sea, a abandonar sus ambiciones nucleares.

Igualmente significativo fue el hecho de que Zelenski acababa de salir de la Casa Blanca después de que Ucrania, según se informó, atacara un envío de armas iraníes en el mar, con Kiev declarando abiertamente su intención militar. El mensaje fue inconfundible: el eje del mal sigue siendo un enemigo común de ambos líderes visitantes y de Estados Unidos.

El panorama estratégico debería ser obvio. Netanyahu busca ante todo desmantelar el régimen iraní, que llama abiertamente a la destrucción de Israel, y deposita poca fe en las promesas de Teherán, especialmente después de lo que considera el colapso de entendimientos previos. Estados Unidos también considera a Irán un adversario peligroso, pero debe sopesar además el impacto de un conflicto en los precios del petróleo y en los mercados financieros.

Tanto Trump como Netanyahu operan en medio de campañas electorales, cada uno enfrentando electorados profundamente divididos. Los estadounidenses desean firmemente la paz, mientras que los israelíes viven a diario con la realidad de ataques continuos y constantes amenazas a la seguridad.

Sin embargo, los múltiples frentes también presentan oportunidades. Siria y el Líbano parecen más abiertos que antes a la paz, lo que plantea la perspectiva de una notable expansión de los Acuerdos de Abraham. Informes sugieren que las conversaciones en Roma el 4 de agosto podrían definir aún más dos zonas piloto. Leiter, quien participó en las reuniones de Washington, enfrenta la difícil tarea de equilibrar concesiones con demandas firmes. El requisito central de Israel sigue siendo el desarme de Hezbolá.

Con Siria, si bien la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán no está en discusión, funcionarios habrían explorado posibilidades audaces. Gaza también estuvo en la agenda, con discusiones sobre un futuro en el que el territorio permanecería bajo control de seguridad mientras se abre a la propuesta Junta de la Paz hasta que Hamás sea al menos parcialmente desmantelado.

Netanyahu tuvo la oportunidad de escuchar con atención mientras dejaba inequívocamente claras las líneas rojas de Israel. En el trasfondo se encuentran la búsqueda cada vez más realista de Arabia Saudita de un programa nuclear civil con asistencia estadounidense y la solicitud de Turquía de adquirir aviones de combate F-35.

El camino por delante es estrecho, sinuoso y lleno de obstáculos. Para Trump, el éxito podría asegurarle su lugar en la historia como un pacificador.

Si la visión de Trump para Oriente Medio tiene éxito, Netanyahu podría lograr algo que ningún primer ministro israelí anterior ha conseguido: un nivel de seguridad sin precedentes para Israel, fundamentado no solo en la fuerza militar, sino también en una red ampliada de asociaciones regionales.

Dentro del tejido de este ambicioso esfuerzo diplomático se encuentra también el importante papel de Ron Dermer, quien ha regresado al equipo de Netanyahu tras un período de exilio político voluntario, aportando consigo su capacidad única de mantener un diálogo estratégico con sucesivas administraciones de Estados Unidos.

Sin embargo, dominando ese camino se alza Irán. La subida sigue siendo empinada. Netanyahu entiende que debe recorrerla sin alejarse de Trump. Al mismo tiempo, Trump parece estar recorriendo un camino que, en esencia, es el mismo: confrontar el extremismo yihadista y la dictadura.

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