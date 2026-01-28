Los grupos judíos estadounidenses gastaron mucho más en lobbying en 2025 que en años anteriores

Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de vuelta en la Casa Blanca y presionando por la paz en Oriente Medio tras el alto el fuego en Gaza, las organizaciones judías impulsaron sus actividades de lobby en Washington D.C. en 2025, según nuevas divulgaciones presentadas ante el Congreso de Estados Unidos.

El peso pesado sigue siendo el Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos, que gastó un 13% más el año pasado que en 2024. Los gastos de la Coalición Judía Republicana aumentaron un 50% incluso antes de presentar su informe correspondiente a los tres últimos meses del cuarto trimestre.

Incluso la Unión Ortodoxa, que no había gastado dinero en lobby desde 2018, contrató a una firma con estrechos vínculos con el presidente.

La guerra de Hamás siguió encabezando las preocupaciones de varias organizaciones, según Guy Ziv, profesor asociado de política exterior y seguridad global en la American University y director asociado de su centro de estudios israelíes.

"Quedan grandes interrogantes sobre cómo será exactamente la situación post-Gaza", dijo Ziv a JNS. "Las decisiones clave están en manos de Trump".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "seguirá lo que diga Trump", según Ziv. "Lo que estas organizaciones están tratando de hacer es influir en los legisladores y en la Casa Blanca. Quieren que su mensaje se escuche claramente."

El AIPAC siguió gastando más en lobby que cualquier otro grupo judío o proisraelí.Informó de casi 3,8 millones de dólares en gastos en 2025, por encima de los 3,3 millones del año anterior. J Street aumentó su gasto en cabildeo en un 26% -casi el doble del aumento porcentual de AIPAC- a $ 750,000 el año pasado, de $ 595,000 en 2024.

"AIPAC se ha comprometido durante mucho tiempo con el Congreso para apoyar una fuerte relación entre Estados Unidos e Israel y hoy representa a seis millones de estadounidenses de base", dijo Deryn Sousa, portavoz de AIPAC, a JNS.

"Ese trabajo bipartidista continúa en medio de serios desafíos que enfrentan Estados Unidos e Israel, cuando los valores democráticos compartidos y los intereses de seguridad son lo más importante", dijo Sousa.

JNS buscó el comentario de J Street, que se autoidentifica como "pro-Israel, pro-paz, pro-democracia".

La Coalición Judía Republicana gastó más dinero en cabildeo -300.000 dólares- en los primeros nueve meses de 2025 que en todo 2024, cuando gastó 200.000 dólares.

Sam Markstein, director político de la RJC, dijo a JNS que el mayor gasto se debió "a la expansión de nuestro departamento de asuntos gubernamentales", que "aumentó los esfuerzos de cabildeo en el Capitolio y la Casa Blanca."

Y la Organización Sionista de América aumentó sus gastos de lobby de 180.000 dólares en 2024 a 200.000 dólares el año pasado.

Otro asunto que impulsa el gasto en grupos de presión es el continuo aumento del antisemitismo. El año pasado se produjeron violentos ataques antisemitas en Colorado, donde se lanzaron bombas incendiarias en una manifestación en Boulder que pedía la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás el 7 de octubre; en Washington, D.C., donde dos empleados de la embajada israelí fueron asesinados a tiros; y en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en Harrisburg, que fue incendiada después de un seder de Pascua.

"El dramático aumento de los incidentes de antisemitismo en Estados Unidos está alimentando las preocupaciones de la comunidad", dijo Ziv. "Estamos viendo incidentes en la extrema derecha y en la extrema izquierda".

La Liga Antidifamación aumentó su gasto en grupos de presión a 1,5 millones de dólares en 2025, frente a los 1,4 millones de 2024.

"Los gastos de lobby de ADL aumentaron en 2025 debido a nuestra amplia y deliberada expansión en la lucha contra el antisemitismo a nivel estatal y local, que ha traído cambios de personal, realineación y reasignaciones", dijo el portavoz de ADL Todd Gutnick a JNS.

Uno de los contratados por la ADL para ejercer presión sobre el antisemitismo fue Brian Ballard, que ha convertido sus vínculos con Trump en lo que el grupo de investigación OpenSecrets dice que es la mayor firma de cabildeo en Washington por ingresos. La ADL puso fin a su relación con Ballard en octubre.

Otro grupo que contrató a Ballard el año pasado fue la Unión Ortodoxa, que gastó 350.000 dólares en 2025-sus primeros gastos en lobby desde 2018.

La OU presionó sobre impuestos, educación y contribuciones caritativas,mientras Trump y los republicanos aprobaban un proyecto de ley de impuestos y gastos de 3.400 millones de dólares que, entre otras cosas, aumentaba la financiación de los contribuyentes para las escuelas privadas y religiosas.

Y las Federaciones Judías de Norteamérica gastaron al menos $689,360 el año pasado-un aumento sobre los $455,350 que gastó en 2024. (JNS buscó comentarios de la Federación).

