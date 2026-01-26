Israel reabrirá el paso fronterizo de Rafah a los peatones

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de enero, 2026

Israel ha acordado reabrir el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto para el paso de personas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeran la Operación Corazón Valiente, que buscaba devolver los restos del sargento mayor de la Policía Ran Gvili, el último rehén que permanecía retenido en la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel "están llevando a cabo actualmente una operación centrada en agotar toda la información de inteligencia que se ha recopilado en el esfuerzo por localizar y devolver al rehén caído, el sargento mayor Ran Gvili de bendita memoria", anunció la Oficina del Primer Ministro en un comunicado a última hora de la noche del domingo.

"Al término de esta operación, y de conformidad con lo acordado con Estados Unidos, Israel abrirá el paso fronterizo de Rafah", prosigue el comunicado del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El premier señaló que Jerusalén accedió a reabrir sólo el paso peatonal, "sujeto a un completo mecanismo de inspección", como parte del plan de paz de 20 puntos de Donald Trump para la Franja de Gaza.

"La reapertura del cruce estaba condicionada a la devolución de todos los rehenes vivos y a un esfuerzo del 100% por parte de Hamás para localizar y devolver a todos los rehenes fallecidos", declaró la PMO, prometiendo que el Estado judío seguía comprometido a dar a Gvili "un entierro judío apropiado".

Las FDI han estado llevando a cabo una operación a gran escala desde finales de la semana pasada para localizar el cuerpo de Gvili, un voluntario de la Unidad de Patrulla Especial de la Policía de Israel (Yasam) de 24 años que murió luchando contra terroristas de Hamás en el kibutz Alumim el 7 de octubre de 2023, según dijo la PMO a principios del domingo.

La operación se centró en un cementerio a las afueras del barrio de Shejaiya de la ciudad de Gaza e incluyó un amplio rastreo al tiempo que se utilizaba toda la inteligencia disponible.

La Policía de Israel declaró el domingo que "espera el regreso a casa de Rani".

Desarme

En virtud del alto el fuego mediado por Estados Unidos y el acuerdo de liberación de rehenes que entró en vigor el año pasado, el grupo terrorista se comprometió a devolver para su entierro los 28 cadáveres que mantenía cautivos. Sin embargo, Hamás ralentizó su devolución, retrasando su desarme, previsto para la segunda fase con el despliegue de fuerzas internacionales en Gaza.

Khaled Mashaal, líder del grupo terrorista, ha rechazado públicamente la exigencia de Trump de que el grupo se desarme, declarando el 7 de diciembre que "proteger el proyecto de la resistencia y sus armas es el derecho de nuestro pueblo a defenderse".

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [nación islámica]", dijo el terrorista en una cumbre antiisraelí en Estambul, y añadió: "Mil declaraciones no valen un solo proyectil de hierro."

La semana pasada, altos cargos de la recién formada Junta de la Paz trataron la apertura del paso fronterizo de Rafah como un asunto ya resuelto.

Ali Shaath, nombrado comisario jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), organismo dependiente de la Junta de Paz, declaró el 22 de enero que estaba "encantado de haber contribuido a facilitar la apertura de Rafah y la búsqueda del cuerpo del último rehén".

Shaath afirmó que la apertura permitiría la entrada de funcionarios del NCAG para que puedan iniciar la reconstrucción de la Franja tras dos años de guerra.

El ex enviado de la ONU Nikolay Mladenov, alto representante para Gaza, que actúa como enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el NCAG, también expresó su gratitud por la reapertura del paso fronterizo de Rafah.

Según Israel Hayom, se han ultimado los preparativos para garantizar el control israelí sobre quienes se desplazan entre Gaza y Egipto.

Detalló que las medidas de seguridad incluían la vigilancia a distancia mediante cámaras y otros medios de seguimiento de quienes entran y salen, cuyos nombres y documentos de identidad se presentarán a Israel para su aprobación.

Además, Israel mantendrá su presencia alrededor del perímetro del cruce, que controla desde el 7 de mayo de 2024, y todas las entradas y salidas pasarán por un puesto de control de las FDI, informó Israel Hayom.

© JNS