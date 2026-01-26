EEUU obtuvo pruebas "irrefutables" contra Irán con ayuda israelí

Autobuses que fueron quemados durante las recientes protestas públicas, en Teherán el 21 de enero de 2026 AFP

Publicado por Danny Zaken - JNS (Jewish News Syndicate) 26 de enero, 2026

La inteligencia israelí ayudó a Estados Unidos a establecer que el régimen de Irán llevó a cabo ejecuciones masivas de manifestantes, contradiciendo las garantías que el presidente Donald Trump dijo haber recibido de los dirigentes iraníes. Trump ha dicho que una de las razones por las que retrasó un ataque a Irán fue el compromiso de detener la ejecución de más de 800 detenidos que habían participado en protestas.

La garantía fue transmitida, entre otros canales, en un mensaje directo del presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Teherán negó que se hubiera enviado tal mensaje y afirmó que no había planes para ejecutar a 800 personas. Sin embargo, la inteligencia en manos de la administración estadounidense incluye pruebas inequívocas de que tales ejecuciones se llevaron a cabo, utilizando diferentes métodos.

Israel colaboró en la obtención de esta información. Información adicional apuntaba al uso de fuego real contra manifestantes en las calles y a manifestantes ejecutados a tiros tras ser capturados.

El asunto estuvo en la agenda de una reunión entre el equipo del primer ministro Benjamin Netanyahu y un dúo estadounidense: el enviado Steve Witkoff, que medió en los contactos con Irán, y el asesor Jared Kushner. Los dos hombres pertenecen al bando dentro de la administración estadounidense que busca una solución diplomática al desafío iraní, con el objetivo de evitar arrastrar a la región a la guerra y preservar los planes de Estados Unidos para remodelar Oriente Próximo.

Cuentan con el respaldo de Qatar, Arabia Saudí y Turquía, el nuevo eje suní cuyos lazos con Irán, de mayoría chií, se han estrechado recientemente. Hasta no hace mucho, Arabia Saudí mantenía un tono muy diferente hacia Irán, pero al menos públicamente ha cambiado de postura.

La coalición militar

Frente a ellos están la mayoría de los demás asesores y miembros del Gabinete de Trump, entre ellos el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Consideran que un golpe decisivo al régimen iraní, que lleve a su colapso o al menos a un debilitamiento significativo, es un imperativo moral y un movimiento estratégico de primer orden. En su opinión, una acción de este tipo supondría un impulso sustancial para los intereses de Estados Unidos en la región.

Además de Israel, entre los partidarios de esta medida se encuentran los Emiratos Árabes Unidos y partes de Europa, incluida Gran Bretaña. Los Emiratos, Gran Bretaña y Jordania proporcionarían toda la gama de apoyo logístico y de inteligencia que necesitaría el ejército estadounidense en caso de ataque a Irán.

También se espera que estos países participen en la interceptación de misiles y aviones no tripulados que Irán podría lanzar contra objetivos estratégicos en la región, incluyendo Israel, bases estadounidenses e instalaciones petroleras en el Golfo. Trump suscitó críticas el viernes tras restar importancia a la contribución de los países de la OTAN en la guerra de Afganistán, a pesar de que varios de ellos participaron en los combates y sufrieron grandes pérdidas.

Gran Bretaña, uno de ellos, perdió más de 400 soldados, y sus periódicos atacaron duramente a Trump. El sábado emitió una disculpa parcial, pero sigue sin estar claro si Gran Bretaña, que ha reforzado sus fuerzas aéreas en Chipre y Jordania, participaría activamente en la lucha contra Irán.

El sábado, el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos, llegó a Israel para mantener reuniones de coordinación con altos cargos del estamento de defensa. Cooper sería el comandante operativo de un ataque, siempre y cuando se produzca.

El Mando Central gestiona un centro de operaciones regionales conjuntas que incluye a Israel y, según una fuente de seguridad israelí, el nivel de coordinación entre ambos ejércitos nunca ha sido tan estrecho.

Esta cooperación se refleja en el intercambio mutuo de inteligencia, la asistencia logística y los sistemas conjuntos de defensa aérea que operan contra la amenaza de misiles y aviones no tripulados de Irán. El banco de objetivos se está construyendo sobre la base de la inteligencia compartida y las lecciones aprendidas de la "guerra de los 12 días" de junio de 2025.

Bajo el mando de Cooper, además de las fuerzas terrestres y escuadrones aéreos desplegados en todo Oriente Medio, Estados Unidos también está desplegando un portaaviones y destructores armados con misiles de crucero Tomahawk, proporcionando una potencia de fuego masiva. Se espera que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se mueva a una posición operacionalmente cercana a principios de esta semana. Todos esperan ahora la orden de Trump.

© JNS