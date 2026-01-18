Los expertos en derechos humanos de la ONU callan ante la represión iraní

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de enero, 2026

Un nuevo informe de United Nations Watch ha revelado que la mayoría de los expertos en derechos humanos de la ONU no han condenado el asesinato masivo de manifestantes por parte del régimen iraní.

"La mayoría de los expertos en derechos humanos de la ONU -conocidos oficialmente como Procedimientos Especiales- han guardado silencio en su mayor parte sobre la violenta represión de la República Islámica contra las protestas civiles desde el 28 de diciembre de 2025", señaló la organización U.N. Watch, con sede en Ginebra, en un informe publicado el 14 de enero.

Las protestas en Irán estallaron el 28 de diciembre de 2025 por el colapso de la moneda iraní y rápidamente se convirtieron en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país. El régimen reaccionó con violencia.

Hasta el 14 de enero habían muerto al menos 2.571 personas, de las cuales 2.403 eran manifestantes y 147 individuos relacionados con el gobierno iraní, informó Human Rights Activists in Iran (HRAI). Según algunas estimaciones, el número de muertos es mucho mayor.

Las cifras "superan con creces el número de muertos durante cualquier otra protesta o disturbio en Irán en las últimas décadas y se asemejan al caos durante los acontecimientos de la Revolución Islámica en 1979", dijo HRAI.

Sin embargo, UN Watch, una organización no gubernamental que supervisa la actuación de las Naciones Unidas, descubrió que "de los 87 Procedimientos Especiales, sólo cinco emitieron o respaldaron una declaración oficial condenando la represión del régimen".

Una declaración publicada el 13 de enero, unas dos semanas y media después del inicio de la violencia, fue firmada por cinco relatores especiales de la ONU: Mai Sato, Morris Tidball-Binz, Irene Khan, Gina Romero y Richard Bennett.

Aparte de esta declaración, sólo ha habido unas pocas publicaciones sobre X, que U.N. Watch criticó como una "respuesta extremadamente débil" dada la escala, gravedad y barbarie de las acciones del gobierno.

"Este silencio no es el resultado de una parálisis institucional. Más bien, refleja un patrón de compromiso selectivo y extralimitación politizada del mandato por parte de los expertos en derechos humanos de la ONU", señaló U.N. Watch.

Por el contrario, los expertos de la ONU se apresuran a condenar a Estados Unidos e Israel.

El 7 de enero, cuatro días después de que fuerzas estadounidenses arrestaran al presidente venezolano Nicolás Maduro, 19 expertos de la ONU firmaron una declaración oficial "condenando enérgicamente" la medida, dijo U.N. Watch.

El 5 de junio de 2020, menos de dos semanas después del asesinato policial de George Floyd en Minnesota, 27 expertos de la ONU pidieron al gobierno estadounidense que "aborde el racismo ssistémico en el sistema de justicia penal".

El 19 de septiembre de 2024, dos días después del ataque con localizador de Israel contra terroristas de Hezbollah en Líbano, 22 expertos de la ONU condenaron a Israel por "aterradoras" violaciones del derecho internacional. El 29 de mayo de 2024, dos días después de que un ataque israelí contraHamas provocara un incendio en tiendas de campaña civiles cercanas, 52 expertos de la ONU exigieron "una acción internacional decisiva para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza".

UN Watch también señaló que los expertos de la ONU se extralimitan en sus mandatos. "Los expertos de la ONU se movilizan rutinariamente en temas muy alejados de sus áreas de responsabilidad, mientras que no responden a las atrocidades masivas".

El 3 de octubre de 2025, 28 expertos de la ONU criticaron el plan de paz de Trump para Gaza, a pesar de no tener ninguna relación con las negociaciones de paz en Oriente Medio, según el grupo.

Menos de una semana después de la masacre de civiles israelíes cometida por Hamás el 7 de octubre de 2023, 50 expertos de la ONU emitieron una declaración en la que condenaban tanto a Hamás como a Israel, exigían una desescalada y culpaban de la violencia a la "ocupación de 56 años" de Israel.

"Entre los firmantes había titulares de mandatos sobre cambio climático, albinismo y situaciones de países como Camboya, Eritrea e Irán, mandatos sin nexo directo con el conflicto en sí", señaló U.N. Watch.

