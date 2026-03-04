Los expertos advierten de una amenaza "muy grave" por posibles células durmientes iraníes en EEUU

Publicado por Aaron Bandler 4 de marzo, 2026

Las células durmientes iraníes en Estados Unidos son una preocupación que debe tomarse en serio tras los ataques estadounidenses e israelíes que mataron a Ali Jamenei y a otros dirigentes del régimen iraní durante el fin de semana, dijeron expertos a JNS.

"Plantean una amenaza muy grave", dijo a JNS Michael Rubin, investigador principal del American Enterprise Institute y director de análisis político del Foro de Oriente Próximo. "Los iraníes van a atacarnos donde estamos menos defendidos".

Incidentes pasados demuestran que existen células durmientes, incluido un complot iraní frustrado en 2011 para asesinar al embajador saudí en Estados Unidos, según Rubin. En ese complot, los iraníes trabajaban con cárteles "a los que subcontrataban parte de la operación", dijo.

"Eso es lo que más debe preocuparnos. Una célula durmiente iraní podría no estar compuesta por iraníes. Podría ser una célula contratada por iraníes que aprovecha otras redes criminales existentes", dijo Rubin a JNS.

Esto no debería sorprender, ya que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha interactuado con narcotraficantes venezolanos y bolivianos, según Rubin. Y cuando se trató del atentado de 1994 contra el Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires, "los iraníes contaban con emigrantes libaneses", dijo Rubin a JNS.

El atentado mató a 85 personas e hirió a más de 300. En abril de 2024, un tribunal argentino determinó que Irán y Hezbolá eran responsables del atentado.

Rubin dijo a JNS que cuando los iraníes-estadounidenses visitan Irán por razones benignas, "son interrogados en la frontera, y cualquier teléfono u ordenador que tengan va a ser básicamente succionado".

Si el régimen iraní encontró algo en sus teléfonos o computadoras que pueda usar como chantaje, lo hará ahora, según Rubin.

Jason Brodsky, director de políticas de United Against Nuclear Iran, dijo a JNS que el régimen iraní "ha intentado durante muchos años establecer capacidades y redes en Estados Unidos que sean capaces de llevar a cabo este tipo de operaciones bajo demanda por decisión de los dirigentes iraníes".

"Creo que las fuerzas de seguridad estadounidenses, afortunadamente, han sido bastante eficaces en desbaratar estos complots en colaboración con nuestros aliados y socios de todo el mundo, pero se trata de una amenaza", dijo.

"El régimen iraní tiene la capacidad de mantener relaciones con organizaciones criminales transnacionales, y esas organizaciones criminales transnacionales tienen la capacidad de llevar a cabo operaciones en Estados Unidos", dijo Brodsky a JNS. "Hay que tomárselo en serio".

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han abordado el asunto. Kash Patel, director del FBI, declaró el sábado que "dio instrucciones a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia para que estén en alerta máxima y movilicen todos los activos de seguridad de asistencia necesarios" y que el FBI "permanece a la vanguardia de la disuasión de ataques aquí en casa".

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también declaró que está "en coordinación directa con nuestros socios federales de inteligencia y de las fuerzas de seguridad mientras continuamos vigilando de cerca y frustrando cualquier amenaza potencial a la patria".

Rubin dijo a JNS que las fuerzas del orden pueden estar al tanto del asunto, pero "si los iraníes se esfuerzan lo suficiente y tienen la suficiente paciencia estratégica, al final bajamos la guardia".

Citó el intento de asesinar a Salman Rushdie en 2022, que dejó al escritor parcialmente ciego.

"Los terroristas piensan fuera de la caja, y desafortunadamente, el establishment de seguridad estadounidense no es muy bueno pensando fuera de la caja", dijo Rubin.

Basándose en complots anteriores que Estados Unidos ha desbaratado, el régimen iraní tiene como objetivo a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno estadounidense, disidentes iraníes, miembros de la comunidad judía y críticos del régimen, según Brodsky.

El régimen iraní ha sancionado a Brodsky, a su jefe y a United Against Nuclear Iran, según declaró a JNS.

"No es sólo que estén congelando los inexistentes activos que tenemos en Irán, o negándonos nuestra capacidad de viajar a Irán cuando nunca lo haríamos", dijo. "Junto con la designación vienen intentos de ciberpiratería y todo tipo de amenazas para las personas implicadas".

Brodsky ve la designación como una "insignia de honor".

"Este es un régimen que es uno de los peores del mundo", dijo. "Ha abusado del pueblo iraní y ha protagonizado una masacre el mes pasado en la que murieron, sólo en el lapso de un par de días, alrededor de 32.000 personas, con totales no vistos desde la Alemania nazi".

Brodsky y Rubin dijeron a JNS que se desconoce cuántas células durmientes hay en Estados Unidos. Rubin dijo que la "naturaleza" de las células durmientes es que no hay forma de saber cuántas hay.

Rubin sospecha que "habrá asesinatos de destacados líderes de la comunidad judía, de rabinos y demás, porque la República Islámica y sus agentes no diferencian entre judaísmo e Israel."

"En este caso, su objetivo es simplemente mostrar fuerza por alcance", dijo a JNS. "Todo el mundo necesita estar alerta y reconocer que nunca hemos enfrentado un peligro como el que enfrentamos hoy como comunidad judía en los Estados Unidos".

