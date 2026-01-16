El régimen iraní "tiene miedo de su propio pueblo", dice el enviado de EEUU en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad

La sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva YorkAngela Weiss / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de enero, 2026

Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareciera moderar sus amenazas de golpear al régimen iraní, Mike Waltz, embajador estadounidense ante Naciones Unidas, dijo el jueves que en Irán "todas las opciones están sobre la mesa para detener la matanza."

Washington convocó la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de ONU en medio de la brutal represión del Gobierno iraní contra los manifestantes en las calles, expresando su frustración por una economía en colapso.

Las cifras de muertos reportadas desde que comenzaron las protestas el 8 de enero varían salvajemente, y los funcionarios estadounidenses no han compartido estimaciones públicamente.

"El presidente Trump es un hombre de acción, no de palabras interminables como las que vemos en las Naciones Unidas", dijo Waltz.

Esos comentarios se produjeron un día después de que Trump dijera a los periodistas que recibió garantías del régimen iraní de que la represión estaba disminuyendo en intensidad, y de que las ejecuciones masivas no continuarían.

Waltz trató de disipar las afirmaciones del régimen de que fuerzas extranjeras agitaron las protestas y dispararon contra las fuerzas de seguridad.

"Todo el mundo debe saber que el régimen está más débil que nunca y que, por tanto, está presentando esta mentira debido al poder del pueblo iraní en las calles", dijo Waltz al Consejo. "Tienen miedo de su propio pueblo".

El ministro de Exteriores de Irán dijo a principios de semana que la República Islámica busca dialogar con la administración Trump. Waltz dijo que sus "acciones dicen lo contrario".

"Este es un régimen que gobierna a través de la opresión, a través de la violencia y a través de la intimidación y ha desestabilizado Oriente Medio durante décadas", dijo. "Ya es suficiente".

Gholamhossein Darzi, embajador adjunto iraní ante Naciones Unidas, acusó a Waltz de recurrir a "mentiras, distorsión de los hechos y una campaña deliberada de desinformación para ocultar la implicación directa de su país en conducir los disturbios en Irán hacia la violencia."

Darzi culpó a Washington y Jerusalén de avivar las protestas.

"Cualquier acto de agresión, directa o indirecta, será respondido con una respuesta decisiva, proporcionada y legítima", dijo el enviado iraní. "Esto no es una amenaza. Es una declaración de la realidad jurídica".

Rusia apoyó a Irán, y Vassily Nebenzia, embajador ruso ante las Naciones Unidas, declaró que Washington pretende "justificar una agresión flagrante y una injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano."

Dos disidentes iraníes se dirigieron al Consejo.

Masih Alinejad, periodista que sobrevivió a planes de asesinato iraníes contra ella en Estados Unidos, dijo que los millones de iraníes que sufren bajo el régimen necesitan "acciones reales y concretas". Naciones Unidas no lo ha hecho "con la urgencia que exige este momento", afirmó.

Alinejad se dirigió directamente a Darzi. "Usted ha intentado matarme tres veces", le dijo al diplomático iraní. "Vivo con la culpa del superviviente, porque muchos iraníes no tienen la misma protección".

Ahmad Batebi, activista de derechos humanos y periodista, dijo que fue condenado a muerte y recluido en régimen de aislamiento durante dos años por protestar. Calificó a los dirigentes iraníes de "secta demoníaca".

"Cuando luchas contra nuestro régimen, significa que luchas contra Dios", dijo Batebi. "Tu castigo es la muerte".

Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, no fue invitado a hablar en la reunión.

"El régimen islámico de Irán utiliza un truco conocido: un régimen violento que fomenta y difunde el terror trata de convertirse en víctima", declaró después. "El régimen iraní daña a su propio pueblo y culpa a los demás".

