Israel ataca una instalación nuclear secreta de Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de marzo, 2026

Las fuerzas israelíes atacaron una instalación secreta iraní de armas nucleares el martes, apuntando a un complejo donde un equipo de científicos había estado trabajando secretamente para desarrollar un componente crítico para armas nucleares, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las FDI identificaron el lugar como un complejo parcialmente subterráneo llamado "Minzadehei", en las afueras de Teherán. El general de brigada Effie Defrin, portavoz de las fuerzas armadas israelíes, confirmó en su rueda de prensa diaria que el cuartel general nuclear secreto fue "destruido".

"El ataque eliminó un componente clave en la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares y se une a una serie de ataques llevados a cabo durante la Operación León Naciente que fueron esenciales para eliminar la amenaza nuclear iraní", dijo el portavoz internacional de las FDI, teniente coronel Nadav Shoshani, refiriéndose a la guerra de 12 días contra Irán en junio de 2025.

© JNS