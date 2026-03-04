Rubio dice que el régimen islámico está más débil que "nunca" al defender la acción militar contra Irán ante el Senado

Marco Rubio, durante una comparecencia tras el inicio del conflicto con Irán. Aaron Schwartz/Sipa USA / Cordon Press .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de marzo, 2026

La República Islámica se encuentra en el momento "más débil en el que ha estado nunca", declaró el martes el secretario de Estado Marco Rubio antes de una comparecencia clasificada en el Senado sobre la guerra con Irán, afirmando que "ahora es el momento de ir a por ellos."

El presidente de Estados Unidos Donald Trump "tomó la decisión de ir a por ellos: quitarles sus misiles, quitarles su Armada, quitarles sus drones, quitarles su capacidad de fabricar esas cosas para que nunca puedan tener un arma nuclear", dijo el alto diplomático a los periodistas en el Capitolio.

"Fue la decisión correcta, y el mundo será un lugar más seguro cuando estos clérigos radicales ya no tengan acceso a estas armas", continuó.

"Imagínense cómo las utilizarían dentro de un año si tuvieran más de éstas", advirtió Rubio. El régimen está dirigido por "locos fanáticos religiosos", dijo, haciendo hincapié en las ambiciones de los mulás de desarrollar una bomba nuclear.

Teherán pretende "desarrollar esas armas nucleares detrás de un programa de misiles y drones y terrorismo que el mundo no podrá tocarles por miedo a esas cosas", según el secretario de Estado.

En la sesión informativa a puerta cerrada para todos los miembros del Senado participaron altos funcionarios de la Administración, entre ellos Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Senadores de ambos partidos dijeron a The Huffington Post que no se les dio ningún calendario para la operación militar conjunta con Israel, y que los funcionarios de la Administración Trump no descartaron enviar soldados al terreno.

